ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডার সিদ্ধান্তটি পারফরম্যান্স এবং সম্ভবত ক্ষতিকারক

প্রায় দু’বছর ধরে, গাজার যুদ্ধের ফলে রাজনীতিবিদ, বিশ্লেষক এবং সাংবাদিকরা সমস্ত রক্তপাত ও দুর্ভোগ সম্পর্কে করা যেতে পারে এমন একটি গঠনমূলক এমন কোনও কিছুর জন্য উপলব্ধি করছেন। ২০২৩ সালের Oct ই অক্টোবর পরে প্রথম দিনগুলিতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেন এবং তার প্রশাসনকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দখল করা হয়েছিল। পরে, তথাকথিত দিন-পরে পরিকল্পনাগুলি মানুষের ইনবক্সগুলি আটকে দেওয়া শুরু করে। গত জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্বোধনের সাথে সাথে আমরা গাজাকে “মধ্য প্রাচ্যের রিভেরা” (সত্যই অদ্ভুত এআই-উত্পাদিত সহ “রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা পেয়েছি ভিডিও গাজানদের বহিষ্কারের পরে অঞ্চলটি কেমন হবে)। এখন, আমাদের কাছে দেশগুলি ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং কানাডা সহ ফিলিস্তিনি সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে-গাজ-এ-লেগোর মতো প্রায় অযৌক্তিক নয় তবে খুব বেশি সহায়ক নয়।
এটি এমন নয় যে এই জাতীয় রাষ্ট্রটি একটি খারাপ জিনিস বা ফিলিস্তিনিদের কোনও রাষ্ট্রের অধিকার নেই, তবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি স্বীকৃতির সাথে সংযুক্ত সময় ও শর্তগুলি প্রধান-স্ক্র্যাচারস। ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, তার কৃতিত্বের সাথে, কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ফরাসী স্বীকৃতি শর্ত দেয়নি। তবুও, পুরো অনুশীলনটি পারফরম্যান্স। স্পষ্টতই, স্টারমার, ম্যাক্রন এবং কার্নি এমন পরিস্থিতিতে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যেখানে তাদের সর্বোত্তম প্রভাব রয়েছে। সুতরাং, তারা পুণ্য সংকেত বেছে নিয়েছে। এই তিনটি দেশ যে কোনও যথেষ্ট উপায়ে সহায়তা করে স্বীকৃতি কল্পনা করা কঠিন – এবং বাস্তবে এটি আসলে বিষয়টিকে আরও খারাপ করতে পারে।
ওয়াশিংটনে, ঘোষণার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ডান-অফ-সেন্টার বিশ্লেষকদের মধ্যে সাধারণ প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক, আক্রমণাত্মক হামাসের জন্য “পুরষ্কার” হিসাবে কী মন্তব্যকারীরা উল্লেখ করেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তিরস্কার। তবে এটি ব্রিটিশ, ফরাসী এবং কানাডিয়ানরা কী আহ্বান জানিয়েছে তা ভুল করে ফেলেছে, যা হামাস প্রায় অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবে – স্টারমার, ম্যাক্রন এবং কার্নি কী প্রস্তাব করেছে তার আরও একটি বিদ্রূপ করে। সন্দেহ নেই, এই নেতারা ওসলো অ্যাকর্ডগুলি কী উত্পাদন করতে চেয়েছিলেন তার লাইনে কিছু কল্পনা করেছিলেন: পশ্চিম তীরে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র এবং গাজা উপত্যকা। এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা আজকে খুব কমই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে যে ইস্রায়েলের এক-স্টেটারের বিরুদ্ধে হামাসের এক-কর্মীদেরকে ছুঁড়ে ফেলেছে। হামাস Oct ই অক্টোবর ইস্রায়েলকে কেবল গাজা স্ট্রিপ এবং পশ্চিম তীরই নয়, এর মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চলকেও মুক্ত করতে আক্রমণ করেছিল। ইস্রায়েলের বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ অংশই 2025 কে পশ্চিম তীরে সার্বভৌমত্ব -আই, সংযুক্তি – এবং এই ধারণার কাছে সার্বভৌমত্বকে বাড়ানোর উপযুক্ত মুহূর্ত হিসাবে বিবেচনা করে উল্লেখযোগ্য সমর্থন ইস্রায়েলি সরকার এবং নেসেটের মধ্যে। হ্যাঁ, জরিপগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রমাণ করেছে যে প্রায় percent০ শতাংশ ইস্রায়েলিরা গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে চায় তবে কেবল 23 শতাংশ ইহুদি ইস্রায়েলিরা একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে সমর্থন করে।
