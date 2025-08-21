ফিলাডেলফিয়া মরসুমে এটি সর্বদা সানি 17 পর্ব 8: গোল্ডেন ব্যাচেলর লাইভ

সমালোচকদের রেটিং: 4.2 / 5.0
4.2
ফিলাডেলফিয়া মরসুমে এটি সর্বদা সানি হয় 17 পর্ব 8 কীভাবে এটি একই সাথে প্রকৃত এবং মজার উভয়ই হতে পারে তা নিয়ে অবাক করে দিয়েছিল।
সিটকম হিসাবে, শোটি ধারাবাহিকভাবে হাস্যরসের অগ্রাধিকার দেয়। তবে এটি সর্বদা সানি প্রতি কয়েক মৌসুমে অপ্রত্যাশিতভাবে গল্পটির সাথে আরও আন্তরিক হয়ে ওঠে।
এটি ফিলাডেলফিয়া সিজন 13 এপিসোড 10 এ সর্বদা সানি সহ শোয়ের সেরা কয়েকটি পর্ব তৈরি করেছে, “ম্যাক তার গর্ব খুঁজে পেয়েছে” এবং এটি সর্বদা ফিলাডেলফিয়া সিজন 15 পর্ব 8 -এ সানি, “দ্য গ্যাং একটি পর্বতকে একটি মাউন্টেন বহন করে।”
এই পর্বটি দেখার পরে, এটি বলা নিরাপদ যে এটি অবশ্যই পূর্বোক্ত সংবেদনশীল এপিসোডগুলির মধ্যে জায়গাটি অর্জন করেছে।
ফ্র্যাঙ্ক সত্যই গল্পটির শীর্ষে রয়েছে, গত সপ্তাহের পর্বের সময় স্পটলাইটে তাদের সময়কালের পরে এই গ্যাংটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পটভূমি চরিত্র হিসাবে কাজ করে।
যদিও মনে হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক তার সাধারণ স্বাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, পর্বটি আসলে তাকে এমন একটি যাত্রায় নিয়ে যায় যা তার একটি নতুন দিক প্রকাশ করে যা আমরা আগে দেখিনি।
ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রৌদ্রেই এই ভিত্তিটির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় যে কেউ কখনও পরিবর্তন করতে পারে না, তবুও এই পর্বে এটি প্রমাণ করে যে ফ্র্যাঙ্কের মতো সবচেয়ে অসমর্থিত ব্যক্তিদের এমনকি প্রেমের দ্বারা রূপান্তরিত করার ক্ষমতাও কীভাবে রয়েছে।
এই পর্বটি দুর্দান্তভাবে সম্পাদিত এবং বন্যভাবে মজার, এটি একটি উচ্চ নোটে এই মরসুমটি শেষ করার একটি নিখুঁত উপায় হিসাবে তৈরি করে।
গোল্ডেন ব্যাচেলর সোনার জন্য যায়
আমাকে স্বীকার করতে হবে, এই পর্বটি সম্পর্কে আমার কিছু দৃ strong ় সন্দেহ ছিল।
আমি যখনই সম্ভব রিয়েলিটি শোগুলি এড়াতে এড়াতে পারি, তাই আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম যে কী চলছে তা বোঝার জন্য আমার ব্যাচেলর সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান প্রয়োজন।
ভাগ্যক্রমে, শোটি প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে দ্রুত এবং স্পষ্টভাবে ভিত্তি স্থাপন করে।
অতিরিক্তভাবে, এটি শোয়ের কাঠামোকে পরিবর্তন করে কেবল তার জন্য দুটি সম্ভাব্য পছন্দকে অন্তর্ভুক্ত করে সাধারণ ফ্র্যাঙ্ক কবজকে অন্তর্ভুক্ত করে।
তাকে একটি ইন্টারনেট তারকা (হক চিউইউহ, বা সংক্ষেপে, চিউইর জন্য) বা একজন প্রবীণ মহিলা (স্যাম) এর মধ্যে বেছে নিতে হবে যার কাছে তাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য তাকে বোঝাতে যথেষ্ট বুদ্ধি এবং কবজ রয়েছে।
অ্যামাজনের সাথে ব্র্যান্ড ডিল সম্পর্কে ইন্টারনেট তারকা এবং রসিকতাগুলির প্রবর্তন আমাকে প্রাথমিকভাবে এই পর্বে হাস্যরস সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।
