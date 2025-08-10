ফিল্ড মার্শাল শীর্ষ রাজনৈতিক, সামরিক নেতৃত্বের সাথে মিলিত হয়

সেনা স্টাফ (সিওএএস) মাঠের মার্শাল সৈয়দ অসিম মুনির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী অফিসিয়াল সফরকালে সিনিয়র রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে উচ্চ-স্তরের ব্যস্ততা রেখেছিলেন বলে রবিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
আন্তঃ-পরিষেবা পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) অনুসারে, কোএএস মুনির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন, যেখানে তিনি পাকিস্তানি প্রবাসীদের সদস্যদের সাথেও সাক্ষাত করেছিলেন।
ট্যাম্পায়, সিওএএস বহির্গামী কমান্ডার ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম), জেনারেল মাইকেল ই কুরিলা, এবং কমান্ড অনুষ্ঠানের পরিবর্তনে অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপারের দ্বারা কমান্ডের অনুমানকে চিহ্নিত করে, প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।
বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, “সিওএএস জেনারেল কুরিলার অনুকরণীয় নেতৃত্ব এবং দ্বিপক্ষীয় সামরিক সহযোগিতা জোরদার করতে তার অমূল্য অবদানের প্রশংসা করেছে এবং অ্যাডমিরাল কুপারের প্রতি তার শুভেচ্ছাকে বাড়িয়ে তুলেছে, ভাগ করা সুরক্ষা চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় অব্যাহত সহযোগিতায় আস্থা প্রকাশ করে।”
সেনা চিফ চেয়ারম্যান জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ, জেনারেল ড্যান কেইনের সাথেও দেখা করেছিলেন, যেখানে পারস্পরিক পেশাদার স্বার্থের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।
ফিল্ড মার্শাল জেনারেল কেইনকে পাকিস্তান সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সামরিক বাহিনীর মিডিয়া উইং জানিয়েছে।
পাশে, কোএএস অসিম মুনির বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির কাছ থেকে প্রতিরক্ষা চিফদের সাথেও যোগাযোগ করেছিলেন।
পাকিস্তানি ডায়াস্পোরার সাথে একটি ইন্টারেক্টিভ অধিবেশন চলাকালীন, সিওএএস তাদের পাকিস্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আত্মবিশ্বাসী থাকার এবং বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়েছিল।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ডাইসপোরা পাকিস্তানের অগ্রগতি ও উন্নয়নের পক্ষে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে।
এই সফরটি জুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগের সরকারী ভ্রমণের পরে, এই সময় মাঠ মার্শাল মুনির একটি মধ্যাহ্নভোজনে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করেছিলেন।
বৈঠক চলাকালীন, যা দুই ঘন্টারও বেশি সময় পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, উভয় পক্ষই বাণিজ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খনি এবং খনিজ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, শক্তি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং উদীয়মান প্রযুক্তি সহ একাধিক ডোমেনে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সম্প্রসারণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেছিল।
সেনা প্রধানের সফরের পরে, পাকিস্তান এবং ওয়াশিংটন তখন থেকেই অনেক প্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তিতেও পৌঁছেছে।
ট্রাম্প নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়ে যাওয়া ট্রাম্পের দ্বারা এই বাণিজ্য চুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে, দুটি দেশ “তাদের বিশাল তেলের মজুদ বিকাশের ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করবে” এবং বর্তমানে “তেল সংস্থা বাছাইয়ের প্রক্রিয়াতে” ছিলেন যা এই অংশীদারিত্বের নেতৃত্ব দেবে।
প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, জুনে ফিরে, আঞ্চলিক শান্তি এবং পাকিস্তান-মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করার জন্য আঞ্চলিক শান্তির জন্য তার ব্যতিক্রমী পরিষেবাদির স্বীকৃতি হিসাবে সেন্টকমের কমান্ডার জেনারেল কুরিলার উপর নিশান-ই-ইমতিয়াজ (সামরিক) প্রদান করেছিলেন।
তার সফরকালে জেনারেল কুরিলা প্রেসিডেন্ট জারদারি এবং চিফ অফ আর্মি স্টাফ (সিওএএস) ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ অসিম মুনির সহ প্রবীণ পাকিস্তানি নাগরিক ও সামরিক নেতৃত্বের সাথে বিস্তারিত বৈঠক করেছিলেন।
আলোচনায় আঞ্চলিক সুরক্ষা, সামরিক থেকে সামরিক ব্যস্ততা এবং সন্ত্রাসবাদ এবং উদীয়মান ট্রান্সন্যাশনাল হুমকির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যৌথ প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত ছিল।