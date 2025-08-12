ফিল্ম লা তাহজান: প্রেম, পাপ, ক্ষত প্রচারিত 14 আগস্ট, 2025, মার্শান্ডা ওএসটি শিরোনামে গায়

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – লা তাহজান ফিল্ম: প্রেম, পাপ, ক্ষতটি এলিজাসিফা দ্বারা ভাইরাল গল্প থেকে অভিযোজিত, 14 আগস্ট, 2025 থেকে শুরু করে সিনেমা পর্দায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রস্তুত।
লা তাহজান: প্রেম, পাপ, ক্ষতগুলি হ’ল এলিজার দ্বিতীয় কাজ যা এমডি পিকচার্স দ্বারা চিত্রিত ভাই -ইন -লু মৃত্যুর পরে।
হানুং ব্রামন্তিয়ো পরিচালিত ছবিটি আবার একটি পারিবারিক নাটক উপস্থাপন করেছে যা আবেগে পূর্ণ, একটি ধর্মীয় সুরেলা পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে মনোনিবেশ করে।
এই ছবিটি নিয়োগকর্তা এবং খোকামনিদের মধ্যে সংঘটিত বিশ্বাসঘাতকতার গল্পটি বলে।
একটি শক্তিশালী গল্প ছাড়াও, এই ফিল্মটি “সমস্ত কিছু” শিরোনামে একটি সংবেদনশীল মূল সাউন্ডট্র্যাক (ওএসটি) উপস্থাপন করে।
এই গানটি সুরকার অ্যান্ডি রিয়ানো এবং গীতিকার রিয়া লেমেনা তৈরি করেছিলেন।
গানটি সমস্ত মূল চরিত্রের গভীর অনুভূতি বর্ণনা করেছে, অ্যালিনা মার্শান্ডার অভিনয় করেছেন।
মার্শান্দা একটি আইনী স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, যিনি তার স্বামী এবং খোকামনিদের মধ্যে ভালবাসা এবং পাপের খেলায় আঘাত পেয়েছিলেন এবং আটকা পড়েছিলেন।
১৯৮৯ সালের ১০ ই আগস্ট জন্মগ্রহণকারী মহিলা লা তাহজান ছবিতে অ্যালিনার স্বামী রেজা চরিত্রে অভিনয় করা দেবা মহেন্দ্রের সাথে অভিনয় করে সংঘর্ষে সংঘর্ষে সংঘর্ষে।
তিনি আরিয়েল তাতুমের সাথেও খেলবেন যিনি আসিহ নামে একজন খোকামনিটির চিত্র অভিনয় করেছেন।
বেন ক্যাসাফানির প্রাক্তন -স্ত্রী যখন গানের সাউন্ডট্র্যাক গানটি গাইতে বিশ্বাসী ছিলেন তখন তার সুখ প্রকাশ করেছিলেন।
খুব পড়ুন: লা তাহজানের পরে দেবা মহেনরা পরবর্তী ছবি, অরিজিনে স্বামীর প্রতারণার ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। । ।
“এই গান আকর্ষণীয় তবে সত্যিই দু: খিত। এটি পুরো অনুভূতি ক্যাপচার করেছেঅ্যালিনা এবং চলচ্চিত্রের গল্প। আমি সত্যিই আশীর্বাদ বোধ করি এই গানটি গাইতে পারে, বিশেষত দীর্ঘ সময় রেকর্ডিংয়ের পরে, “মার্শান্ডা বলেছিলেন, থেকে উদ্ধৃত এমডি ছবি প্রেস প্রেস সম্প্রচারমঙ্গলবার (12/8/2025)।
তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর প্রিয় গানের কথা ছিল, ‘জীবন, প্রেম এবং সমস্ত কিছুর স্বপ্ন ধ্বংস‘যা মূল চরিত্রের দ্বারা অভিজ্ঞ ব্যথা এবং হতাশার সংক্ষিপ্তসার করে।
সুরকার, অ্যান্ডি রিয়ান্টো প্রকাশ করেছিলেন যে লা তাহজান চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যগুলি দেখলে সুর তৈরি হয়েছিল।
“এই গানটি হ’ল সবকিছু, প্রেম, ত্যাগ, মিথ্যা, স্নাতক, আনুগত্য এবং অস্বীকার। সবকিছু এই গানে রয়েছে,” অ্যান্ডি বলেছিলেন।