স্টারমার, ম্যাক্রন এবং কার্নির পক্ষে অনুভব করা শক্ত নয়। তাদের সকলেরই এমন একটি নির্বাচনী এলাকা রয়েছে যা ইস্রায়েলের অত্যন্ত সমালোচিত, এবং স্টারমার বাম দিক থেকে একটি নতুন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। জেরেমি কর্বিন – যিনি একবার হামাসকে “বন্ধু” হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন তবে পরে দাবি যে তিনি বিবৃতি – এবং আফসোস করেছেন সুল্ট্রাইস্রায়েলের এক মারাত্মক সমালোচক একটি নতুন রাজনৈতিক দল চালু করেছেন। তবুও, বৈদেশিক নীতি, যা প্রায়শই নেতাদের মুখোমুখি হওয়া সর্বনিম্ন সবচেয়ে খারাপ বিকল্প প্রতিফলিত করে, কমপক্ষে ক্ষতি করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। অদ্ভুতভাবে, এটি ব্রিটিশ, ফরাসী এবং কানাডিয়ান গণনার অংশ বলে মনে হয় না।
ম্যাক্রনের ঘোষণার জবাবে ফ্রান্স একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, ইস্রায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ ধন্যবাদ ফরাসী নেতা “শেষ পর্যন্ত জুডিয়া এবং সামেরিয়া (পশ্চিম তীর) এর historic তিহাসিক অঞ্চলগুলিতে ইস্রায়েলি সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করার জন্য এবং ইস্রায়েলের ভূমিতে একটি ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ ধারণাটি অবশ্যই ত্যাগ করার জন্য আরও একটি বাধ্যতামূলক কারণ সরবরাহ করার জন্য।” ম্যাক্রনের প্রতি “ফিটিং জায়নিস্ট প্রতিক্রিয়া” হিসাবে স্মোট্রিচের ব্রত থেকে সংযুক্ত অঞ্চল থেকে পৃথক, ইস্রায়েলিরা কূটনৈতিক শেননিগানগুলিতে জড়িত নয়। ইস্রায়েল নিউ ক্যালেডোনিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে কল্পনা করতে পারে, ফকল্যান্ডদের আর্জেন্টিনার সার্বভৌমত্বে ফিরে যাওয়ার জন্য সমর্থন প্রকাশ করে এবং ট্রাম্পের “কানাডা হওয়া উচিত আমেরিকা ট্রোলের” কানাডা 51 তম রাষ্ট্র “সমর্থন করে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, রিপাবলিকান প্রতিক্রিয়া ছিল ম্লান (যদিও কিছু ডেমোক্র্যাটরা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এটিকে নিকটতম মিত্রদের শাস্তি দেওয়ার কল্পনা করা একসময় কঠিন ছিল, তবে এটি এখন একটি জীবন্ত ইস্যু বলে মনে হচ্ছে এবং প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ, ফরাসী এবং কানাডার উদ্দেশ্যগুলি এই সম্পর্কগুলিতে আরও উত্তেজনা তৈরি করেছে। নিশ্চিত, ট্রাম্প পোস্ট সত্য সামাজিক সম্পর্কে, “বাহ! কানাডা সবেমাত্র ঘোষণা করেছে যে এটি ফিলিস্তিনের পক্ষে রাষ্ট্রের পক্ষে সমর্থন করছে That এটি আমাদের পক্ষে তাদের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি করা খুব কঠিন করে তুলবে Oh ওহ ‘কানাডা !!!” ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্ক প্যালেস্তাইন স্বীকৃতির চেয়ে কিছুটা ওয়াব্লিয়ার পেয়েছিল।
ফিলিস্তিনিদের তাদের রাষ্ট্রীয়তা ও ন্যায়বিচারের সন্ধানে কীভাবে সহায়তা করে? এটা না।
