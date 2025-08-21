ফিলাডেলফিয়ার লিন মেরি স্টুয়ার্ট ট্রিবিউট ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এটি সর্বদা সানি

ডেভিড জাডুনিচ বা কাস্ট বা ক্রুদের পরিবারের সদস্যদের মতো অতিরিক্তদের জন্য উত্সর্গীকৃত “ফিলাডেলফিয়ার ইন সানি” এপিসোডগুলির শেষে মুষ্টিমেয় প্রেমময় শ্রদ্ধা নিবেদন হয়েছে, তবে হলি হেক, এই একজন ব্যাথা। সিজন 17 ফাইনালের শেষে, শ্রোতাদের লিন মেরি স্টুয়ার্টের ক্লিপগুলিতে চিকিত্সা করা হয়েছিল বনি কেলি, চার্লি কেলির (চার্লি ডে) এর নিউরোটিক, অ্যালকোলিক মা, উইলি নেলসনের গানে “আপনি সর্বদা আমার মন ছিলেন”, আমাদের মিষ্টি লিনের জন্য “আমরা আপনাকে চিরকাল ভালবাসি …”
স্টুয়ার্ট প্রথম মৌসুমের পর থেকে “এটি সর্বদা সানি” এর একটি অংশ ছিল, মূলত “চার্লি গোট শ্লীলতাহানির” পর্বে উপস্থিত হয়েছিল এবং চার্লিকে তাকে একটি শিশু পুতুলের কাছে দেখাতে বলেছিল যেখানে তার স্কুল জিম কোচ দ্বারা শিশু হিসাবে অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ করা হয়েছিল। মিসেস কেলি বহুবার উপস্থিত হওয়ার পর বছরগুলিতে এবং স্টুয়ার্ট তার প্রতিটি দৃশ্যে চুরি করে।
দীর্ঘকালীন প্যারামুর ফ্র্যাঙ্ককে (ড্যানি ডিভিটো) ঘোষণা করে স্টুয়ার্টও এই পর্বে (“দ্য গোল্ডেন ব্যাচেলর লাইভ”) উপস্থিত হওয়ার পরেও তিনি “দ্য গোল্ডেন ব্যাচেলর” প্রতিযোগিতায় “বেশ্যা হতে!” তিনি মৌসুমে মোড়ানো মরসুমে চিত্রগ্রহণের মাত্র কয়েক মাস পরে 78 78 বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন, 2025 সালের 21 ফেব্রুয়ারি, এমনকি সর্বদা-আনন্দময় বনি কেলির বাইরেও অবিশ্বাস্য টেলিভিশন উত্তরাধিকার রেখে।
তিনি চার্লির মা হওয়ার আগে, লিন মেরি স্টুয়ার্ট পি-উইয়ের প্লে হাউসে মিস ইয়ভোনে অভিনয় করেছিলেন
টেলিভিশন এবং সিনেমাগুলিতে স্টুয়ার্টের অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ার ছিল, “পিই-উইয়ের প্লেহাউস” স্রষ্টা পল রউবেনস এবং ১৯ 1970০ এর দশকে শনিবার নাইট লাইভ তারকা ফিল হার্টম্যানের পাশাপাশি কমেডি ট্রুপ দ্য গ্রাউন্ডলিংয়ের সদস্য হিসাবে শুরু করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি ক্লাসিক সিটকম “এম*এ*এস*এইচ” তে বেশ কয়েকটি নার্স হিসাবে উপস্থিতি স্থাপন করেছিলেন, পাশাপাশি “লাভের্ন এবং শিরলি” এবং “দ্য গোল্ডেন গার্লস” এর মতো শোতে অতিথি দাগগুলি সহ, তবে যখন তাকে শিশুদের সিরিজ “পিই-ওয়ে’র প্লে হাউস” তে ফ্লার্ট বিউটি মিস ইয়ভন হিসাবে অভিনয় করা হয়েছিল তখনই তিনি শ্রুতিমধুরতা অর্জন করেছিলেন। মিস ইয়ভোন হিসাবে, স্টুয়ার্ট শোয়ের সবচেয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের কিছু হাস্যরসকে চটকদার উপায়ে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি খাঁটি কৌতুক আনন্দ ছিলেন। ২০২৩ সালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া অবধি স্টুয়ার্ট রূবেদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং দু’জনেই স্পষ্টতই মেক-এ-উইশ ফাউন্ডেশন শুভেচ্ছা পূরণের জন্য উত্সর্গীকৃত ছিলেন, হাসপাতালে অসুস্থ বাচ্চাদের পরিদর্শন করেছিলেন এবং তারা পাস করার পরে তাদের স্মৃতিসৌধে অংশ নিয়েছিলেন।
