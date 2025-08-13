ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলি সুরক্ষা বাহিনীর যৌন সহিংসতা উন্মোচন করেছে

জাতিসংঘের সেক্রেটারি -জেনারাল অ্যান্টোনিও গুতেরেস বলেছেন যে এর নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে যা দেখায় যে ইস্রায়েলি সুরক্ষা বাহিনী ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা করেছে, অস্ট্রিয়ান সংবাদপত্র অনুসারে। ইস্রায়েলি শাসনের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি ড্যানি ড্যাননকে একটি চিঠিতে গুতেরেস যে অভিযোগ করেছিলেন, তারা বেশ কয়েকটি কারাগারে, একটি আটক কেন্দ্র এবং একটি সামরিক ঘাঁটিতে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।
গুতেরেস চিঠিতে লিখেছিলেন যে প্রমাণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন ছিল কারণ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের উল্লিখিত বিল্ডিংগুলিতে অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। “আমি ইস্রায়েলি সরকারকে সমস্ত যৌন সহিংসতার তাত্ক্ষণিক থামার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি,” তিনি যৌন সহিংসতা সম্পর্কিত জাতিসংঘের বার্ষিক প্রতিবেদনে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন।
গুতেরেস ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আদেশের উপর জোর দিয়েছিলেন, সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য দাবী তদন্ত, জাতিসংঘের কর্মীদের কাছে জায়নিস্ট কারাগার এবং আটক সুবিধার জন্য নিখরচায় অ্যাক্সেস এবং সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যুদ্ধের সময় জাতিসংঘের পরবর্তী প্রতিবেদনে ইস্রায়েলি সেনাদের তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে।
অন্যদিকে, জাতিসংঘে ইস্রায়েলি রাষ্ট্রদূত অভ্যন্তরীণ চিঠিটি প্রকাশ করে গুতেরেসকে সমালোচনা করে বলেছিলেন: সেক্রেটারি -জেনারাল আবারও “পক্ষপাতদুষ্ট প্রকাশনাগুলির ভিত্তিতে ভিত্তিহীন অভিযোগের উপর নির্ভর করে”। একই সময়ে, তিনি দাবি করেছিলেন যে জাতিসংঘের “হামাসের দ্বারা সংঘটিত মর্মাহত যুদ্ধাপরাধ” এবং “সমস্ত জিম্মিদের তাত্ক্ষণিক মুক্তি” এর দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। “ইস্রায়েল তার নাগরিকদের রক্ষা করবে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কাজ করবে।”
এর আগে জাতিসংঘের গবেষণা কমিটি একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছিল যে জায়নিস্ট আর্মি October অক্টোবর (October অক্টোবর) থেকে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও গণহত্যা -সম্পর্কিত সম্পর্কিত ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে।
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী October ই অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও গণহত্যা ব্যবহার করেছে, কমিটি জানিয়েছে; ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং এর স্থানাঙ্কগুলির একটি মানচিত্র রয়েছে এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ধ্বংস করেছে।
কমিটি আরও যোগ করেছে: “আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে যে ইস্রায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে; আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনকে উপেক্ষা করে, ফিলিস্তিনি বন্দীদের শারীরিক ও মানসিক হয়রানির দ্বারা নির্যাতন করা হয়, এবং ক্ষতিগ্রস্থরা অপরাধের অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় না যে এই অপরাধগুলি পুনঃতফসিল করা হয়নি।