ফিফার খেলোয়াড়দের ভয়েস প্যানেল সেমেনিয়োকে সহায়তা করার জন্য

লন্ডন:

ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনো লিভারপুলের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচের সময় বোর্নেমাউথের এন্টোইন সেমেনিয়োতে বর্ণিত বর্ণবাদী নির্যাতনের নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, বিশ্ব সকার গভর্নিং বডি তাদের সমর্থন দেওয়ার জন্য ঘানা ইন্টারন্যাশনালের কাছে পৌঁছে যাবে। শুক্রবার প্রথমার্ধের সময় লিভারপুলের অ্যানফিল্ড স্টেডিয়ামে ভিড়ের এক ব্যক্তি সেমেনিয়োকে লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন, রেফারি অ্যান্টনি টেলর এই ঘটনার সমাধানের জন্য খেলা থামিয়েছিলেন।

টেলর খেলা আবার শুরু হওয়ার আগে ম্যানেজার এবং অধিনায়ক উভয়ের সাথে কথা বলেছিলেন।

মার্সেসাইড পুলিশ জানিয়েছে, অ্যানফিল্ড থেকে 47 বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। শনিবার, তারা নিশ্চিত করেছে যে লিভারপুলের লোকটিকে জাতিগতভাবে ক্রমবর্ধমান পাবলিক অর্ডার অপরাধের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সাক্ষাত্কারের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।

শনিবার, সেমেনিও তার সতীর্থ, লিভারপুল, ম্যাচের কর্মকর্তাদের এবং “পুরো ফুটবল পরিবার” তাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ইনফ্যান্টিনো এক বিবৃতিতে বলেছেন, “বর্ণবাদ বা কোনও ধরণের বৈষম্যের জন্য ফুটবলের কোনও স্থান নেই – এ জাতীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পিচে অ্যান্টোইনের সাহস এবং অভিনয় বিশ্বব্যাপী খেলোয়াড়দের জন্য শক্তি এবং মর্যাদার একটি শক্তিশালী উদাহরণ,” ইনফ্যান্টিনো এক বিবৃতিতে বলেছেন।

“২০২৪ সালে ফিফা কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত বর্ণবাদের বিরুদ্ধে পাঁচটি স্তম্ভের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের ভয়েস প্যানেল এন্টোইনের সংস্পর্শে থাকবে এবং এই পরিস্থিতিগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।” খেলোয়াড়দের সম্মানিত ও সুরক্ষিত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং প্রতিযোগিতা সংগঠক এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ”

সেমেনিও প্রকাশ করেছিলেন যে গেমের পরে তাকে অনলাইনে জাতিগতভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। প্রিমিয়ার লিগের চিফ এক্সিকিউটিভ রিচার্ড মাস্টার্সও শনিবার একটি সতর্কতা জারি করেছিলেন যে বর্ণবাদী নির্যাতনের জন্য দোষী যে কেউ স্টেডিয়াম থেকে নিষিদ্ধ করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা করার মুখোমুখি হতে পারে।

