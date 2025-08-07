ফিল্ম “টিভিএন এর মালিককে সহায়তা করেছিল।

লিনিয়ার টিভি বিভাগ ওয়ার্নার ব্রোস আবিষ্কার, যদিও এটি নিয়মিতভাবে হ্রাস পাচ্ছে, এখনও রাজস্বের দিক থেকে গ্রুপের কাঠামোর মধ্যে বৃহত্তম। 2025 এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তিনি এক বছর আগের তুলনায় 9 শতাংশ কম, 4.8 বিলিয়ন ডলার আয় করেছেন।
উল্লেখযোগ্যভাবে আয়ের দুটি প্রধান উত্স হ্রাস পেয়েছে: সেগুলি 7 শতাংশ স্টেশন বিতরণ থেকে। বিজ্ঞাপন থেকে – ২.৪৮ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত – ১২ শতাংশ থেকে ১.৯৯ বিলিয়ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যে প্যাকেজের গ্রাহকরা কোম্পানির চ্যানেলগুলি 9 শতাংশ কমেছে, অপারেটরগুলির সাথে চুক্তিতে গড় হার 2 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞাপনের রাজস্বের ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হ্রাস ছিল ২৩ শতাংশেরও বেশি, যার মধ্যে এনসিএএ বাস্কেটবল গেমস এবং এনএইচএল হকি লীগ ফাইনাল থেকে ট্রান্সমিশন স্টেশন অফার থেকে নিখোঁজ হওয়ার ফলে এটি 2 শতাংশ ফলাফল।
তবে সামগ্রী বিক্রয় থেকে আয় 4 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। 287 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত, কারণ কিছু চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।
কম লাভজনক টেলিভিশন
রাজস্ব ব্যয় (মূল্য এবং অবমূল্যায়নের ক্ষতি ব্যতীত) 2 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 2.59 বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত (মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীড়া অধিকারের জন্য উচ্চ ব্যয়ের কারণে), যখন বিক্রয়, সাধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যয় 6 শতাংশ সীমাবদ্ধ ছিল। 699 মিলিয়ন পর্যন্ত।
ফলস্বরূপ বিভাগের ইবিআইটিডিএর সংশোধিত মুনাফা 2 থেকে 1.51 বিলিয়ন ডলারে নেমে গেছে।
সিনেমা হিটস টাকা দিয়েছে
ফলাফল বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়েছে উল্লম্ব ওয়ার্নার ব্রোস। আবিষ্কার সিনেমা স্টুডিও এবং ভিডিও গেমস উত্পাদন করে covering সেখানে, আয় বছরের পর বছর লাফিয়ে 55 শতাংশ বেড়েছে। $ 3.8 বিলিয়ন পর্যন্তযার মধ্যে সামগ্রী – 61 শতাংশ দ্বারা 3.59 বিলিয়ন পর্যন্ত।
টেলিভিশন সম্প্রচারকদের কাছ থেকে প্রাপ্তিযোগ্য (এটি পরিমাণ কত পরিমাণ ছিল তা দেওয়া হয়নি) 115 শতাংশ বেড়েছে।কারণ কিছু লাইসেন্স চুক্তি বিস্তৃত পরিমাণে প্রসারিত করা হয়েছে। সিনেমা থেকে আয় 38 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। (“মাইনক্রাফ্ট: ফিল্ম”, “চোদার গন্তব্য: রক্তের সম্পর্ক” এবং “পাপী” এর মতো শিরোনামের উপস্থিতি সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ), যাইহোক, ভিডিও গেমগুলির ক্ষেত্রে 14 %হ্রাস পেয়েছিল, কারণ গত ত্রৈমাসিকে কোনও বড় প্রিমিয়ার ছিল না।
অনেক কম ব্যয় গতিশীলতার সাথে বিভাগ $ 863 মিলিয়ন পৌঁছেছে।
স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলির আরও গ্রাহক
তারাও উঠেছিল স্ট্রিমিং বিভাগের ফলাফল। আয় বছরে 10 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২.69৯ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত, যার মধ্যে গ্রাহক এবং অপারেটরদের থেকে – ৯ শতাংশ বেড়ে ২.৪১ বিলিয়ন, এবং বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্তরা – ১৮ শতাংশ দ্বারা ২৮২ মিলিয়ন ডলার।
