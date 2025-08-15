ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির পাক আর্মিকে বন্যার শিকারদের পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছেন, কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ারদের শীঘ্রই সেতুগুলির মেরামতের কাজ শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছেন, পাক সেনাবাহিনী খাইবার পাখতুনখওয়া বন্যার শিকারদের পুনরুদ্ধারের জন্য এক দিনের বেতন এবং রেশন উত্সর্গ করে।
