ফিলিপ লুয়েস দোলনকে হ্রাস করে এবং কাজের প্রতি আস্থা জোর দেয়

– ছবি: গিলভান ডি সুজা / ফ্ল্যামেঙ্গো – ক্যাপশন: ফিলিপ লুইস কাজের প্রতি আস্থা জোর দিয়েছিলেন এবং মরসুম / প্লে 10 এ ফ্ল্যামেঙ্গোর বিবর্তনে বিশ্বাসী

ফ্ল্যামেঙ্গো ব্রাসিলিরিওর নেতৃত্বে ঘুমাবে। তবুও, মুহূর্তটি এখনও অশান্ত। দ্য বাহিয়াকে 1-0 এর বিরুদ্ধে বিজয়এই শনিবার (১০), মারাকানিতে অষ্টম রাউন্ডের জন্য, সমালোচনা নরম করে এবং লিবার্টাদোরস দ্বারা বৃহস্পতিবার (15) ইকুয়েডর, এলডিইউর বিপক্ষে খেলাটি দিয়েছেন। কোচ ফিলিপ লুইস অবশ্য দোলনকে হ্রাস করেছেন এবং কাজটির প্রতি আত্মবিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছিলেন।

ফ্ল্যামেঙ্গো পারফরম্যান্স!

“এই অশান্তি যা বিদ্যমান তা বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণভাবে, খেলোয়াড়রা বিশ্বাস, কাজ, লড়াই, শেখা, সংশোধন এবং বিকশিত রাখে The ফলাফল বহুবার, আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না You আপনি একটি খেলা খেলতে পারেন এবং খুব খারাপ খেলা এবং জিততে পারেন We

লিবার্টাদোরসে ‘চূড়ান্ত’ জলবায়ু

শেষ দুটি খেলায়, ফ্ল্যামেঙ্গো গ্যাবিগলের গোলের সাথে ক্রুজেইরোকে হেরে গেছেন, পাশাপাশি সেন্ট্রাল কর্ডোবার সাথে, বাড়ি থেকে দূরে, লিবার্টাদোরস দ্বারা অঙ্কন করেছেন। আসলে, ড্র মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় লাল-কালো জীবনকে জটিল করে তুলেছিল। এখন আপনাকে মারাকানায় শেষ দুটি গেম জিততে হবে 16 এর রাউন্ডে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ফিলিপ লুইস অবশ্য তার নিজের দৃ iction ় বিশ্বাসকে বিশ্বাস করে।

“গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল আমরা যা করছি তা আমরা বিশ্বাস করে চলেছি। আমি যা করি তাতে আমার অনেক দৃ iction ় বিশ্বাস রয়েছে এবং আমি আমার কাজ সম্পর্কে খুব বিশ্বাস করি। এবং আমি কাজ চালিয়ে যাব কারণ আমি যে টার্বুলেন্সেও যা করি তা আমি পছন্দ করি। আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ছিল, আমাদের জিততে হয়েছিল। আমরা গেমটি আধিপত্য বিস্তার করেছিলাম, আমাদের লক্ষ্য এবং লক্ষ্যটি তৈরি করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত, আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল।

জয়ের সাথে, ফ্ল্যামেঙ্গো 17 পয়েন্টে পৌঁছেছিল এবং অস্থায়ী নেতৃত্ব নিয়েছিল, তবে এখনও বারুয়ারি অ্যারেনায় সাও পাওলোর বিপক্ষে এই রবিবার (১১) (ব্রাসিলিয়া) খেলতে এই রবিবার (১১) খেলেন পামিরাস ছাড়িয়ে যেতে পারেন। রেড-ব্ল্যাক আগামী বৃহস্পতিবার (15) মাঠে ফিরে আসবে, 21h30-এ, এলডিইউ, ইকুয়েডর, মারাকানির বিপক্ষে লিবার্টাদোরস গ্রুপ পর্বের 5 তম রাউন্ডের জন্য।

