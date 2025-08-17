You are Here
ফিলিস এস জ্যাক হুইলারের রক্ত জমাট বাঁধা, স্থিতি অস্পষ্ট
News

ফিলিস এস জ্যাক হুইলারের রক্ত জমাট বাঁধা, স্থিতি অস্পষ্ট

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ফিলাডেলফিয়া ফিলিস রক্ত জমাট বাঁধার রোগ নির্ণয়ের বিষয়ে শনিবার 15 দিনের আহত তালিকায় তাদের টেক্কা দেওয়ার পরে জ্যাক হুইলার তার পরবর্তী কয়েকটি নির্ধারিত শুরুতে মিস করবেন।

বেসবল অপারেশনের ফিলিসের সভাপতি ডেভ ডোমব্রোস্কি বলেছেন, রক্তের জমাট বাঁধা হুইলারের কাঁধের কাছে অবস্থিত।

তিনবারের এমএলবি অল-স্টারের রিটার্নের জন্য কোনও সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়নি।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

ফিলাডেলফিয়া ফিলিজের জ্যাক হুইলার ফ্লাওয়াটারের ক্লিয়ারওয়াটারে স্পেকট্রাম ফিল্ডে টরন্টো ব্লু জেসের বিপক্ষে টরন্টো ব্লু জেসের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসের সময় একটি পিচ সরবরাহ করে। (জুলিও আগুইলার/গেটি চিত্র)

হুইলার এই মরসুমে 24 টি গেম শুরু করেছে এবং এর একটি 2.71 ইআরএ রয়েছে। তিনি ২০২১ সালে ন্যাশনাল লিগ স্ট্রাইকআউট নেতা ছিলেন। শনিবারের অ্যাকশনে প্রবেশ করে হুইলারের ১৯৫৫ সালের স্ট্রাইকআউটগুলি মেজরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল।

কিউবসের মিগুয়েল আমায়া 60০ দিনের স্টিন্ট থেকে প্রথম খেলায় ফ্রিক ইনজুরির পরে আহত তালিকায় অবতরণ করেছে

আটলান্টা ব্র্যাভস এস ক্রিস বিক্রয় ২০২৪ সালে এনএল সি ইয়ং অ্যাওয়ার্ড জিতেছিল, যখন হুইলার রানার আপ ছিলেন। এই মরসুমে, হুইলার আবার তাকে কিছু সাই তরুণ ভোট পাওয়ার প্রত্যাশিত স্তরে পারফর্ম করছে।

ফিলাডেলফিয়া ফিলিজের জ্যাক হুইলার অ্যারিজের ফিনিক্সে 21 অক্টোবর, 2023, চেজ ফিল্ডে জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজের প্রথম ইনিংসে প্রথম ইনিংসের সময় অ্যারিজোনা ডায়মন্ডব্যাকসের বিপক্ষে একটি পিচ ছুঁড়েছিলেন। (নরম হল/গেটি চিত্র)

হুইলার বেশিরভাগই স্বাস্থ্যকর এবং গত কয়েক মরসুমে উপলভ্য। 2022 সালের আগস্ট থেকে তাকে আইএল -তে রাখা হয়নি, যখন তিনি তার ডান বাহুতে টেন্ডিনাইটিস অনুভব করেছিলেন।

ফিলাডেলফিয়া ফিলিসের জ্যাক হুইলার আটলান্টে ২৮ শে জুন, ২০২৫ সালে আটলান্ট পার্কে আটলান্টা ব্র্যাভসের বিপক্ষে প্রথম খেলার সময়। (ব্রেট ডেভিস/গেটি চিত্র)

যদিও হুইলারের ধাক্কা ফিলিজকে সামঞ্জস্য করতে বাধ্য করবে, দলটি অ্যারন নোলাকে তার ঘূর্ণায়তে ফিরে স্বাগত জানাতেও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

32 বছর বয়সী নোলা এই মরসুমে নয়টি খেলায় হাজির হয়েছেন। তিনি তিন মাস ধরে একটি পাঁজর স্ট্রেস ফ্র্যাকচার এবং একটি গোড়ালি স্প্রেনের সাথে একপাশে সাইডলাইনড ছিলেন। নোলা কয়েকটি পুনর্বাসনে শুরু হয়েছিল এবং রবিবার ound িবিতে ফিরে আসার কথা রয়েছে।

ওয়াশিংটন নাগরিকদের কাছে শনিবারের পরাজয়ের পরে, ফিলিগুলি এনএল পূর্বের নিউইয়র্ক মেটসের বিপক্ষে পাঁচটি খেলায় লিড ধরেছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার

চ্যান্টজ মার্টিন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts