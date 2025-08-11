ফিবা ইউ 16 এশিয়া কাপ 2025 এ অস্ট্রেলিয়া, লেবানন এবং বাহরাইনের সাথে ভারত টানা; সময়সূচী এবং গোষ্ঠীগুলি পরীক্ষা করুন

ভারত লেবাননের বিরুদ্ধে তাদের ফিবা ইউ 16 এশিয়া কাপ 2025 প্রচার প্রচার করবে।
ভারতীয় ইউ 16 পুরুষদের বাস্কেটবল দলটি তিনবারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া, লেবানন এবং বাহরাইনের সাথে এফআইবিএ ইউ 16 এশিয়া কাপ 2025 গ্রুপ পর্যায়ে জুটিবদ্ধ হয়েছে, যা মঙ্গোলিয়ার উলানবাটারে 31 আগস্ট থেকে 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।
ভারত, যার টুর্নামেন্টের ইতিহাসের সেরা সমাপ্তি ২০২২ সংস্করণে এসেছিল যখন তারা পঞ্চম শেষ করেছে, তাদের প্রথমবারের সেমিফাইনাল উপস্থিতি দেখবে এবং ২০২৩ সাল থেকে তাদের নবম স্থানের সমাপ্তি উন্নত করবে।
সোমবার (১১ আগস্ট) গ্রুপ পর্যায় ও টুর্নামেন্টের সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছিল, বাস্কেটবলের গৌরব অর্জনের জন্য এশিয়ার সেরা লড়াইয়ের ১ 16 টি দল রয়েছে।
ফিবা এশিয়া দ্বারা আয়োজিত দ্বিবার্ষিক পুরুষদের ইউ 16 বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপটি কেবল একটি মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট নয়, এটি ফিবা ইউ 17 বাস্কেটবল বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব হিসাবেও কাজ করে, শীর্ষ চারটি দল বিশ্ব মঞ্চে তাদের স্থান অর্জন করে।
এফআইবিএ ইউ 16 এশিয়া কাপ 2025 এর 16 জন অংশগ্রহণকারী চারটি গ্রুপে বিভক্ত, যার প্রতিটি চারটি দল নিয়ে গঠিত। চ্যাম্পিয়ন্স অস্ট্রেলিয়া যখন গ্রুপ এ-তে রয়েছেন, চীন-তিনবারের বিজয়ীরা 2015 চ্যাম্পিয়নস দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং মঙ্গোলিয়ার স্বাগতিকদের সাথে গ্রুপ সি-তে রয়েছে।
ভারতীয় কেজাররা তিনবারের শাসক চ্যাম্পিয়ন্স অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কঠোর পরীক্ষার আগে লেবাননের বিপক্ষে 31 আগস্ট তাদের প্রচার শুরু করবে-এমন একটি ম্যাচ যা তাদের টুর্নামেন্টের আশার জন্য ভয়ঙ্কর এবং সংজ্ঞা উভয়ই প্রমাণ করতে পারে।
টুর্নামেন্টটি একটি রাউন্ড-রবিন ফর্ম্যাটে খেলা হবে, দলগুলি একবার একে অপরের মুখোমুখি হবে। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দলটি সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে, যখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে থাকা দলগুলি প্লে অফ রাউন্ডে চলে যাবে বাকি চার কোয়ার্টার ফাইনালের স্পটগুলির জন্য নকআউট ম্যাচ খেলতে।
সেমিফাইনালগুলি September সেপ্টেম্বর খেলা হবে এবং ফাইনালটি একদিন পরে অনুষ্ঠিত হবে।
কখন এবং কোথায় ফিবা ইউ 16 এশিয়া কাপ 2025 অনুষ্ঠিত হবে?
টুর্নামেন্টটি মঙ্গোলিয়ার উলানবাটারে 31 আগস্ট থেকে 7 ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
টুর্নামেন্টে কয়টি দল প্রতিযোগিতা করছে?
ফিবা ইউ 16 এশিয়া কাপ 2025 এ প্রতিযোগিতা করা 16 টি দল রয়েছে, প্রতিটি চারটি দলের চারটি গ্রুপে বিভক্ত।
তাদের উদ্বোধনী ম্যাচে ভারত কার মুখোমুখি হবে?
ভারত তাদের ফিবা ইউ 16 এশিয়া কাপ 2025 প্রচার শুরু করবে 1 লা সেপ্টেম্বর তিনবারের রেইনিং চ্যাম্পিয়ন্স অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।
ফিবা ইউ 16 এশিয়া কাপ 2025 এর গ্রুপগুলি কী কী?
গ্রুপ ক: অস্ট্রেলিয়া (থেকে), লেবানন (এলবিএন), ভারত (ইন্ড), বাহরাইন (বিআরএন)
গ্রুপ খ: নিউজিল্যান্ড (এনজেডএল), ফিলিপাইন (পিএইচআই), চাইনিজ তাইপেই (টিপিই), ইন্দোনেশিয়া (আইএনএ)
গ্রুপ গ: চীন (সিএইচএন), কোরিয়া (কোর), মালয়েশিয়া (এমএএস), মঙ্গোলিয়া (এমজিএল)
গ্রুপ ডি: ইরান (হিংসা), জাপান (জেপিএন), কাজাখস্তান (কাজ), সৌদি আরব (কেএসএ)
