ফিলাডেলফিয়া দা ট্রাম্পকে ‘দোষী সাব্যস্ত অপরাধী’ জনসাধারণের সুরক্ষার বিরোধিতা করে বলে অভিহিত করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ফিলাডেলফিয়া জেলা অ্যাটর্নি ল্যারি ক্র্যাসনার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউস ওয়াশিংটন, ডিসির আইন প্রয়োগকারী যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ দখল করার পরে আমেরিকার জন্মস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার করার জন্য সতর্ক করেছিলেন।
“তিনি ফিলি -তে এটি আরও ভাল চেষ্টা করবেন না,” ক্র্যাসনার সিএনএনকে বলেছেট্রাম্পকে একজন “দোষী সাব্যস্ত অপরাধী” হিসাবে অভিহিত করা যিনি অভিযোগ করেছেন জনসাধারণের সুরক্ষার বিরোধিতা করেছেন।
“[Trump] ভাবতে পারে যে তিনি অন্য জায়গায় এটি চেষ্টা করবেন। তবে আসল বিষয়টি হ’ল, আইনীভাবে, অন্য শহরে এগুলির কোনও করার অধিকার তার অনেক কম রয়েছে, “বামপন্থী হাঙ্গেরিয়ান-আমেরিকান বিলিয়নেয়ার জর্জ সোরোস সমর্থিত ক্র্যাসনার বলেছেন।
“ডোনাল্ড ট্রাম্প জরুরি অবস্থা, ভাবেন … আপনি যদি নিজের গণতন্ত্র চান তবে আপনি এখন আরও ভাল উঠে দাঁড়াবেন।”
ট্রাম্প যেমন ডিসির অপরাধ সংকটে হস্তক্ষেপ করেন, অন্য সহিংস শহরের ডিএ তাঁবুটির ভিতরে থেকে একজন চ্যালেঞ্জার পান
একজন গণতান্ত্রিক প্রাক্তন আইনবিদ ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি নভেম্বরে ক্র্যাসনারকে পরাস্ত করার এবং নগরীর নিজস্ব অপরাধের ঝামেলা শেষ করার আশায় রিপাবলিকান লাইনে প্রার্থী হবেন – এই সতর্কতাটি এসেছিল – যা ফিলাডেলফিয়া ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বস বব ব্র্যাডি নেতৃত্ব দিয়েছে বিচারক প্যাট্রিক ডুগান বুট করতে কারণ “আমরা আমাদের পার্টিতে মিথ্যাবাদী চাই না।”
ক্র্যাসনার নিউইয়র্ক সিটিতে ট্রাম্পের দোষী সাব্যস্তদের উপর নজর রেখেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে তিনি “অপরাধী যারা এমন লোকদের ক্ষমা করেছেন এবং বেশ জঘন্য কাজ করেছেন” – তিনি জানুয়ারী, ২০২১ সালে ক্যাপিটল দাঙ্গাকে সাড়া দিয়েছেন এমন পাঁচ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মৃত্যুর জন্য রাষ্ট্রপতিকে দোষ দিয়েছেন।
“এই ব্যক্তি জননিরাপত্তা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী আচরণের পক্ষে রয়েছে এমন কোনও ইঙ্গিত নেই। তবে তিনি ক্ষমতার পক্ষে রয়েছেন। তিনি ফ্যাসিবাদের পক্ষে রয়েছেন। তিনি গণতন্ত্রের অবসানের পক্ষে রয়েছেন।”
ডিসি অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়ালব ট্রাম্পের ফেডারেল টেকওভারকে স্ল্যাম করে পুলিশ ইউনিয়নের সাথে ব্রেকিং করে
ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ষষ্ঠ বৃহত্তম শহরে প্রবেশের চেষ্টা করলে তিনি কী করবেন-যা উল্লেখযোগ্যভাবে, কেনসিংটন পাড়ায় সবচেয়ে বড় তথাকথিত “ওপেন-এয়ার ড্রাগ মার্কেটস” রয়েছে-ক্র্যাসনার বলেছেন যে তিনি আশা করেন যে পেনসিলভেনিয়ায় বিচারকরাও রয়েছেন, “এমনকি যদি তার সাকগুলি” সুপ্রিমি কোর্টে বিশ্বাস করেন তবে “।
ক্র্যাসনার বলেছিলেন ফিলাডেলফিয়া হলেন “গণতন্ত্রের ক্র্যাডল” এবং “এ কারণেই আমাদের নাম রয়েছে [Trump’s] খুব, খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য দূষিত উপায়ে মুখ। “
ডিএনসি ভাইস চেয়ার হিটেড টাউন হল ইভেন্টের সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে কুখ্যাত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে তুলনা করেছেন
প্রসিকিউটর ফিলাডেলফিয়ায় ব্যাপক অপরাধ সম্পর্কে দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছেন, দাবি করেছেন যে হত্যাকাণ্ডগুলি 50 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং কারাগারের হারও কম রয়েছে।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
“এটি অবৈধভাবে যেভাবে অবৈধ, বড় শহরগুলিকে ভয় দেখানোর জন্য এবং তার বর্ণবাদী, ফ্যাসিবাদী এজেন্ডা সেবা করার জন্য ডেমোক্র্যাটিক শহরগুলিকে বৈচিত্র্যময়ভাবে অনুসরণ করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের এক গভীরভাবে অনিচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা … [W]ই সবাইকে এটির কাছে দাঁড়াতে হবে, “ক্র্যাসনার বলেছিলেন।
রাজ্য আইনসভায় পেনসিলভেনিয়া রিপাবলিকানরা-একটি জিওপি-নিয়ন্ত্রিত সিনেট এবং সংকীর্ণভাবে গণতান্ত্রিক-নিয়ন্ত্রিত বাড়ি-২০২২ সালে ক্র্যাসনারকে অভিশাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টাটি থামিয়ে দিয়েছিল, বিচারক এলেন সিসলার, যিনি “অফিসে অনিয়মিত” এর আইনী মানদণ্ডে দায়ের করা সাতটি শিল্পের দ্বারা দায়ের করা হয়নি।