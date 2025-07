ফিলাডেলফিয়ার ভক্তদের মধ্যে এটি সর্বদা সানি হুলুর উপর ক্যাটলিন ওলসনের হিট ক্রাইম ড্রামা পরীক্ষা করা উচিত

যে কেউ “ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা সানি” দেখেছেন তা জানেন যে মূল কাস্টের প্রতিটি সদস্য – যা রব ম্যাকেলহেনি, গ্লেন হাওয়ারটন, চার্লি ডে, ড্যানি ডিভিটো এবং ক্যাটলিন ওলসন নিয়ে গঠিত – অবিশ্বাস্য। তবুও, আমি এই ধারণাটি প্রকাশ করব যে, যদিও ম্যাকেলহেনি, হাওয়ারটন, ডে, এবং ডিভিটো স্পষ্টতই দুর্দান্ত, যদিও ওলসন, যিনি প্রায় শোতে তার ভূমিকাও পাননি, এটিই আঠালো যা এটি একত্রে ধারণ করে। (Also, full disclosure: McElhenney might agree with me, because he and Olson met on the show and have been married since 2008.) Olson is, to put it bluntly, one of the funniest performers working today, and as Dee Reynolds, often mockingly called “Sweet Dee” by the show’s odious male characters, she’s disgusting, hilarious, and unbelievably precise. (সত্যই, তার কিছু লাইন রিডিংগুলি পরম অল-টাইমার)) তবুও, আপনি যদি “এটি সর্বদা সানি” এর বিশাল অনুরাগী হলেও আপনি হয়ত জানেন না, 2024 সাল থেকে ওলসন এবিসি-তে তার নিজস্ব সিরিজে অভিনয় করছেন।

“উচ্চ সম্ভাবনা”, যা শোরনার ড্রু গডার্ড (“ডেয়ারডেভিল,” “দ্য কেবিন ইন দ্য উডস”) দ্বারা শোরুনার ড্রু গডার্ড (“ডেয়ারডেভিল,” “দ্য কেবিন ইন দ্য কেবিন”) দ্বারা ফরাসি-বেলজিয়ান সিরিজ “হাট পোটেনটিয়েল ইন্টেলেকটেল” থেকে অভিযোজিত হয়েছিল, লস অ্যাঞ্জেলস পুলিশ বিভাগে ক্লিনিজিং লেডি হিসাবে কাজ করেন মরগান গিলরি হিসাবে ওলসনকে অভিনয় করেছেন। মরগানের দক্ষতার একটি নির্দিষ্ট সেট রয়েছে যা প্রান্তে সহায়ক হতে পারে, যদিও; তার আইকিউ 160 এবং তার একটি ফটোগ্রাফিক স্মৃতি রয়েছে এবং তিনি গোয়েন্দাদের সাথে যোগদান করেছেন অ্যাডাম কারাদেক (ড্যানিয়েল সানজাটা, কয়েক দশক ধরে টেলিভিশন প্রধান) এবং সেলিনা সোটো (“স্ক্রাবস” প্রবীণ জুডি রেয়েস) পুলিশ বাহিনীর পরামর্শদাতা হিসাবে।

এই বাই-বুক পদ্ধতিটি একটি “সপ্তাহের অপরাধ” ফর্ম্যাট ব্যবহার করে, তবে যা এটিকে আলাদা করে দেয়, প্রশ্ন ছাড়াই, ওলসনের ক্যারিশম্যাটিক এবং জীবিত কেন্দ্রীয় পারফরম্যান্স। শোটি জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মৌসুমের জন্য পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল – যা এটি এবিসি এবং হুলুর জন্য ভিউয়ারশিপ রেকর্ডগুলি ভেঙে দিয়েছে বলে বিবেচনা করে – তবে সমালোচকরা তার আত্মপ্রকাশের বিষয়ে কী ভাবেন?