সন্দেহ নেই, তিনটি দেশে এমন কিছু কর্মকর্তা রয়েছেন যারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া নৈতিক কাজ। যথেষ্ট যথেষ্ট। তবে কেন যুক্তরাজ্য এবং কানাডার ক্ষেত্রে শর্ত যুক্ত? ব্রিটিশ এবং কানাডিয়ানরা যে শর্তাদি দিচ্ছে তা হ’ল একটি লক্ষণ যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার তাদের উদ্দেশ্যগুলি নৈতিকতার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। সম্ভবত, ইস্রায়েলের এই অঞ্চলে আরও বেশি সহায়তার অনুমতি দেওয়ার কারণে গাজার মানবিক পরিস্থিতি যদি উন্নতি করে – যা এখন এটি করছে বলে মনে করা হয় – ব্রিটিশরা স্বীকৃতি বজায় রাখবে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতা মাহমুদ আব্বাস যদি হামাসকে বাদ দেয় এমন নির্বাচনকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হন তবে কানাডিয়ান সরকার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে না। যদি এটি করা সঠিক এবং নৈতিক জিনিস হয় তবে কেন কেবল কোনও শর্ত ছাড়াই কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় না?
এই সর্বোপরি, একজনকে জিজ্ঞাসা করা দরকার: এখন কেন? কেন ইউকে, ফ্রান্স এবং কানাডা ২০০২ সালে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়নি যখন তত্কালীন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশ ঘোষিত যে “দুটি রাজ্য (ইস্রায়েল এবং প্যালেস্টাইন), শান্তি ও সুরক্ষার পাশাপাশি বাস করে” জালিয়াতি ছিল? ১৯৯৩ সালে তত্কালীন প্যালেস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতা ইয়াসের আরাফাত এবং ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইয়িটজাক রবিন নীতিগুলির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে এবং হোয়াইট হাউসের লনে হাত মিলিয়ে কেন তা করবেন না কেন? সম্ভবত তারা 2000 সালে প্যালেস্টাইনকে ক্যাম্প ডেভিডের বিখ্যাত শীর্ষ সম্মেলনের আগে বা তার পরেও সেই বছরের ডিসেম্বরে স্বীকৃতি দিতে পারত, পূর্ববর্তী দশকের বেশিরভাগ সময় ধরে মার্কিন-মধ্য-পূর্ব নীতিতে আধিপত্য বিস্তারকারী শান্তি প্রক্রিয়াটির পতনের সাথে। এই মুহুর্তগুলির মধ্যে যে কোনও একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে বর্তমানের চেয়ে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আরও বেশি উত্সাহী ছিল। দু’বছর যুদ্ধের পরে, ইস্রায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শুভেচ্ছার পথে খুব কমই রয়েছে।
ব্রিটিশ, ফরাসী এবং কানাডিয়ান অবস্থানগুলি ফিলিস্তিনের জন্য ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সহায়তার অংশ – জাতিসংঘের ১৯৩৩ সালের সদস্য রাষ্ট্রগুলির ১47477 ইতিমধ্যে এটিকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় – ইস্রায়েল – ট্রেন্ড লাইনগুলি অন্যভাবে চালিত হয়। দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য সমর্থন হ্রাস পেয়েছে এবং ফলস্বরূপ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং কানাডা যে রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে চায় তা অস্তিত্বের মধ্যে আসতে পারে না। ইস্রায়েল সমস্ত কার্ড ধারণ করে এবং তিনটি দেশ বিশ্বাস করে যে তারা ইস্রায়েলিদের উপর বহন করছে বলে বিশ্বাস করে, এটি গ্রহণের সম্ভাবনা কম। এটা ভয়ানক শোনাচ্ছে। ফিলিস্তিনিরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয়তা একটি অধিকার, এবং তাদের কারও অনুমোদনের দরকার নেই। নীতিগতভাবে, এগুলি সঠিক, তবে এটি এখন আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তা নয়।
এই বাস্তবতায়, কোনও দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান নেই এবং এইভাবে কোনও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার মতো নয়।