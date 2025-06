ফিফার সহায়তায় ট্রাম্প সংখ্যালঘুদের সুন্দর খেলা দিয়ে টোপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন

আপনি সম্ভবত ফুটবল খবরের জন্য এই কলামটি পড়বেন না। আপনি এই কলামটি পড়েছেন কারণ আমার পরিবারের কেউ এটি আপনাকে একবার পাঠিয়েছে এবং এখন এটি পড়া ছেড়ে দেওয়া অভদ্র মনে হবে।

তবে এটি সত্য যে আমি বরং ওয়েডের চেয়ে গ্লাস খেতে পারি 99% ফুটবল বক্তৃতায়। এবং তারপরে, হায়, এমন দুর্দান্ত অনুপাতের একটি সর্বজনীনতা এসেছে যে এটি কেবল একটি কর্তব্য নয়, আমার পক্ষে পাইপ আপ করার জন্য আনন্দ।

আমি অবশ্যই 2025 ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের মধ্যে কথা বলি, একটি ব্যাপকভাবে প্রসারিত ফর্ম্যাটে পুনরায় চালু এবং পুনর্নির্মাণ করেছি এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গেমের ভোজটি সম্প্রচারিত করছি, ওহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজক জাতির কয়েক দশক মানুষ।

আমরা কোথায় শুরু করব? সম্ভবত টুর্নামেন্টের, খোলামেলাভাবে, 32 টি দলের বিশাল রোস্টার দিয়ে শুরু করা বোধগম্য।

প্রতিটি বিধিগুলির মাধ্যমে এন্ট্রি অর্জন করেছে যা ইউইএফএ নেশনস লিগকে ইতিবাচকভাবে প্রবাহিত বলে মনে হয়।

এমনকি তাদের বিস্তৃত রূপরেখাও বর্ণনা করা আমার খুব ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাই আমি ঠিক যেমনটি করি তেমন ম্যাট্রিক্স থেকে স্থপতিদের মতো শোনার জন্য আমি আগাম ক্ষমা চাইছি।

সুতরাং। গভীর শ্বাস

এটা সত্যিই সহজ

৩২ টি দলের মধ্যে বারোটি ইউরোপ থেকে এসেছে এবং ছয়টি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছে, বাকি ১৪ টি দল বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে এসেছে।

ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া থেকে কিছু দল গত চার বছরে তাদের নিজ নিজ কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে যোগ্যতা অর্জন করে, ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে একটি একক দলকে একটি অতিরিক্ত স্পট দেওয়া হয়েছে, এবং অন্যটি আয়োজক জাতির জন্য।

If you think this sounds a bit fiddly but broadly sensible, consider that further spots for European and South American teams are allocated on the basis of co-efficient rankings for teams who haven’t won their Champions League equivalent, which is how Red Bull Salzburg gained a place via the fact they were judged, to quote FIFA’s wording, “ninth-best ranked eligible team in the Uefa four-year ranking”.

লিভারপুল, একই সময়ে ইউরোপের পঞ্চম সেরা দল হিসাবে বিচার করা সত্ত্বেও, যোগ্যতা অর্জন করবেন না কারণ ম্যান সিটি এবং চেলসি ইতিমধ্যে যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং দুটি ইউরোপীয় পক্ষ একই দেশ থেকে হতে পারে না।

একই নিয়ম দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এ কারণেই, প্রতিযোগিতায় চারটি ব্রাজিলিয়ান দল রয়েছে এবং প্রিয় God শ্বর, আপনার মুখ থেকে ফেনা বেরিয়ে আসছে, তাই আমি সেখানে জিনিসগুলি শেষ করব।

উত্সাহটি হ’ল এই টুর্নামেন্টটি ব্যাপকভাবে অত্যধিক স্টাফ করা হয়েছে – খুব বেশি “সভা যা একটি ইমেল হতে পারে” ফুটবল প্রতিযোগিতার।

আরও দলগুলির অর্থ স্পষ্টতই আরও গেমস, যার অর্থ আরও বেশি উপার্জন, তবে আরও পরিধান এবং টিয়ার।

একটি প্যাকড মরসুমের শেষে, এমন এক যুগে যেখানে ফুটবলের প্রত্যেকে ক্লান্ত হয়ে উঠতে পারে যে ফুটবলার – এবং পেন্টাররা – খেলাগুলির সংখ্যা দ্বারা, এটি ইতিমধ্যে বিশ্বের ফুটবল জায়ান্টদের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাবের মতো বলে মনে হচ্ছে।

আমি মনে করি, উত্তরটি হ’ল এ জাতীয় প্রতিযোগিতার আগে তাদের যে কোনও প্রতিযোগিতার চেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করা উচিত, একটি রিপোর্ট করা $ 1bn পুরষ্কার পাত্রটি অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ইন্টার মিয়ামি সহ-মালিক ডেভিড বেকহ্যাম ক্লাব বিশ্বকাপ গ্রুপের আগে একটি সকার ম্যাচের আগে একটি সাক্ষাত্কার দিয়েছেন, ফ্লা, মায়ামিতে আল আহলি এবং ইন্টার মায়ামির মধ্যে।

হকি স্কোর

দলগুলির বুনো পরিবর্তনশীল গুণমান স্বীকার করেছে, তবে এটি একটি অনিবার্য সমস্যার প্রতিনিধিত্ব করে। এই ম্যাচ-আপগুলি দুর্দান্ত নয়।

বায়ার্ন মিউনিখ অকল্যান্ডকে তাদের প্রথম খেলায় 10-0 ব্যবধানে পরাজিত করেছিল তা নিয়ে অনেক কিছু তৈরি হয়েছে।

