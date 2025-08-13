ফিলিস্তিনি সন্ত্রাস হামলার পরিকল্পনার সন্দেহ নিয়ে রায়ানানা ম্যানহান্টের পরে গ্রেপ্তার হয়েছিল

ইস্রায়েল পুলিশ বুধবার জানিয়েছে, পশ্চিম তীরের একজন ফিলিস্তিনি ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় জেলা শহর রাহানানায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তিনি সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করছেন বলে সন্দেহের ভিত্তিতে একটি বর্ধিত ম্যানহান্টের পরে, ইস্রায়েল পুলিশ জানিয়েছে।
ফিলিস্তিনি শহর তুলকারেমের বাসিন্দা লোকটির সন্ধানে বেশ কয়েক ঘন্টা ব্যয় করেছিল পুলিশ বেশ কয়েক ঘন্টা ব্যয় করেছিল।
অফিসাররা অবশেষে তাকে রাআনানার একটি বিল্ডিং সাইটে সন্ধান করে।
পুলিশ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যাতে অফিসারদের বন্দুকের পয়েন্টে লোকটিকে আটক করে এবং কফ করা দেখায়।
তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।
গত মাসে, এক সপ্তাহ আগে মধ্য ইস্রায়েলে একটি গাড়ি-র্যামিং হামলা চালানোর অভিযোগে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল যে আটটি আইডিএফ সৈন্যকে আহত করেছে।
পুলিশের মুখপাত্র:
সুরক্ষা অপরাধের পরিকল্পনায় জড়িত থাকার সন্দেহের বিষয়ে যিশুর বাসিন্দা অপারেশনাল স্ক্যানের শেষে কেন্দ্রীয় জেলা পুলিশ বিষয়গুলি এখন রা’রানায় বিল্ডিং ওয়েবসাইটে থামে
শ্যারন এরিয়া পুলিশ আধিকারিকরা শেষ মুহুর্তে আইডিএফ যোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে আরামের মতো তুলকের বাসিন্দা দ্বারা পরিচালিত স্ক্যান পরিচালনা করেছেন, যিনি ইস্রায়েলি অঞ্চলগুলিতে সুরক্ষা অপরাধ করার অভিযোগ করেছেন। pic.twitter.com/opbcrszxt3
– ইয়োনি বেন মেনাচেম ইয়োনি বেন মেনাচেম (@বিডাব্লুএমএনএইচএম) আগস্ট 13, 2025
পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সন্দেহভাজন, এর আগে নামকরণ করা হয়েছিল, তায়বেহের ২ 27 বছর বয়সী ইস্রায়েলি বাসিন্দা আরকান খালেদ, কেফার ইয়োনা শহরে একটি নির্মাণ সাইটে লুকিয়ে থাকতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।
আক্রমণটি কেফার ইয়োনার কাছে মধ্য ইস্রায়েলের বিট id াকনা জংশনে হয়েছিল।
২০২৩ সালের October ই অক্টোবর থেকে ইস্রায়েলি সুরক্ষা কর্মী সহ ৫৩ জন ইস্রায়েল ও পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছেন।
সেই সময়ে, সেনাবাহিনী হামাসের সাথে সম্পর্কিত ২,৩৫০ এরও বেশি সহ পশ্চিম তীর জুড়ে প্রায়, 000,০০০ ওয়ান্টেড ফিলিস্তিনিদের গ্রেপ্তার করেছে।
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, একই সময়ে 950 টিরও বেশি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আইডিএফ বলেছে যে তাদের বেশিরভাগই আগুনের বিনিময়ে বন্দুকধারীরা মারা গিয়েছিল, দাঙ্গাকারীরা যারা সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ করেছিল, বা সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালিয়েছিল।