ফিলিস এস জ্যাক হুইলারের রক্ত জমাট বাঁধা, স্থিতি অস্পষ্ট

ফিলাডেলফিয়া ফিলিস রক্ত জমাট বাঁধার রোগ নির্ণয়ের বিষয়ে শনিবার 15 দিনের আহত তালিকায় তাদের টেক্কা দেওয়ার পরে জ্যাক হুইলার তার পরবর্তী কয়েকটি নির্ধারিত শুরুতে মিস করবেন।
বেসবল অপারেশনের ফিলিসের সভাপতি ডেভ ডোমব্রোস্কি বলেছেন, রক্তের জমাট বাঁধা হুইলারের কাঁধের কাছে অবস্থিত।
তিনবারের এমএলবি অল-স্টারের রিটার্নের জন্য কোনও সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়নি।
হুইলার এই মরসুমে 24 টি গেম শুরু করেছে এবং এর একটি 2.71 ইআরএ রয়েছে। তিনি ২০২১ সালে ন্যাশনাল লিগ স্ট্রাইকআউট নেতা ছিলেন। শনিবারের অ্যাকশনে প্রবেশ করে হুইলারের ১৯৫৫ সালের স্ট্রাইকআউটগুলি মেজরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল।
আটলান্টা ব্র্যাভস এস ক্রিস বিক্রয় ২০২৪ সালে এনএল সি ইয়ং অ্যাওয়ার্ড জিতেছিল, যখন হুইলার রানার আপ ছিলেন। এই মরসুমে, হুইলার আবার তাকে কিছু সাই তরুণ ভোট পাওয়ার প্রত্যাশিত স্তরে পারফর্ম করছে।
হুইলার বেশিরভাগই স্বাস্থ্যকর এবং গত কয়েক মরসুমে উপলভ্য। 2022 সালের আগস্ট থেকে তাকে আইএল -তে রাখা হয়নি, যখন তিনি তার ডান বাহুতে টেন্ডিনাইটিস অনুভব করেছিলেন।
যদিও হুইলারের ধাক্কা ফিলিজকে সামঞ্জস্য করতে বাধ্য করবে, দলটি অ্যারন নোলাকে তার ঘূর্ণায়তে ফিরে স্বাগত জানাতেও প্রস্তুতি নিচ্ছে।
32 বছর বয়সী নোলা এই মরসুমে নয়টি খেলায় হাজির হয়েছেন। তিনি তিন মাস ধরে একটি পাঁজর স্ট্রেস ফ্র্যাকচার এবং একটি গোড়ালি স্প্রেনের সাথে একপাশে সাইডলাইনড ছিলেন। নোলা কয়েকটি পুনর্বাসনে শুরু হয়েছিল এবং রবিবার ound িবিতে ফিরে আসার কথা রয়েছে।
ওয়াশিংটন নাগরিকদের কাছে শনিবারের পরাজয়ের পরে, ফিলিগুলি এনএল পূর্বের নিউইয়র্ক মেটসের বিপক্ষে পাঁচটি খেলায় লিড ধরেছিল।
