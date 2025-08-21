You are Here
ফিলাডেলফিয়া মরসুমে এটি সর্বদা রৌদ্র
ফিলাডেলফিয়ায় সর্বদা রৌদ্রের প্যাডির পাবটিতে বসে ফ্র্যাঙ্ক রেনল্ডস হিসাবে ড্যানি ডিভিটো
প্যাট্রিক ম্যাকেলহেনি/এফএক্স

এই নিবন্ধটি রয়েছে স্পয়লার “ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা সানি” এর সিজন 17 সমাপ্তির জন্য।

দীর্ঘকাল ধরে চলমান এফএক্স সিটকমের “এটি সর্বদা ফিলাডেলফিয়ার সানি” এর 17 টি মরসুমে কিছু সত্যই অবিশ্বাস্য ক্যামো রয়েছে, তবে মরসুম 17 ফাইনালটি এখনও সবেমাত্র সেরা অতিথি তারকা সরবরাহ করেছে। অবশ্যই, একাডেমি পুরষ্কারপ্রাপ্ত পরিচালক গিলারমো দেল টোরো বিস্তৃত, ইনব্রেড ম্যাকপয়েল বংশের ভয়ঙ্কর পিতৃপুরুষ হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন এবং বেসবল কিংবদন্তি ওয়েড বোগস একবার একটি হাসিখুশি উপস্থিতি তৈরি করেছিলেন, তবে মরসুমের 17 ফাইনালের সাথে, সিরিজ তারকা ড্যানি ডিভিটো আরও একটি পরম কমেডি লেজেন্ডের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

দ্য ফাইনালে, যা ফ্র্যাঙ্ক (ডিভিটো) তারকা “দ্য গোল্ডেন ব্যাচেলর” এর শিরোনাম প্রতিযোগী হিসাবে দেখেন, বেশ কয়েকজন মহিলা ডিবেচড মিলিয়নেয়ারের হৃদয়ের (এবং অর্থ, সম্ভাব্যভাবে) প্রতিযোগিতা করছেন। একটি হলেন তাঁর দীর্ঘকালীন ঝাঁকুনি বনি কেলি (দ্য লেট, গ্রেট লিন মেরি স্টুয়ার্ট), যিনি সর্বদা ফ্র্যাঙ্কের প্রতি বিশেষ অনুভূতি ছিলেন, এবং অন্য একজন হলেন একজন সোশ্যাল মিডিয়া তারকা যিনি নিজেকে “সি *** চেভা” বলে অভিহিত করেছেন, “হাস্যকর ভাইরাল তারকা হ্যালি” হক টুয়াহ “ওয়েলচ অভিনয় করেছেন অড্রে কোরসার অভিনয় করেছেন। বনি এবং “চিউই” উভয়ই ফ্র্যাঙ্কের রাঞ্চিয়ার অনুরোধগুলির জন্য খেলা হিসাবে শেষ হয়েছে, তবে স্যাম নামে এক তৃতীয় মহিলা তাঁর সাথে অন্য উপায়ে টো-টু-টো-তে যান এবং তিনি পরম কমেডি কিংবদন্তি ক্যারল কেনের অভিনয় করেছেন।

এটি ফিলাডেলফিয়ার সর্বদা রৌদ্রের উপর আর একটি ট্যাক্সি পুনর্মিলন!


ট্যাক্সি কাস্ট মাঝখানে সিমকা নিয়ে গ্যারেজের চারপাশে জড়ো হয়েছিল, তার আংটিটি দেখিয়েছিল
প্যারামাউন্ট টেলিভিশন

১৯ 1970০ -এর দশকে, ডিভিটো নিউইয়র্ক সিটি ট্যাক্সি ড্রাইভারদের “ট্যাক্সি” নামে একটি সিটকমের সাথে অভিনয় করেছিলেন, লেচারাস এবং ক্রুয়েল গ্যারেজ বস লুই অভিনয় করেছিলেন এবং তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা সমবেত সিটকম কাস্টস দ্বারা যোগ দিয়েছিলেন। ডিভিটোর বাস্তব জীবনের স্ত্রী রিয়া পার্লম্যান (যিনি “ইটস সর্বদা সানি” তেও হাজির হয়েছেন) ছাড়াও “ট্যাক্সি” এ জুড হির্শ, মেরিলু হেনার, টনি ডানজা, অ্যান্ডি কাউফম্যান, জেফ কনওয়ে, দ্য অ্যামেজিং ক্রিস্টোফার লয়েড এবং-হ্যাঁ, আপনি এটি ধারণ করেছেন-ক্যারোল কেনে। কেন কফম্যানের কুকি চরিত্র লাত্কার কাছে হাসিখুশি সিমকা, বান্ধবী এবং শেষ স্ত্রীকে চিত্রিত করেছিলেন এবং তিনি এমন কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে একজন ছিলেন যারা পারেন সত্যিই লুইকে তার জায়গায় রাখুন।

