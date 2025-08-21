You are Here
ফিলিস্তিন অ্যাকশন ব্যাকিং ফেসবুক পোস্ট ভাগ করে নেওয়ার পরে ভয়ঙ্কর ভোর অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে
News

ফিলিস্তিন অ্যাকশন ব্যাকিং ফেসবুক পোস্ট ভাগ করে নেওয়ার পরে ভয়ঙ্কর ভোর অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে

ফিলিস্তিন অ্যাকশন সমর্থনকারী তার ফেসবুক পেজে পোস্ট ভাগ করে নেওয়া এক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে কীভাবে তাকে পুলিশ তার বিছানা থেকে আটকানো হয়েছিল এবং ভয়ঙ্কর ভোরের অভিযানে সন্ত্রাস আইন ভঙ্গ করার সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছিল।

ম্যাট কোব, ৫২, একজন খণ্ডকালীন ক্লিনার, এখন প্রত্যক্ষ-অ্যাকশন গ্রুপকে নিষিদ্ধ করার বিতর্কিত সিদ্ধান্তের পক্ষে জনসাধারণের সর্বশেষ সদস্য হওয়ার পরে সম্ভাব্য জীবন-পরিবর্তনকারী ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি।

তিনি বলেছিলেন স্বাধীন বুধবার সকালে তাকে হাতকড়া দিয়ে একটি থানায় নিয়ে যাওয়ার পরে লিসেস্টারশায়ারের হিনকলে, লিসেস্টারশায়ার তার বাড়িতে গ্রেপ্তার “পুরোপুরি আমার মনকে উড়িয়ে দিয়েছিল”।

মিঃ কোব, যার ফেসবুক পেজে ২,২০০ জন অনুসরণকারী রয়েছে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি কখনও কোনও বিক্ষোভে অংশ নেননি বা ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সদস্য ছিলেন না – এখন একটি নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন।

এই গ্রুপকে সমর্থন করে প্ল্যাকার্ডস রাখার জন্য এই মাসের শুরুর দিকে সংসদ স্কয়ারে একটি বিক্ষোভে ৫০০ এরও বেশি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করার পরে তাঁর গ্রেপ্তার হয়েছিল।

প্রাক্তন ছায়া অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সিভিল লিবার্টিজ প্রচারক শামি চক্রবর্তী বলেছেন, মিঃ কোবের গ্রেপ্তার পুলিশিংয়ের ক্ষেত্রে জনসাধারণের আস্থাভাজনকে বিপন্ন করে এবং চলমান নিষেধাজ্ঞার বিপদ প্রদর্শন করেছে, যার অর্থ এই গোষ্ঠীর পক্ষে সমর্থন প্রদর্শন একটি অপরাধমূলক অপরাধ যা ১৪ বছরের কারাদণ্ডে শাস্তিযোগ্য। ফিলিস্তিন অ্যাকশন হাইকোর্টে আইনকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি জিতেছে।

ব্যারনেস শামি চক্রবর্তী বলেছেন, নিষেধাজ্ঞায় সম্মতিতে নিষেধ

ব্যারনেস শামি চক্রবর্তী বলেছেন, নিষেধাজ্ঞায় সম্মতিতে নিষেধ (পা)

শ্রম সহকর্মী যোগ করেছেন: “ডন বেডরুমের অভিযানগুলি (এর মতো) ফিলিস্তিনি পদক্ষেপের চলমান বিভাগের বিপদগুলি তুলে ধরে। জনসাধারণের আস্থা এবং সম্মতিতে পুলিশিং ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যখন আমরা উচ্চ আদালত নিষেধাজ্ঞার বৈধতা সম্পর্কে রায় দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। মূল পরামর্শদাতাকে অবহিত করা হোক না কেন, স্বরাষ্ট্রসচিব এটি পরবর্তী ঘটনাস্থলে পর্যালোচনা করার জন্য তাত্পর্যপূর্ণভাবে বুদ্ধিমান হবেন”

তিনি এর আগে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে নিষেধাজ্ঞার ফলে “পোল ট্যাক্স অনুপাতের ভুল” হওয়ার ঝুঁকি ছিল – মার্গারেট থ্যাচারের অপ্রিয় নীতিমালার একটি উল্লেখ যা নাগরিক অবাধ্যতা এবং দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল।

