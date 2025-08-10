ফিলিস্তিনে জায়নিজম, সাম্রাজ্যবাদ এবং colon পনিবেশবাদ।

লিখেছেন: আন্ড্রি রোসাদি, পিএইচডি*
Repullika.co.id, জাকার্তা – কখন ইস্রায়েল 1948 সালে প্রতিষ্ঠিত, 500 টিরও বেশি শহর ও গ্রাম ছিল ফিলিস্তিন যা তারা ছিনতাই এবং ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও, প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ জর্ডান এবং লেবানন সহ এখন অবধি বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থীদের দিকে চালিত হয়েছিল। ইস্রায়েল রাজ্য নির্মাণের কারণে ফিলিস্তিনি জাতির দুর্ভোগ কখনই এই শব্দের দ্বারা বর্ণনা করতে সক্ষম হবে না এবং ইতিহাসে কোনও তুলনা নেই।
ফিলিস্তিনে আরব এবং ইহুদি দ্বন্দ্বের শিকড়গুলি কীভাবে বুঝতে হবে? এবং কিভাবে এটি সমাধান করবেন? এখানে, আমি প্রয়াত এডওয়ার্ডের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ধৃতি দিতে চাই, আমেরিকাতে বসবাসকারী একজন ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবী। তাঁর মতে, এই সংঘাতের মূল ব্যাখ্যা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ এবং colon পনিবেশবাদ দুটি সবচেয়ে কার্যকরী শব্দ। সাম্রাজ্যবাদ একটি তত্ত্ব, অন্যদিকে colon পনিবেশবাদ অনুশীলন।
সাম্রাজ্যবাদ একটি “তাত্ত্বিক কাঠামো” সরবরাহ করে যে কীভাবে আদিবাসীদের দেখা যায়, দেখা হয় এবং তারপরে চিকিত্সা করা হয়। দেখুন, এই ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে, কীভাবে ‘দার্শনিক’ দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত লাইনে উত্পাদিত এবং পুনরুত্পাদন করা হয়: একাডেমিক, সাহিত্য, রাজনীতি এবং মিডিয়া। এখানে প্রকাশিত কয়েকটি সাইট রয়েছে।
কন্ডার, একজন লেখক, আরবদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত বাক্যাংশটি নিয়ে একটি আখ্যান তৈরি করেছিলেন: ‘তারা নির্মমভাবে অজ্ঞ, ধর্মান্ধ এবং সর্বোপরি, বন্য বিপরীত’ (তারা খুব বোকা, ধর্মান্ধ এবং বিশেষত বড় মিথ্যাবাদী)। আরেক লেখক, কিচেনার, একটি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তবে এমন একটি অর্থ যা কম পেজোরিটিভ নয়: ‘নির্মম ধ্বংসকারী, অশিক্ষিত’ (নিষ্ঠুর, অশিক্ষিত ধ্বংসকারী)।
এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ড্রেক আরও বলেছিলেন যে আরবরা, ‘ফেল্লাহিন সকলেই সবচেয়ে খারাপ ধরণের মানবতার মধ্যে রয়েছে’ (ফেল্লাহিন, তারা সকলেই মানবতার সবচেয়ে খারাপ ধরণের)। ফ্লিন্ডারস পেট্রি আরবদের উল্লেখ করার জন্য ‘সেভেজ’ (বন্য) শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অন্যদিকে স্ট্যানলি কুক ‘বাসিন্দাদের চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা’ (আরব জনগোষ্ঠীর চরিত্রের সহজাত দুর্বলতা) অভিযুক্ত করেছেন; একটি ‘দ্রুত ডিটেক্টর’ (দ্রুত ক্ষতি) এবং আরবি সভ্যতা ‘প্রতারণা’ ছাড়া আর কিছুই নয়। সব কিছুর উপরে, ম্যাকালিস্টার অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে আরবদের মূল্যায়ন বন্ধ করে দিয়েছেন: ‘পৃথিবীর মুখের সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় দেশ’ (পৃথিবীর সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশ)।
এই মতামতের উপর ভিত্তি করে, ‘নেটিভ’ কখনই অস্তিত্ব হিসাবে বিবেচিত হয় না, কেবল বাক্যাংশ স্তরে, মূল নয়। আরব অপ্রাসঙ্গিক। প্যালেস্টাইন ‘খালি জমি’, যখন কয়েক শতাব্দী ধরে এই জমিতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ আরব বাসিন্দা কোনও মূল্য খালি ভিড়ের চেয়ে বেশি নয়। রাব্বি মির কাহে ভাষায়: তারা ভুল জায়গা এবং সময়ে বাস করে। যদি তা হয় তবে ফিলিস্তিনি আরব কোথায় চলা উচিত?
কাহানে সরল উত্তর দিয়েছিল: ‘আমি পাত্তা দিই না’। এই দৃষ্টিভঙ্গি তখন ‘সভ্য’ লোকদের আগমনের জন্য বৈধতা হয়ে ওঠে যারা ‘আরবি ইউএনসিটিভিলাইজড’ কে আলাদা মূল্য দেবে। ফিলিস্তিনি প্রসঙ্গে, “সভ্য” অভিবাসীরা ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ইহুদিরা, ‘খালি জমি’ থেকে ‘দ্য ডার্ক ইস্ট’ থেকে ‘দ্য ব্রাইট ওয়েস্ট’ এ রূপান্তরিত করার জন্য।
লোড হচ্ছে …