স্যাম যেমন “এটি সর্বদা সানি” তে, কেন ফ্র্যাঙ্কের মতোই অশ্লীল মুখযুক্ত হয়ে উঠেছে, এবং আরও ভাল, তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি ফ্র্যাঙ্কের অর্থের পরে নেই কারণ তার নিজের অর্থ রয়েছে। “মুরগির অর্থ” (এর অর্থ যাই হোক না কেন), যদিও তিনি এটি এমন কর্তৃত্বের সাথে বলেছেন যে তার ধনগুলি অনস্বীকার্য বলে মনে হচ্ছে। তিনি ফ্র্যাঙ্কের আইনী শিশু ডেনিস (গ্লেন হাওয়ারটন) এবং ডি (ক্যাটলিন ওলসন) এর সাথে নিজের নিজের ধরে রাখতে পারেন এবং মনে হয় তিনি সম্ভবত বৃদ্ধের পক্ষে নিখুঁত ম্যাচ। কেনকে এই অশ্লীল হতে দেখে এটি একটি পরম বিস্ফোরণ, এবং ডিভিটোর সাথে তিনি সর্বদা যে কৌতুক রসায়ন রেখেছিলেন তা অবিশ্বাস্য, তাই তাদের দৃশ্যগুলি একসাথে খাঁটি আনন্দ। চিউই রসিকতা দ্রুত পাতলা পরিধান করার সময়, কেন এবং ডিভিটো 40 বছরেরও বেশি সময় পরে আবার একসাথে অভিনয় করতে দেখতে পর্বটি “এটি সর্বদা সানি” অল-টাইমার করে তোলে।

ক্যারল কেন এবং ড্যানি ডিভিটোর নিখুঁত কৌতুক রসায়ন রয়েছে


সর্বদা সানি সিজন 17 ট্রেলার থেকে স্ক্রিনশট যা ক্যারল কেনে রয়েছে
এফএক্স

“এটি সর্বদা সানি” এর 17 মরসুমের over তু থিমটি ছিল যে ফ্র্যাঙ্ক সর্বদা বাকী গ্যাংয়ের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকবে। তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা জালিয়াতি টানছেন বা কেবল গ্যাংটিকে নিজের ব্যক্তিগত ডিমেটেড বিনোদন হিসাবে ব্যবহার করছেন, তিনি পুরো মরসুম জুড়ে বড় উপায়ে উপরের হাতটি অর্জন করেছেন। সুতরাং যখন স্যাম তাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং প্রকৃতপক্ষে তার বুদ্ধি এবং বিরক্তিকর বোধের সাথে মেলে পরিচালনা করে, তখন এটি অতিরিক্ত যাদুকর কারণ ফ্র্যাঙ্ককে শেষ পর্যন্ত একটি অর্ধেক খোঁচা নামিয়ে নেওয়া হয়, এমনকি যদি তিনি এখনও গ্যাংয়ের বাকী অংশের চেয়ে কয়েক মাইল দূরে থাকেন।

পর্বের শেষে স্যামের 18 মরসুমে ফিরে আসার সুযোগটি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এটি “সর্বদা সানি” জগতে একটি আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে শেষের দিকে চলে যায়। (“সানি” 18 মরসুমের মাধ্যমে পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে, তবে প্রকাশনার মতো আর নেই।) ফ্র্যাঙ্ক, স্যামের সাথে তার ম্যাচটি পূরণ করে এই গ্যাংয়ের পাওয়ার গতিশীলতা পরিবর্তন করবে এবং সত্যই কিছু আকর্ষণীয় গল্পের দিকনির্দেশনা তৈরি করতে পারে। শুধু তা -ই নয়, তবে কেন এবং ডিভিটো পুরো মরসুমের জন্য পিছনে পিছনে যেতে দেখলে অবিশ্বাস্য হবে না? চার্লি পালঙ্কে ঘর তৈরি করতে দেখবে না, তবে কে জানে – সম্ভবত স্যাম নাইটক্রোলার খেলতে নামবে।

“এটি সর্বদা ফিলাডেলফিয়ার সানি” এর 17 মরসুম এখন হুলুতে প্রবাহিত হচ্ছে।