স্টুয়ার্টের উত্তীর্ণের খবরটি তার দীর্ঘকালীন বন্ধু ক্যাসান্দ্রা পিটারসন (এলভিরা, দ্য ডার্কের উপপত্নী হিসাবে বেশি পরিচিত) এর কাছ থেকে মিষ্টি সমবেদনা এনেছিল, যিনি তার উপর দু’জনের একটি ছবি একসাথে পোস্ট করেছিলেন ইনস্টাগ্রাম একটি ক্যাপশনের পাশাপাশি অংশে পড়ুন:
“সর্বকালের অন্যতম বিনয়ী, মধুর, মজাদার মহিলা যারা কখনও থাকেন। পি-উইয়ের প্লে হাউসের আইকনিক মিস ইয়ভোন: তিনি সর্বদা ‘পুতুলের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা’ হবেন।”
প্রয়াত অভিনেতাকে সোশ্যাল মিডিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করার একমাত্র পিটারসনই ছিলেন না, তবে বেশ কয়েকটি “সর্বদা সানি” গ্যাং প্রকাশ্যে বিদায় জানাতে তাদের নিজস্ব উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। একসাথে এফএক্স কমেডি চিত্রগ্রহণের 20 বছর পরে, মনে হচ্ছে স্টুয়ার্ট সত্যিই “সানি” পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল।
লিন মেরি স্টুয়ার্টের চরিত্রগুলি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বাস করবে
বনি কেলি হিসাবে, স্টুয়ার্ট “ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা সানি” সম্পূর্ণরূপে সত্যই উষ্ণ এবং (বেশিরভাগ) দয়ালু চরিত্রগুলির মধ্যে একটি। তার রুমমেট, ম্যাকের মা (স্যান্ডি মার্টিন) এর পাশাপাশি বনি সবসময়ই একরকম সমস্যায় পড়ছিলেন যা টেলিভিশনে তার বয়সের একজন মহিলার পক্ষে তাত্পর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। বনি সম্ভবত একজন যৌনকর্মী ছিলেন যখন তিনি তরুণ চার্লি লালন -পালন করার সময় শেষ হয়েছিলেন এবং তিনি স্পষ্টতই আয়ারল্যান্ডের প্রায় প্রতিটি আগ্রহী ব্যক্তির সাথে ঘুমিয়েছিলেন, এবং সততার সাথে? তার জন্য ভাল। বনি তার যৌনতা আলিঙ্গন করেছিলেন এবং চার্লির কাছে নিজের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও একজন প্রেমময়, যত্নশীল মা হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি সহজেই সিরিজের অন্যতম সেরা চরিত্রের চরিত্র।
এই গ্যাংটি তাদের অনুভূতিগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছে, দিনের সাথে “হাসির সমস্ত বছরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ” পোস্ট করে ইনস্টাগ্রামক্যাটলিন ওলসন যখন একটি বার্তা লিখেছিলেন যা তাকে তার ইনস্টাতে “খাঁটি আনন্দ” বলে অভিহিত করেছে এবং স্বামী/সিরিজের নির্মাতা/ম্যাক অভিনেতা রব ম্যাক একটি সহ একটি আন্তরিক শ্রুতিমধুর ভাগ করেছেন স্ক্রিনশট স্টুয়ার্টের সিরিজটি পড়ার জন্য হাসছে:
“এভাবেই আমি তাকে স্মরণ করব। হাস্যকরভাবে হাসতে হাসতে এবং তার চারপাশের সবাইকে আনন্দের সাথে তৈরি করে। তিনি সত্যিকারের পেশাদার ছিলেন তবে আরও অনেক কিছু, বিশ্বের যে সমস্ত ভাল এবং সঠিক রয়েছে তার একটি গুঞ্জন বীকন। লিন একটি ধ্রুবক অনুস্মারক ছিল যে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার পুরো পয়েন্টটি ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।” আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।
লিন মেরি স্টুয়ার্ট ছিলেন একজন দুর্বৃত্ত, উজ্জ্বল কৌতুক অভিনেতা যিনি তাঁর যা কিছু করেছিলেন তার অবিশ্বাস্য হৃদয় নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি সত্যিই গভীরভাবে মিস করবেন। শান্তিতে বিশ্রাম, আপনি পরম কিংবদন্তি।