এটি সত্য যে টুর্নামেন্টের অগ্রগতির সাথে সাথে অন্যান্য হকি স্কোরগুলি উত্থিত হতে পারে তবে মূল সমস্যাটি হ’ল এমনকি আরও ঘনিষ্ঠ, আরও বেশি সংঘর্ষের গেমগুলিরও অংশের অভাব রয়েছে।

এটি কারণ, যে কেউ ফুটবলকে ভালবাসে সে আপনাকে বলতে পারে, আমরা কোনও দলের মানের জন্য নজর রাখি না, তবে প্রতিযোগিতার মানের জন্য। এ কারণেই ডেরি প্লে শ্যামরক রোভার্সকে দেখা রিয়াল মাদ্রিদ ইন্দোনেশিয়ার প্রাক-মৌসুম ভ্রমণে দেখার চেয়ে 10 গুণ বেশি রোমাঞ্চকর।

এ কারণেই যদি ইংল্যান্ড যদি আপনার পাশের ঘরের প্রতিবেশীর বাগানে আন্ডোরা খেলত তবে আপনি বেড়াটিও দেখবেন না।

যা যা বলা হচ্ছে, প্রতিযোগিতার বিশাল ব্যর্থতার এখনও আরও ব্যাখ্যা করা দরকার। অনেক নিউজ অঙ্গ রিপোর্ট করেছে – এটি অবশ্যই বলা উচিত, বেশ আনন্দের সাথে – যে টিকিট বিক্রয় খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে গেছে সত্যিকারের অস্বাভাবিক দিকে।

লিওনেল মেসির মিয়ামি এবং মিশরীয় পক্ষ আল অহলির মধ্যকার ম্যাচের সময় এটি বিশেষভাবে স্পষ্ট ছিল, যা একটি হার্ড রক স্টেডিয়ামে সংঘটিত হয়েছিল যা দেখে মনে হয়েছিল যে এটি গ্যাস ফাঁসের কারণে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অ্যাথলেটিক জানিয়েছে যে সেই গেমটির টিকিটগুলি 349 ডলার থেকে ডুবে গেছে এবং ফিফার পক্ষ থেকে এই এবং দুর্বল সংগঠনের মধ্যে একটি যৌক্তিক যোগসূত্র তৈরি করেছে তবে ট্রাম্প প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান কঠোর সীমান্ত নীতিগুলির সাথে এর ক্র্যাভেন পরিচিতিও রয়েছে।

এখানে, জিনিসগুলি পুরোপুরি কম মজার হয়।

ক্লাব বিশ্বকাপ গ্রুপ শুরুর আগে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি মিয়ামি, ফ্লা।, শনিবার, 14 জুন, 2025 সালে আল আহলি এবং ইন্টার মিয়ামির মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ।

একটি ফাঁদ সেট

কিক-অফের কয়েক দিন আগে আইসিই এবং ইউএস সীমান্ত প্যাট্রোল উভয়ই টুর্নামেন্টের জন্য “সুরক্ষা” সরবরাহ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

এগুলি প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল সুরক্ষা সংস্থাগুলি নয় তা প্রদত্ত, এটি কোনও যৌক্তিক বা সুরক্ষা দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্যই বোঝায়।

তবে এটি “আমেরিকার বিভিন্ন ধরণের লোককে গ্রেপ্তার করে যারা ফুটবল দেখার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহী হতে পারে, বিশেষত বিদেশী দলগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত” দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রচুর পরিমাণে ধারণা তৈরি করেছিল।

এই হিসাবে, আমেরিকার সর্বাধিক উত্সাহী ফুটবল অনুরাগীদের একটি বিশাল সোয়াথ ঘরে বসে আছেন কারণ তারা এটি কী তা দেখেন: ট্রাম্প পুরো টুর্নামেন্টকে একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে পরিণত করেছিলেন যা অভিবাসীদের বন্দী করার জন্য একটি লাঠি দিয়ে তৈরি করেছিলেন, এবং ফিফা তাকে এই প্রচেষ্টায় আগ্রহী করে তুলছেন।

রাশিয়া থেকে কাতার এবং আগত স্বাগতিক সৌদি আরব, বা হোস্ট-ডেসিজম উদ্যোগের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ব্র্যান্ডিংকে অ্যান্টি-ডিও-ডেস্কামে অপসারণ সহ এই খুব টুর্নামেন্টে এর আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলি, ফিফার স্বৈরশাসক ও স্বৈরশাসকদের কাছে কোটোয়িংয়ের ট্র্যাক রেকর্ডের ভিত্তিতে সম্ভবত এটি করার ইচ্ছা অবাক করা উচিত নয়।

এ কারণেই, ফিফা তার পাছায় অবতরণ দেখে সুস্বাদু স্ক্যাডেনফ্রেড সত্ত্বেও, ক্লাব বিশ্বকাপটি আসলে হাসির বিষয় নয়।

এটি একটি ফুলে যাওয়া জগাখিচুড়ি এবং গেমটির জন্য সবচেয়ে খারাপ অনুমিত বিজ্ঞাপন, এটি কোনও অংশগ্রহণকারী দল সম্ভবত উপভোগ করতে পারে না এবং কোনও পেন্টাররা তাদের গ্রেপ্তার করা হবে এবং সালভাদোরান সুপার কারাগারে প্রেরণ করা হবে এই ভয়ে উপস্থিত হতে দেখাতে পারে না।

এই সমস্ত, সুতরাং ফিফার অ্যামোরাল লাভকারীরা আরও কয়েকটি কুইড করতে পারে, একটি দুঃখজনক, জঘন্য দর্শনীয় স্থান তৈরি করে।

আমাদের এখনও সমস্ত 312 জনকে করুণা করা উচিত।