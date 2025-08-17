ফিলিসের পিচিংয়ের সমস্যাগুলি কি আরও খারাপ হয়েছে?

রোটেশনে জ্যাক হুইলার না থাকলে রবিবার ফিলাডেলফিয়া ফিলিসের পক্ষে অ্যারন নোলার ফিরে আসা বড় পিকআপ হতে পারে। যাইহোক, নোলা প্রাক্তন সি ইয়ং অ্যাওয়ার্ডের প্রতিযোগীর জন্য একটি বিভ্রান্তিকর মরসুমে যা ছিল তাতে আবারও লড়াই করেছিলেন।
১৪ ই মে এর পর থেকে প্রথম শুরু করে নোলা ওয়াশিংটন নাগরিকদের বিপক্ষে রবিবার মাত্র ২.১ ইনিংস চলেছেন, মাত্র ৫৩ টি পিচ নিক্ষেপ করার সময় ছয় রান এবং সাতটি হিট দিয়েছিলেন। Day০ দিনের আহত তালিকায় তাকে ডান গোড়ালি স্প্রেন থেকে ফিরে এসে নোলাকে ফিলিদের দ্বারা -0-০ ব্যবধানে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল যখন ওয়াশিংটন সুবিধাটি মুছে ফেলেছিল এবং নোলাকে তাড়া করেছিল।
১৫ দিনের আহত তালিকায় হুইলারের সাথে ডান প্রান্তের রক্ত জমাট বাঁধার সাথে এবং তার ফিরে আসার সময় কোনও বাস্তব টাইমলাইন নেই, নোলাটি ন্যাশনাল লিগ ইস্টের নিউইয়র্ক মেটসের উপরে পাঁচ-গেমের লিড নিয়ে রবিবার প্রবেশের সময় ফিলিদের জন্য নোলাকে বাড়িয়ে তুলতে পারত।
এখন, তবে মনে হচ্ছে নোলা সম্পর্কে আরও প্রশ্ন থাকতে পারে এবং কখন (এবং যদি) তিনি ফর্মে ফিরে আসবেন।
হুইলারের প্রস্থান কাটিয়ে ওঠার উপায় সন্ধান করা ফিলিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। 35 বছর বয়সী হুইলারটি 10-5 চিহ্ন এবং একটি 2.71 ইআরএ নিয়ে এনএল সিওয়াই ইয়ং অ্যাওয়ার্ড আলোচনায় ছিল। ১৪৯.২ ইনিংসে, তার কাছে ব্যাটারগুলি .197/.253/.349 স্ল্যাশ লাইনে সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এনএলকে হুইপ (0.94), স্ট্রাইকআউটস (195), স্ট্রাইকআউট রেট (33.3%), এক্সএফআইপি (2.44), জেরা (2.44) এবং স্ট্রাইকআউট-ওয়াক রেট (27.7%) নেতৃত্ব দেয়।
এই সংখ্যাগুলি ফিলিদের এমএলবি-র 30 টি দলের মধ্যে তাদের শুরু থেকে 3.42-তে রবিবারের অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় সর্বনিম্ন যুগে সহায়তা করেছে। দুর্দান্ত সংখ্যা, তবে তারা কি হুইলারের সাথে ঘূর্ণন থেকে বেরিয়ে আসে এবং নোলা তার ফিরে আসার লড়াইয়ে লড়াই করে চলেছে?
ক্রিস্টোফার সানচেজ এবং রেঞ্জার সুয়ারেজ অবশ্যই ভাল করে ফেলেছেন, ফিলিজদের জন্য হুইলারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ভিত্তি সরবরাহ করে একটি প্রশ্ন চিহ্ন হিসাবে এবং নোলাকে একটি সম্ভাব্য কাজ চলছে। তবে, যদি হুইলার পোস্টসেশনকে প্রভাবিত করার জন্য সময়মতো ফিরে আসতে সক্ষম না হন এবং নোলা লড়াই চালিয়ে যান, তবে এটি ফিলিসের ঘূর্ণনের জন্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি হতে পারে কারণ ভ্রাতৃত্বের প্রেমের শহরে লাল অক্টোবর কমেছে।
ফিলিদের জন্য হুইলারের স্বাস্থ্য একেবারে অগ্রাধিকার, তবে ফিলাডেলফিয়ার পক্ষে আরও বড় স্বল্পমেয়াদী স্থিরতা নোলাকে অতীতে যে প্রভাবশালী কলস ছিল তা থেকে বিরত রাখছে তা নির্ধারণ করছে। ততক্ষণে ফিলিগুলির ঘূর্ণনটিতে দুটি বড় প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে যা কোনও দলই নিয়মিত মরসুমের শেষ সপ্তাহগুলিতে যেতে চায় না।