বিশেষত এই মরসুমে অবিচ্ছিন্ন টিকটোক এবং সময়ের পপ সংস্কৃতি সম্পর্কিত রেফারেন্সগুলি বিবেচনা করে মনে হয়েছিল যে পর্বটি একটি ভুলে যাওয়ার যোগ্য পর্ব হওয়ার ফাঁদে পড়তে চলেছে।
যাইহোক, চিবির সীমিত ব্যক্তিত্ব এবং স্যামের গভীর ব্যাকস্টোরি খোসা ছাড়িয়ে আমার পর্বের পৃষ্ঠ-স্তরের মূল্যায়ন ফিরে।
গ্যাং জড়িত হয়
যেমনটি আমি আগেই উল্লেখ করেছি, এই গ্যাংটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পর্বে একটি পিছনের আসন নেয়।
তারা সর্বাধিক দেখায় যখন ফ্র্যাঙ্ক সক্রিয়ভাবে মূল্যায়ন করছে, চিউই এবং স্যামের মধ্যে নির্বাচন করছে এবং যথারীতি তাদের নাক আটকে রাখুন যেখানে তারা জড়িত নয়।
আমি ভেবেছিলাম ডি এবং ডেনিসের দৃশ্যটি স্যামকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে অনুমোদন দেওয়া অত্যন্ত মিষ্টি।
চার্লির মায়ের মধ্যে গ্যাংয়ের সাথে এই মুহুর্তের বিপরীতে একটি বিকল্প হিসাবে (এবং চার্লিকে যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর মা এখন এই পুরো ফিয়াস্কোর অংশ, তখন তিনি একটি হাসিখুশি ভাঙ্গন ঘটায়) আশ্চর্যজনকভাবে খেলেছিল।
এই গ্যাংটি একটি হাতির টুথপেস্ট বোমা জড়িত তাদের নিজস্ব স্কিমটি টানতেও চেষ্টা করে এবং যখন এটি আক্ষরিক অর্থে তাদের মুখে উড়ে যায় তখন অবাক হওয়ার কিছু নেই।
যদিও এই পরিকল্পনাটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর ছিল এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ছিল না, আমি প্রশংসা করেছি যে ন্যূনতম সময় ব্যয় হয়েছিল এবং তাদের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হওয়ার ফলে পর্বটির আরও ভাল সমাপ্তির কারণ হয়েছিল।
চূড়ান্ত গোলাপে যায় …
ফিলাডেলফিয়ায় সর্বদা রৌদ্রের সেরা অংশটি হ’ল এটি যখন অপ্রত্যাশিতভাবে জড়িত থাকে।
বেশিরভাগ পর্বের জন্য, আমি দৃ strongly ়ভাবে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে ফ্র্যাঙ্ক চিউই বেছে নেবেন যে তিনি তরুণ এবং আবেদনময়ী ছিলেন, তার স্বাভাবিক ধরণের।
যাইহোক, এটি আমাকে স্যামের জন্য রুট করা থেকে বিরত রাখেনি, যিনি সহজেই এই শোতে আমার প্রিয় দিকের চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।
ফ্র্যাঙ্ক যখন স্যামকে বাড়িতে যেতে একটি নোট পাঠায় তখন জাল-আউট মুহুর্তটি আসলে বেশ বিশ্বাসযোগ্য ছিল। আমি স্যামের দু: খিত ব্যাকস্টোরির দ্বারা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং ভেবেছিলাম যে তিনি পুরো শোয়ের প্রথম চরিত্র যিনি প্রকৃতপক্ষে দেখিয়েছিলেন যে তিনি সত্যই ফ্র্যাঙ্ককে ভালবাসেন।
এই কারণেই আমি চূড়ান্ত দৃশ্যে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম যখন ফ্রাঙ্ক তার প্রেমকে স্বীকার করতে এবং স্যামকে চূড়ান্ত গোলাপ দেওয়ার জন্য বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ছুটে যায়।
ড্যানি ডিভিটো একজন কমেডি মাস্টার, তবে তিনি এই পর্বের এই সংবেদনশীল, রোমান্টিক ক্লাইম্যাক্সেও দক্ষতা অর্জন করেছেন।
শেষ দৃশ্যটি স্টেরিওটাইপিকভাবে রোম-কম-এর মতো হতে পারে তবে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে এটি পর্বটি এবং মরসুমটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমার হৃদয়ে একটি উষ্ণ অনুভূতি রেখেছিল।
এটাই এখন লোকেরা!
