ফিলিগুলি জ্যাক হুইলারের আঘাতের সংবাদ সম্পর্কিত

ফিলাডেলফিয়া ফিলিস শনিবার ওয়াশিংটন নাগরিকদের কাছে ২-০ ব্যবধানে হেরে যাওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেসবল অপারেশনের সভাপতি ডেভ ডোমব্রোস্কি ঘোষণা করেছিলেন যে জ্যাক হুইলার ১৫ দিনের আহত তালিকায় রক্ত জমাট বেঁধে যাবেন।

যাইহোক, হুইলারের ফিরে আসার জন্য কোনও সময়রেখা নেই, কারণ রক্ত জমাট বাঁধা তার ডান কাঁধের কাছে অবস্থিত, প্রতি ইএসপিএন এর জেফ পাসান

এটি কেবল ফিলিসের পিচিং কর্মীদের জন্যই নয়, হুইলারের ন্যাশনাল লিগ সিওয়াই ইয়ং অ্যাওয়ার্ডের সম্ভাবনার জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট আঘাত। এটি সম্ভবত সেপ্টেম্বরের দ্রুত এগিয়ে আসার সাথে সাথে তাকে সম্মানের জন্য দৌড়াদৌড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

35 বছর বয়সী এই ডানহাতি এই মৌসুমে একটি 2.71 ইআরএ এবং একটি বড় লীগ-শীর্ষস্থানীয় 195 স্ট্রাইকআউট সহ 149.2 ইনিংস জুড়ে 10-5 রয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনক আঘাতের সংবাদ ফিলাডেলফিয়ার জন্য দুটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পিচিং আপডেটের গোড়ায় আসে। মে থেকে আইএল -তে থাকা অ্যারন নোলা রবিবার নাগরিকদের বিপক্ষে ফিরে আসতে এবং শুরু করতে চলেছেন।

অধিকন্তু, ক্লাবটি শুক্রবার রাতে গোড়ালিটিতে একটি লাইন ড্রাইভে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া ঘনিষ্ঠ এবং বাণিজ্য-ডেডলাইন অধিগ্রহণ ঝোয়ান দুরানের সাথে আঘাতের ভয়কে এড়িয়ে গেছে। দুরান বলেছিলেন যে শনিবার তিনি “100 শতাংশ” ছিলেন এবং পরিস্থিতি অনুমোদিত হলে পিচ করার জন্য উপলব্ধ ছিলেন।

ফিলিরা শনিবার পর্যন্ত এনএল পূর্বের নিউইয়র্ক মেটসের উপরে পাঁচটি গেমের লিড রাখে। স্বাভাবিকভাবেই, ফিলাডেলফিয়া আশা করেন যে পোস্টসিসনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পরে তার টেক্কা খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে।