মিঃ কোব বলেছেন, এক সপ্তাহ আগে দু’জন পুলিশ অফিসার তার ভাষণে অংশ নিয়েছিলেন, তবে তিনি ছুটিতে দূরে ছিলেন। তারা তার বাড়ির সহকর্মীকে বলেছিল যে চিন্তার কিছু নেই। বুধবার সকাল 7 টায় ফিরে আসার সময় তিনি তখনও বিছানায় ছিলেন। যখন তার গৃহকর্মী দরজার উত্তর দিলেন, তিনি বলেছিলেন, তারা ভিতরে us েকে এবং তার শোবার ঘরে ফেটে পড়েছিল, যেখানে তাকে গ্রেপ্তার করে হাতকড়া দেওয়া হয়েছিল। অফিসাররাও তার মোবাইল ফোনটি জব্দ করে।

“আমি আমার বাড়ির সহকর্মী দরজার উত্তর শুনেছি, তারপরে কিছু চিৎকার করছে, তারপরে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়াচ্ছে এবং আমার বাড়ির সহকর্মী চিৎকার করে ‘আমি দুঃখিত, মাদুর’, তারপরে তারা আমার ঘরে এসে আমাকে বলেছিল যে আমি গ্রেপ্তার করছি এবং যেখানে তারা তাদের দেখতে পাবে সেখানে আমার হাত রেখেছি Then

তাকে লিসেস্টারের একটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে তাকে অনুসন্ধান করা, ছবি তোলার আগে ডিএনএ -র জন্য সোয়াব করা হয়েছিল এবং তার আঙুলের ছাপগুলি নিয়ে যাওয়ার আগে তাকে একটি হোল্ডিং সেলে রাখা হয়েছিল।

এই মাসের শুরুর দিকে ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থনকারী লক্ষণ রাখার জন্য সংসদ স্কোয়ারে ৫০০ এরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল

এই মাসের শুরুর দিকে ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থনকারী লক্ষণ রাখার জন্য সংসদ স্কোয়ারে ৫০০ এরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল (এএফপি/গেটি)

পুলিশের একটি সাক্ষাত্কারে, মিঃ কোবকে একাধিক ফেসবুক পোস্ট দেখানো অফিসাররা বলেছিলেন যে তিনি নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংস্থাকে সমর্থন করার জন্য তদন্তাধীন ছিলেন। প্রায় ছয় ঘন্টা হেফাজতে থাকার পরে সন্ধ্যা 1 টার দিকে তাকে তদন্তাধীন মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

মিঃ কোব এই গোষ্ঠীটিকে একটি “ভয়াবহ উন্নয়ন” হিসাবে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তটি বর্ণনা করেছিলেন, যা তিনি আশা করেন যে ফিলিস্তিন অ্যাকশনের প্রতিষ্ঠাতা হুদা আম্মোরি এই শরত্কালে বিচারিক পর্যালোচনা এনেছেন তখন তিনি উল্টে যাবেন।

“এটি মানবাধিকারের বিষয় – কেবল বাকস্বাধীনতার অধিকার নয়, ফিলিস্তিনিদের হত্যার অধিকার যেমন তাদের হত্যা করা হচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন। “সরকারের প্রতিবাদ করা এই প্রতিবাদকে এই প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া জানানো একটি ভয়াবহ উন্নয়ন।”

তিনি বলেছিলেন স্বাধীন: “তারা যদি গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য অহিংস লোকদেরকে সমর্থন করতে চলেছে তবে তারা অত্যাচারী।”

স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপার ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছেন

স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপার ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছেন (পা)

স্বরাষ্ট্রসচিব প্রত্যক্ষ-অ্যাকশন গ্রুপকে নিষেধাজ্ঞার প্রতিরক্ষা অব্যাহত রেখেছেন এবং দাবি করেছেন যে একটি মূল্যায়নে “আরও আক্রমণগুলির জন্য ধারণা” প্রমাণ পাওয়া গেছে যা চলমান আইনী কার্যক্রমের কারণে রিপোর্ট করা যায় না।

“অনেক লোক এখনও এই সংস্থার বাস্তবতা জানেন না, তবে মূল্যায়নগুলি খুব স্পষ্ট-এটি কোনও অহিংস সংস্থা নয়,” ইয়ভেট কুপার বলেছিলেন। “যুক্তরাজ্যের জাতীয় সুরক্ষা এবং জননিরাপত্তা সর্বদা আমাদের শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হতে হবে।”

লিসেস্টারশায়ার পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন: “বুধবার ২০ আগস্ট, লিসেস্টারশায়ারের পুলিশ চলমান তদন্তের অংশ হিসাবে হিঙ্কলেতে প্রাক-পরিকল্পিত গ্রেপ্তার করেছিল। সন্ত্রাসবাদ আইন ২০০০ এর ধারা ১২ (১ এ) এর অধীনে একটি নিষিদ্ধ সংস্থার সমর্থনের সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি তদন্ত চালিয়ে যান।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts