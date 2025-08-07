You are Here
ফিলিস্তিনি কর্মী ইস্রায়েল ফিরে আসার পরে কবরস্থানের দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে
ফিলিস্তিনি কর্মী ইস্রায়েল ফিরে আসার পরে কবরস্থানের দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কর্মী আউদাহ হাথালিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অংশ নিয়েছিলেন শোককারীরা বৃহস্পতিবার ইস্রায়েলের দ্বারা তার দেহটি এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে তাকে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে তার দেহ ফিরিয়ে দেওয়ার পরে।

সেটেলার, ইয়িনন লেভি, বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞের সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছিল, তবে গত সপ্তাহে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের অধীনে উম্মে আল-খায়ের গ্রামে এই দাফন ঘটেছিল, এক অঞ্চলের বাসিন্দা ইস্রায়েলের টাইমসকে বলেছিলেন যে সেনা তাকে অংশ নিতে বাধা দিয়েছে কারণ তিনি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন না।

সামরিক বাহিনী কবর দেওয়ার বিষয়ে বা হাথালিনের দেহের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি, যা উম্মে আল-খায়েরের মহিলাদের একদিন ব্যাপী অনশন এবং হাথালিনের সহযোগী ও সমর্থকদের দ্বারা হাইকোর্টে একটি আবেদনের পরে। আবেদনের বিষয়ে শুনানি বৃহস্পতিবার জন্য নির্ধারিত ছিল এবং বাতিল করা হয়েছিল।

জুলাইয়ের শেষের দিকে শ্যুটিংয়ের পরে তিনি বলেছিলেন, “জুলাইয়ের শেষের দিকে শ্যুটিংয়ের পরে তিনি একটি ঘৃণ্য বসতি স্থাপনকারী দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল, তাঁর দেহটি 11 দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং গ্রাম থেকে 20 জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল,” নিহত কর্মীর ভাই, আজিজ হাথালিন বলেছেন, অভিযুক্ত বসতি স্থাপনকারীকে “সেই মুহুর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।”

উম্ম আল-খায়েরের বাসিন্দা ইব্রাহিম হাথালিন এএফপিকে বলেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন ধরে “আমাদের শহীদদের দেহ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল” এবং আজিজ বলেছিলেন যে ইস্রায়েল জানাজার অনুমতি দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি শর্ত রেখেছিল।

ফিলিস্তিনিরা উম্মে আল-খায়ের গ্রামে ৩১ বছর বয়সী আউদাহ হাথালিনের জানাজায় অংশ নিয়েছেন, পশ্চিম তীরের দক্ষিণে মাসাফার ইয়াত্তা অঞ্চলে, ২০২৫ সালের আগস্ট, ২০২৫ সালে। (মোসাব শাওয়ার / এএফপি)

এই কর্মী ভাই যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই পদক্ষেপগুলি একটি বিশাল সমাবেশ রোধ করা ছিল যা মাসাফার ইয়াতায় ইস্রায়েলি বন্দোবস্তের বিরোধিতা করে তার কাজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

“প্রথম শর্তটি ছিল যে তাকে এই অঞ্চলে মোটেও সমাহিত করা হবে না, এবং দ্বিতীয়টি ছিল যে কোনও শোকের তাঁবু স্থাপন করা হবে না,” ইব্রাহিম বলেছেন, যিনি আউদাহ হাথালিনের সাথেও সম্পর্কিত।

উম্মে আল-খায়েরের একজন এএফপি সাংবাদিক বলেছেন, আইডিএফ গ্রামের চারপাশে চেকপয়েন্ট স্থাপন করেছিল এবং কিছু ফিলিস্তিনি এবং বিদেশী কর্মীদের জানাজার জায়গায় পৌঁছাতে বাধা দেয়।

এএফপি সাংবাদিক জানিয়েছে, প্রায় ১০০ জন শোককারী এখনও শেষকৃত্যে অংশ নিতে পেরেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে অশ্রুতে, স্থানীয় মসজিদে নামাজে যোগদানের আগে আউদাহের মরদেহকে চুম্বন করেছিলেন, এএফপি সাংবাদিক জানিয়েছে।

ইস্রায়েলি বাহিনীকে তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করতে বাধা দেওয়ার জন্য ইউএমএম আল-খায়ার সহ একটি হ্যামলেটগুলির একটি স্ট্রিং-মাসাফার ইয়ট্টায় ফিলিস্তিনিদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে অস্কারজয়ী ডকুমেন্টারি ফিল্ম “নো অন্য ল্যান্ড” -এর উপর কাজ করেছেন, ৩১ বছর বয়সী আউদাহ হাথালেন।

২৮ শে জুলাই হ্যাথালিনকে হত্যা করা হয়েছিল, যখন ফিলিস্তিনিরা সশস্ত্র ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের মুখোমুখি হয়েছিল অভিযোগ করা হয়েছে যে গ্রামে দাবি করা জমিতে পৃথিবী কাজ করছে।

সংঘর্ষের কিছু অংশ ভিডিওতে ধরা হয়েছিল। লেভি, যিনি চরমপন্থী বসতি স্থাপনকারীদের লক্ষ্য করে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছেন, তিনি ভিডিওতে বন্দুকের ব্র্যান্ডিংয়ে দেখা যেতে পারে। শুটিংয়ের পরে তাকে আটক করা হয়েছিল তবে পরের দিন গৃহবন্দি করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, পরে আদালত তার বাড়ির গ্রেপ্তার বাড়ানোর জন্য পুলিশের অনুরোধ অস্বীকার করে।

এদিকে, ইস্রায়েলি বাহিনী হ্যাথালিনের পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং গত মাসে একটি ভিডিওতে এটি একটি ভিডিওতে দেখা যেতে পারে যে অঞ্চলটি একটি বদ্ধ সামরিক অঞ্চল ঘোষণা করার পরে হাথালিনের জন্য শোকের তাঁবু পরিষ্কার করে।

২০২৩ সালের October ই অক্টোবর হামাস আক্রমণ থেকে পশ্চিম তীরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে, যা গাজায় যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, সেই সময়ে 950 টিরও বেশি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আইডিএফ বলেছে যে তাদের বেশিরভাগই আগুনের বিনিময়ে বন্দুকধারীরা মারা গিয়েছিল, দাঙ্গাকারীরা যারা সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ করেছিল, বা সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালিয়েছিল।

সামরিক বাহিনী বলেছে যে সেনারা October ই অক্টোবর হামলার পর থেকে হামাসের সাথে সম্পর্কিত ২,৩৫০ এরও বেশি সহ পশ্চিম তীর জুড়ে প্রায়, 000,০০০ ওয়ান্টেড ফিলিস্তিনিদের গ্রেপ্তার করেছে।

একই সময়ে, ইস্রায়েলি সুরক্ষা কর্মী সহ ৫৩ জন ইস্রায়েল ও পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছেন। সুরক্ষা বাহিনীর আরও আটজন সদস্য পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী কর্মীদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন।

