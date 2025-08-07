ফিলিপ লুয়েস নির্মূলের জন্য ওয়ালেস ইয়ান থেকে অপরাধবোধ পান এবং ফ্ল্যামেঙ্গোতে চার্জ উদ্ধৃত করেছেন

ব্রাজিলিয়ান কাপে অ্যাটলেটিকোর আগে গাভিয়ার প্রতিশ্রুতি এবং বর্তমান শক্তিবৃদ্ধি বর্জ্য জরিমানা এবং লাল-কালো জলপ্রপাত
কোচ ফিলিপ লুয়েস এমআরভি অঙ্গনে ফ্ল্যামেঙ্গোর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। এমনকি পেনাল্টিতে নির্মূলের পরেও কমান্ডার দলের পারফরম্যান্সকে তুলে ধরেছিলেন। স্বাভাবিক সময়ে, রেড-ব্ল্যাক শাইভস গোলের সাথে 1-0 ব্যবধানে জিতেছিল, তবে স্যামুয়েল লিনো এবং ওয়ালেস ইয়ান তাদের অভিযোগ নষ্ট করার পরে তাকে নির্মূল করা হয়েছিল।
পেনাল্টিতে, ফ্ল্যামেঙ্গো ৪-৩ গোলে হেরে ব্রাজিলিয়ান কাপটি ১ 16 এর রাউন্ডে রেখে গেছেন। এটির সাথে, এটি ২০২৪ সালে অ্যাটলেটিকো-এমজি-র বিপক্ষে জিততে পারে না।
চেহারা: অ্যাটলেটিকো পেনাল্টিতে ফ্ল্যামেঙ্গোকে সরিয়ে দেয় এবং ব্রাজিলিয়ান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে যায়
“এই খেলোয়াড়রা যারা সবচেয়ে ভাল আঘাত করেছিলেন এবং চার্জ দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। আমি ইতিমধ্যে একটি পেনাল্টির সাথে খুব আত্মবিশ্বাসী বোধ করে ভুল ছিলাম। এটি এর মতো, ভিটরিয়া এবং পরাজয়ের মধ্যে লাইনটি খুব পাতলা। আমি কেবল বলতে পারি যে বলটি ধরতে এবং মারার সাহস পেয়েছিল এমন খেলোয়াড়দের জন্য আমি গর্বিত,” ফিলিপ বলেছিলেন, ইয়ানকে মন্তব্য করার সময়।
“তাঁর প্রচুর ব্যক্তিত্ব রয়েছে। তিনি কোনও প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হন না এবং মুখোমুখি হন। এটি একটি লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, তবে লায়ানকো পবিত্র নয়, এভারসন এবং হাল্কও নয়। তারা উত্যক্ত করে, উচ্চ-স্তরের ফুটবলে কেউ হারাতে চায় না। এটি কোনও সহিংসতা নেই। দু’টি দলই জিততে চেয়েছিল। প্রযুক্তিবিদ।
ফ্ল্যামেঙ্গো চার্জ
ব্রাজিলিয়ান কাপ থেকে নির্মূল, ফ্ল্যামেঙ্গো এখনও লিবার্টাদোরে বেঁচে আছেন, যেখানে তারা আন্তর্জাতিক মুখোমুখি হবেন এবং ব্রাসিলিরিওকে 17 রাউন্ডে 37 পয়েন্ট নিয়ে নেতৃত্ব দেবেন। ফিলিপ ভক্তদের সমালোচনা সম্পর্কে কথা বলা শেষ করেছেন:
“আমি দুঃখিত, তবে আমাদের বাধ্যবাধকতা ফ্ল্যামেঙ্গোতে কাজ করা। বিজয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। কেউই নিয়ন্ত্রণ করে না, আমি, না আবেল (ফেরেরিরা), না (লিওনার্দো) বাগান। আমাদের লক্ষ্য হ’ল ফ্ল্যামেঙ্গোকে এই শিল্ডের জন্য সমস্ত কিছু এবং সমস্ত কিছু সরবরাহ করা। কাস্ট আমাদের শিরোনামগুলির জন্য লড়াই করার জন্য শর্ত দেয়।
