ফিফা বিশ্বকাপ স্বেচ্ছাসেবীদের চায়। কেন শুধু তাদের অর্থ প্রদান করবেন না?

প্যাট্রিক জনস্টন: ফিফা বলেছেন যে কানাডার ২০২26 বিশ্বকাপের জন্য তাদের, 000,০০০ স্বেচ্ছাসেবীর দরকার। তারা ব্যাংকে 3 বিলিয়ন ডলার পেয়েছে

11 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

ফিফা
স্বেচ্ছাসেবীরা ২০২২ সালে কাতারের লুসাইলের লুসাইল স্টেডিয়ামে পর্তুগাল এবং উরুগুয়ের মধ্যে ম্যাচের আগে বিশ্বকাপের ট্রফির এক বিশাল প্রতিরূপ সরিয়ে নিয়েছিলেন। ছবি ডার্কো ভোজিনোভিচ /এপি

কোনও টুর্নামেন্ট বা বড় পাবলিক ইভেন্ট লোক শক্তি ছাড়াই বন্ধ হয় না।

ইভেন্টটি যত বড় হবে, আপনার আরও বেশি লোকের প্রয়োজন।

ফিফা বিশ্বকাপটি পরের বছর কানাডায় নিয়ে আসবে ১৩ টি গেমের জন্য, খেলাধুলার আয়োজকরা, 000,০০০ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের সন্ধান করছেন।

এটি একটি শক্ত সংখ্যা, যদিও এটি ২০১০ সালে খেলাধুলার দুই সপ্তাহের উত্সবের জন্য ব্যবহৃত ভ্যানকুভার অলিম্পিকের 25,000 এর তুলনায় তুলনা করে।

ফিফা জোর দিয়ে বলেছেন যে এটি একটি অলাভজনক সংস্থা, যা সারা বিশ্ব জুড়ে ফুটবলের বিকাশের জন্য পুরুষদের এবং মহিলা বিশ্বকাপের মতো তার তাঁবু মেরু ইভেন্টগুলি থেকে উত্পন্ন উপার্জনগুলি ব্যবহার করে। এবং সন্দেহ নেই যে তারা পুরো জায়গা জুড়ে প্রোগ্রাম চালায়।

তবে আমরা আরও জানি যে দায়িত্বে থাকা লোকেরা, বেশিরভাগ পুরুষ, এটি করার জন্য ভাল বেতনযুক্ত। কারও কারও কাছে নিশ্চিত, এটি এমন কিছু যা তারা আজীবন কঠোর পরিশ্রম এবং বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাধুলার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অর্জন করেছে। যদিও অনেকে সেখানে স্থানীয় রাজনীতি এবং আনন্দিত-হ্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে রয়েছেন।

এক দশক আগে, ফিফা একটি বিশাল দুর্নীতি কেলেঙ্কারী দ্বারা গ্রাস করা হয়েছিল। এতে কয়েক ডজন কর্মকর্তা ধরা পড়েছিলেন। গ্রেপ্তার ছিল। কেউ কেউ কারাগারে গিয়েছিলেন। অনেকে লাঞ্ছিত ছিল।

ফিফা ঘুষকে নিজের একটি নৈমিত্তিক খেলায় পরিণত করেছিল।

কফারগুলি, যদি আপনি ফিফার পাবলিক রিপোর্টিংয়ের দিকে তাকান তবে আগের চেয়ে আরও গভীর। কাতারে ২০২২ টুর্নামেন্ট ফিফার জন্য উইন্ডফলের একটি নতুন যুগ খুলেছে। সংস্থার পাবলিক ব্যালান্সশিটে দেখা গেছে যে ২০২২ সালের শেষদিকে তাদের প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যাংকে ছিল। গত দুই বছরে এই তহবিল হ্রাস পেয়েছে, তবে ২০২৪ সালের শেষে, ব্যাংকে এখনও প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার ছিল।

ফিফা, বলা বাহুল্য, ময়দার মধ্যে সাঁতার কাটছে।

তাহলে কেন তাদের পরের বছরের ইভেন্টটি চালানোর জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের দরকার? কেন এই লোকদের বেতন দিচ্ছেন না?

আমরা আমাদের নির্বাচনে কাজ করার জন্য মানুষকে অর্থ প্রদান করি। এটি একটি পরিচিত বাজেটের আইটেম। এটাই জনসাধারণের মুখোমুখি। এটি সমাজের অন্যতম দুর্দান্ত অলৌকিক ঘটনা ঘটায়: একটি নিখরচায় এবং ন্যায্য নির্বাচন।

তারা যদি ঘুরে দাঁড়ায় এবং যারা কাজ চালাচ্ছে, পানীয়গুলি হস্তান্তর করবে এবং খোলা দরজা ধরে রাখবে তাদের অর্থ প্রদান করে তবে এটি ফিফার ব্যাংকটি ভেঙে ফেলবে না।

স্বেচ্ছাসেবীরা ভ্যানকুভার 2010 অলিম্পিকে ভ্যানকুভার, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার, শনিবার, 20 ফেব্রুয়ারী, 2010 -এ ভ্যানকুভার 2010 অলিম্পিকে মহিলাদের ফ্রিস্টাইল স্কিইং এরিয়াল যোগ্যতার জন্য লাফ প্রস্তুত করে।
স্বেচ্ছাসেবীরা 20 ফেব্রুয়ারী, 2010 -এ ভ্যানকুভারের ভ্যানকুভার 2010 অলিম্পিকে মহিলাদের ফ্রিস্টাইল স্কিইং এরিয়ালস যোগ্যতার জন্য জাম্প প্রস্তুত করে। ওড অ্যান্ডারসন দ্বারা ছবি /অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

আমি ২০১০ গেমসের সময় স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম। আমি সাইপ্রেসে মোগলস এবং এরিয়াল সুবিধা তৈরি করতে সহায়তা করেছি। এটা ভাল মজা দুই সপ্তাহ ছিল। আমি আনন্দের সাথে এর জন্য বেতন গ্রহণ করতাম। আমি নিশ্চিত যে আইওসি এটি বহন করতে পারে।

অবশ্যই, আমি আমার সময় অফার করে খুশি হয়েছিলাম। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরাও এতে জড়িত ছিলেন। আমরা ইতিহাসের একটি সামনের সারি পেয়েছি।

তবে তা পয়েন্টের পাশে। শেষ পর্যন্ত আপনি কাজ করছেন। আপনি ঘটনাটি ঘটছে। আপনি আপনার সময় ছেড়ে দিতে, অনেক ক্ষেত্রে অর্থ ছেড়ে দেওয়ার জন্য, ইভেন্টটি ঘটানোর জন্য স্বেচ্ছাসেবক করছেন।

আপনি আপনার সময় দিয়ে ফিফা প্রদান করছেন।

এটি অন্য উপায় হওয়া উচিত।

রেকর্ডের জন্য, আপনি যদি স্বেচ্ছাসেবায় আগ্রহী হন তবে আবেদনটি সোমবার উইন্ডো খোলা। পরের বসন্তে নির্বাচিতদের প্রশিক্ষণ সহ প্রথম চেষ্টাগুলি এই পতন হবে। আপনি যদি নির্বাচিত হন তবে ফিফা বলেছেন যে আপনি টুর্নামেন্টের সময় আটটি শিফটে কাজ করবেন বলে আশা করা হবে। স্বেচ্ছাসেবীরা টুর্নামেন্টের পণ্যদ্রব্যগুলিতে একটি ইউনিফর্ম, খাবার এবং ছাড় পাবেন।