স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলি ওয়ার্নার ব্রাদার্স আবিষ্কার থেকে, এইচবিও ম্যাক্সের নেতৃত্বে (সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ম্যাক্স হিসাবে অভিনয় করা), এই বছরের জুনের শেষে। এর আগে 122.3 মিলিয়ন কোয়ার্টারের বিপরীতে এবং এক বছর আগে 103.3 মিলিয়ন গ্রাহক ব্যবহার করেছেন 125.7 মিলিয়ন গ্রাহক।
গত ত্রৈমাসিকের সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় গ্রাহকের সংখ্যা কেবল 0.2 মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্য বাজারে – 3.3 মিলিয়ন। পরবর্তী পরিসংখ্যানগুলি এইচবিও সর্বোচ্চের বৈশ্বিক সম্প্রসারণের আরও অংশ থেকে ফলাফল।
একই সময়ে গ্রাহক প্রতি গড় আয় R/সমান $ 8 থেকে $ 7.14 এ হ্রাস পেয়েছে, যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় – 12.08 থেকে 11.16 ডলারে দাঁড়িয়েছে। এটি সামগ্রীতে নির্গত বিজ্ঞাপন সহ সস্তা এইচবিও প্যাকেজের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফলাফল।
স্ট্রিমিং বিভাগে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। রাজস্ব ব্যয় (মূল্য এবং অবমূল্যায়ন ছাড়াই) 6 শতাংশ কমেছে। ১.৯৯ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত, যা সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ক্রীড়া সামগ্রী এবং প্রিমিয়ারগুলিতে কম ব্যয়ের সাথে ব্যাখ্যা করে (অন্যদিকে, পরবর্তী বাজারে এইচবিও ম্যাক্সে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিদেশে ব্যয় বেড়েছে)।
অন্যদিকে, বিক্রয়, সাধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যয় 9 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মূলত বিপণনে ছোট বিনিয়োগের কারণে 587 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত।
এক সারিতে আরও একটি কোয়ার্টার স্ট্রিমিং সংশোধন করা ইবিআইটিডিএর স্তরে ইতিবাচক লাভজনকতা বিকাশ করেছে। বছর বছর, ফলাফলটি 107 মিলিয়ন ডলার লোকসান থেকে 293 মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।
লাভ এবং শেয়ারের দাম বাড়ানো
পুরো গোষ্ঠীর সংশোধিত EBITDA লাভ ওয়াই/আর/আর/আরজেড 1.79 এ $ 1.95 বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
গত বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কোম্পানির লাভজনকতা মূলত টেলিভিশন ব্যবসায়ের বিষয়ে লিখিত -অফস -এ 9.39 বিলিয়ন ডলার হিসাবে চার্জ করেছে। শেষ প্রান্তিকে, এই জাতীয় অনুলিপিগুলি ছিল মাত্র 26 মিলিয়ন ডলার, যার জন্য ধন্যবাদ নিট মুনাফা $ ১০.৯৩ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়েছে, $ ১.৫৯ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতি এবং প্রভাবশালী ইউনিটের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নির্ধারিত একটি – 9.99 বিলিয়ন লোকসান থেকে $ 1.58 বিলিয়ন ডলারে (শেয়ার প্রতি গণনা করা হয়েছে: $ 4.07 লোকসান থেকে $ 0.64 থেকে)।
বিনিয়োগকারীরা এটি পছন্দ করে। এই ফলাফলগুলি প্রকাশের পরে, ওয়ার্নার ব্রোস আবিষ্কারগুলি প্রায় 3 শতাংশ দ্বারা ব্যয়বহুল ছিল
বুধবার অধিবেশন শেষে, গ্রুপের কোর্সটি ছিল 69 শতাংশ। এক বছর আগের চেয়ে বেশি।