সামগ্রিকভাবে, আমি খুব খুশি যে মরসুমটি এই পর্বে শেষ হয়েছিল। এটি পূর্ববর্তী পর্বগুলির বিল্ড-আপকে সার্থক করে তোলে।
যদিও আমি ভেবেছিলাম বেশিরভাগ মৌসুমটি ঠিক আছে, মরসুমের সমাপ্তি একটি আনন্দদায়ক আশ্চর্যজনক, দৃ solid ় সমাপ্তি হওয়ার দুর্দান্ত কাজ করেছে।
চার্লির মায়ের চরিত্রে অভিনয় করা লিন মেরি স্টুয়ার্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সাথে পর্বটি শেষ হওয়াও স্পর্শ করছে। তিনি কত দিন এই অনুষ্ঠানের অংশ ছিলেন তা বিবেচনা করে, আমি আনন্দিত যে নির্মাতারা তার শেষ অন স্ক্রিনের উপস্থিতি সম্মান করতে সক্ষম হয়েছিল।
ফিলাডেলফিয়ায় সর্বদা এটি কতক্ষণ চলমান রয়েছে, তা জেনে ভাল লাগল যে এটি এখনও অবাক করে ভক্তদের ধরতে পারে।
আমি আশা করি পরের মরসুমটি আরও বেশি আপত্তিজনক এবং চলমান গল্পগুলি বলতে অব্যাহত রেখে শেষ দুটি মরসুম 17 এপিসোডের গতিবেগকে বাড়িয়ে তুলবে।
আপনি এই পর্ব এবং সামগ্রিকভাবে মরসুম সম্পর্কে কী ভাবেন? আপনি পরের মরসুমের জন্য অপেক্ষা করার সময় আপনি কি পুনরায় সন্ধান করবেন এমন কোনও পর্ব রয়েছে? নীচের মন্তব্যে চ্যাট করা যাক!
এই পর্যালোচনা উপভোগ করেছেন? আমাদের সিটকোম সম্পর্কে লিখতে সহায়তা করুন!
একটি মন্তব্য ফেলে দিন বা এটি ভাগ করুন – এটি নিখরচায়, বেদনাদায়ক এবং স্বাধীন টিভি কভারেজকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে।
ফিলাডেলফিয়ায় অনলাইনে এটি সর্বদা সানি দেখুন
ফ্র্যাঙ্ক তার হৃদয় অনুসরণ করার সাথে সাথে ফিলাডেলফিয়া সিজন 17 পর্ব 8 -এ সর্বদা রোদ থাকে, তিনি দর্শকদের হৃদয়কেও ক্যাপচার করেন।
20 বছর অবজ্ঞার পরে, ফিলাডেলফিয়া মরসুমে এটি সর্বদা সানি প্রমাণ করে যে এমনকি এই গ্যাং এমনকি সময়কে ছাড়িয়ে যেতে পারে না বা সৃজনশীল স্থবিরতা থেকে তাদের পথ লিখতে পারে না।
ফিলাডেলফিয়া মরসুমে এটি সর্বদা সানি হয় 17 পর্ব 7 এর লেজারের অনুমোদনের জন্য গ্যাংয়ের আকাঙ্ক্ষার প্রতি ফোকাস পর্বটি দেখার জন্য একটি বিস্ফোরণ করে।
টিভি ধর্মান্ধ বিভিন্ন বিভিন্ন নিবন্ধ জুড়ে তাদের ভয়েসগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য উত্সাহী অবদানকারীদের সন্ধান করছে। আপনি কি মনে করেন যে এটি একটি টিভি ধর্মান্ধ হতে যা লাগে? আরও তথ্য এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এখানে ক্লিক করুন।