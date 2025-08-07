You are Here
ফিলাডেলফিয়া মরসুমে এটি সর্বদা সানি 17 পর্ব 6 পর্যালোচনা: ওভারেজ মদ্যপান: একটি জাতীয় উদ্বেগ

সমালোচকদের রেটিং: 2.9 / 5.0

2.9

আপনি যদি একজন উত্সর্গীকৃত অনুরাগী হন তবে আপনি ফিলাডেলফিয়া সিজন 17 এপিসোড 6 এর সর্বদা সানিগুলিতে কলব্যাকগুলি পছন্দ করতে চলেছেন।

তবে নস্টালজিয়া একদিকে রেখে, সামগ্রিকভাবে, এটি খুব স্মরণীয় ছিল না।

এর একটি অংশ হ’ল প্রতিটি গল্পের জন্য জুটিগুলি ফিলাডেলফিয়া সিজন 17 এপিসোড 5 এর সর্বদা সানি থেকে একই রকম ছিল। একই গতিশীলতার সাথে পরপর দুটি পর্ব একটি শক্ত বিক্রয় হতে পারে, কারণ আপিলের অংশটি উন্মাদ পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলির মধ্যে অনন্য রসায়ন।

(প্যাট্রিক ম্যাকেলহেনি/এফএক্স)

সর্বোপরি, চার্লি এবং ম্যাকের কাহিনীটি অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল। এটি বেশ স্পষ্ট ছিল যে ফ্র্যাঙ্ককে খুঁজে পাওয়ার জন্য তাদের অ্যাডভেঞ্চারটি পরের দুটি পর্বে ব্যাচেলর ক্রসওভারের জন্য কেবল একটি সেটআপ ছিল।

এই পর্বে ফ্র্যাঙ্কের অনুপস্থিতি খুব লক্ষণীয়। এপিসোডগুলি রয়েছে যেখানে আমি অনুভব করেছি যে তার প্রয়োজন নেই, প্রবাহটি ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এটি অবশ্যই তার উপস্থিতি প্রয়োজন।

এই সত্যটি যুক্ত করুন যে কিছু রসিকতা মনে হয়েছিল যে তারা মজার হওয়ার জন্য খুব শক্ত হয়ে উঠছে, এবং পর্বটি দৃ ly ়ভাবে মধ্যম হিসাবে শেষ হয়েছে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের সুইটয়ার্টস তিক্ত হয়ে ওঠে

এটি সর্বদা সানি ডেনিস এবং ডি -র জন্য প্রথম মরসুমে ফিরে গিয়েছিল।

ফিলাডেলফিয়া সিজন 1 এপিসোড 3 -তে এটি সর্বদা সানি থেকে ট্যামি এবং ট্রেয়ের উপস্থিতি, “কম বয়সী মদ্যপান: একটি জাতীয় উদ্বেগ,” একটি গভীর কাট যা উত্সর্গীকৃত ভক্তদের পুরষ্কার দেয়।

দুঃখের বিষয়, এই চরিত্রগুলির প্রকাশটি ছিল গল্পটিতে তাদের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ অবদান।

(প্যাট্রিক ম্যাকেলহেনি/এফএক্স)

সত্যি কথা বলতে গেলে, পর্বটি বেশিরভাগই ট্যামি এবং ট্রির পুত্রকে কেন্দ্র করে। ডেনিস এবং ডি -র তরুণ থাকার হতাশায় হাসতে যথেষ্ট সহজ, বিশেষত কারণ এই গ্যাং কখনই বাড়তে শেখা শোয়ের থিসিস।

যে বিটটি আমাকে সবচেয়ে বেশি হাসতে বাধ্য করেছিল তা হ’ল ডেনিসের কোলোন, যা মহিলাদের আকর্ষণ করার কথা, তবে আসলে খুব খারাপ গন্ধযুক্ত। এছাড়াও, আমি এটি অত্যন্ত মজার বলে মনে করেছি যে পরিবারের কাজগুলি ডি -কে অসন্তুষ্ট করে ট্রেয়ের সহায়তা।

আরেকটি অংশ আমি পছন্দ করেছি কিশোর -কিশোরীদের মধ্যে নাটকের অন্তর্দৃষ্টি।

কিশোর গসিপে সত্যই বিনিয়োগ করা একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষটির চিন্তাভাবনা কেবল হাসিখুশি, এবং এটি দুর্দান্তভাবে বাজায়। এখনও অবধি, চার্লি দিবসের ওয়ান-লাইনার এবং কুইপগুলি পুরো মরসুমে ধারাবাহিকভাবে মজার হয়েছে।

এগুলি ছাড়াও, অন্যান্য রসিকতাগুলি এত ভালভাবে অবতরণ করেনি, বিশেষত যেহেতু পর্বটি আড়ম্বরপূর্ণভাবে এমন একটি বিষয়কে সম্বোধন করার চেষ্টা করে যা তারা ইতিমধ্যে একবার কভার করেছে।

