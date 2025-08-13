ফিলজ বারিস্টাস বেসরকারী ইক্যুইটি চুক্তিতে ‘আপনাকে ধন্যবাদ’ হিসাবে 525 ডলার পেতে

ফিল্জ কফি যে কোনও স্টক আয়ের প্রাক্তন কর্মচারীদের যখন এটি একটি বেসরকারী ইক্যুইটি সংস্থাকে $ 145 মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা হয়েছিল, তখন কয়েক হাজার হাজার ডলার ব্যয় করে, বারিস্টাস শুক্রবার তাদের “ধন্যবাদ” বোনাস: 525 ডলার গ্রহণ করবে।
বোনাসগুলি “ফিল্জ কফি, ফ্রিম্যান স্পোগলি দ্বারা সমর্থিত” দ্বারা প্রদান করা হবে, “বেসরকারী ইক্যুইটি ফার্ম যা সংস্থাটি কিনেছিল, একটি অনুসারে প্রেস রিলিজ। তারা কেবলমাত্র বর্তমান কর্মীদের কভার করবে, 10 প্রাক্তন কর্মচারী নয় যারা তাদের স্টকটি চুক্তিতে বাতিল করে দিয়েছিল।
“অধিগ্রহণের ঘোষণার পর থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রায় 40 শতাংশ স্টোর পরিদর্শন করেছি এবং প্রতিটি বারিস্তা আমাদের দলের সদস্যদের দ্বারা ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং প্রশংসা করেছিলেন,” মিশন স্থানীয় ১৩ আগস্ট।
সদরঙ্গানী প্রাথমিকভাবে এই চুক্তি থেকে বেতন পাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, তবে এটি কতটা স্পষ্ট নয়। পরে মিশন স্থানীয় সদরঙ্গানির উপার্জনের কথা জানিয়েছে, সংস্থাটি ঘোষণা করেছে যে তিনি তাদের সকলকে ফিল্জে ফিরিয়ে আনবেন।
শ্রমিকদের জন্য $ 525 বোনাস প্রাক-কর এবং সমস্ত বর্তমান ব্যারিস্টাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্টোর পরিচালকরা আরও পাবেন, বেশ কয়েকটি কর্মচারী নিশ্চিত করেছেন। কর্পোরেট অফিস এবং রোস্টিং প্ল্যান্টের কর্মচারীরাও র্যাঙ্কের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন। এই “ধন্যবাদ বোনাস” এর পরিসীমা কী হবে সে সম্পর্কে তদন্তের প্রতিক্রিয়ায় সংস্থাটি নির্দিষ্টকরণ দিতে অস্বীকার করেছিল।
তবে বেশ কয়েকটি ব্যারিস্টা মিশন স্থানীয় তারা বোনাসের জন্য যে পরিমাণ পরিমাণ পাবে সে সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিল বা বলেছিল যে তারা এখনও সেই তথ্যটি গ্রহণ করতে পারেনি।
বোনাসের জবাবে একজন বারিস্তা বলেছিলেন, “আমাদের বরং তিনটি ট্যাঙ্কের চেয়ে কঠোর উপার্জনের উত্থান দেওয়া হবে।”
ফিল্জ কফির বর্তমানে তার কর্পোরেট অফিসগুলি, ভুনা উদ্ভিদ এবং জুড়ে 1,445 জন কর্মচারী রয়েছে এবং 79 স্টোর987 বারিস্টাস সহ। এর অর্থ একাই বারিস্টাসের জন্য এর অর্থ প্রদান মোট $ 518,175।
সংস্থাটি আগে বলেছিল যে কোনও কর্মচারীকে ছাড়ানো হবে না এবং চুক্তির ফলে এর কোনও স্টোরই বন্ধ হবে না। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “আশা করা যায় যে সংস্থাগুলি histor তিহাসিকভাবে পরিচালিত হওয়ায় সুবিধাগুলি, বেতন, উত্থাপন, ঘন্টা এবং পদোন্নতি অব্যাহত থাকবে।”
মিশন স্থানীয় গত মাসে ফ্রিম্যান স্পোগলি অ্যান্ড কো দ্বারা ফিল্জ কফির $ 145 মিলিয়ন অধিগ্রহণ সম্পর্কে গল্পটি ভেঙেছে।