দুর্ভাগ্যজনক যে এই পর্বের অন্যান্য প্লটলাইনটি বেশি স্মরণীয় নয়।

জেনার-হপিং কেবল আপনাকে এ পর্যন্ত দেয়

(প্যাট্রিক ম্যাকেলহেনি/এফএক্স)

ম্যাক এবং চার্লির গল্পের কাহিনীটি এই সত্য থেকে ভুগছে যে তারা ইতিমধ্যে আগের পর্বে একসাথে একটি খরগোশের গর্তে নেমে গেছে। সুতরাং এবার প্রায়, এটি কম উত্তেজনাপূর্ণ অনুভূত হয়েছিল।

জেনারগুলির আলোচনায় আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল শোটি মেটা হওয়ার চেষ্টা করছে এবং উচ্চ-স্তরের রসিকতা ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, তবে অবতরণটি আটকে নেই।

ফিলাডেলফিয়া সিজন 14 এপিসোড 6 এ সর্বদা সানি-র উপর কালো-সাদা গোয়েন্দা জেনার স্পুফের মতো এটি সর্বদা সানি জেনার-সম্পর্কিত হাস্যরসের আরও ভাল কাজ করেছেন, “দুবার দুবার দুবার দুবার”।

অতএব, এটি হতাশাজনক যে ম্যাক এবং চার্লি কেবল সেই কৌতুকের সাথে আকর্ষণীয় কিছু করার চেষ্টা করার চেয়ে পৃষ্ঠের স্তরে জেনারগুলিতে মন্তব্য করার চেষ্টা করছিলেন।

এই প্লটলাইনটি প্রচুর কলব্যাক অন্তর্ভুক্ত করেছে। ক্রিকেট এবং চাচা জ্যাকের ক্যামোস দুর্দান্ত চমক ছিল, তবে ক্রিকেটের দৃশ্য আমাকে হাসানোর চেয়ে আরও বেশি ক্রিং করে তুলেছিল।

(প্যাট্রিক ম্যাকেলহেনি/এফএক্স)

আমি আশা করি শোটি গল্পগুলিতে আরও জৈবিকভাবে সংহত করার কোনও উপায় খুঁজে পেতে পারে, কারণ আমি দেখতে পেয়েছি যে তিনি asons তুগুলিতে দেখার জন্য কম উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছেন। তবে চাচা জ্যাক আগের মতোই ভয়ঙ্কর এবং বিনোদনমূলক।

সানি স্টোরেজ ইউনিটের দৃশ্যের নাটকীয়তার সাথে ফ্র্যাঙ্ক সম্পর্কে সত্যই চিন্তিত দর্শকদের বিভ্রান্ত করার জন্য একটি ভাল কাজ করে।

সুতরাং, প্রকাশ করুন যে তিনি আসলে কেবল ব্যাচেলরটিতে সত্যই ভাল খেলেন।

অন্যদিকে, সেই মোচড়টি তখন চার্লি এবং ম্যাকের তাড়াটিকে এমন কিছু মনে করে যে এটি কোনও কিছুই নয়, বিশেষত যেহেতু শোটি সহজেই প্রকাশ করে যে ফ্র্যাঙ্ক কোথায় ছিল।

গ্যাংয়ের পরবর্তী কী?

(প্যাট্রিক ম্যাকেলহেনি/এফএক্স)

দ্রুত নজরে, এই পর্বে এটি সর্বদা সানি পর্বের ক্লাসিক উপাদান রয়েছে: পরিচিত চরিত্রগুলি থেকে ক্যামোস এবং চরিত্রগুলি ভয়াবহ মানুষ।

সন্দেহ হলে, শোটি গ্যাংটি কারও জীবন নষ্ট করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হয়।

এটি সত্ত্বেও, সৃজনশীল স্পার্ক যা একবার এই শোয়ের প্রিয় পর্বগুলি এত স্মরণীয় করে তুলেছিল তা উপস্থিত নয়।

যদি এই পর্বটি অতীতের পর্বগুলি পুনর্বিবেচনা করতে এবং ভবিষ্যতের বিষয়গুলি তৈরি করার বিষয়ে কম উদ্বিগ্ন হত তবে এটি আরও শক্তিশালী গল্প হত।

আবার, আমি নস্টালজিয়ার জন্য অন্য যে কোনও অন্যের মতোই চুষছি ঠিক ততটাই সানি ফ্যান, তবে আমি শোটি ঝুঁকি নিতে এবং নতুন পছন্দগুলিও দেখতে চাই।

(প্যাট্রিক ম্যাকেলহেনি/এফএক্স)

মৌসুমে মাত্র দুটি পর্ব বাকি রয়েছে, আমি আশা করি শোটি একটি উচ্চতর নোটে শেষ হতে পারে।

ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রৌদ্রের এই পর্বটি সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন?

নীচের মন্তব্যগুলিতে আমাদের জানান, এবং পরের সপ্তাহে ফিরে আসুন 17 মরসুমের দ্বিতীয় থেকে শেষ পর্বের কভারেজের জন্য!

