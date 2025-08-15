ফিশ মার্কেট এবং বলেকম্বাং রেস্টো, একটি প্রিয় জায়গা সুরকার্তা শপ ফ্রেশ ফিশ হয়ে উঠুন

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – মঙ্গলবার (12/8/2025) রাতে মধ্য জাভা, সুরকার্তা, বেলেকাম্বাং ফিশ মার্কেটের পরিবেশটি ভিড় দেখায়।
বলেকম্বাং ফিশ মার্কেট জেএল ডিপোক, মানাহান, বনজারসারী জেলা, সুরকার্তা সিটি, মধ্য জাভাতে অবস্থিত।
কিওস্কের আলোগুলি উজ্জ্বলভাবে এনেছিল, ব্যবসায়ীদের ডেস্কে রেখাযুক্ত তাজা মাছকে প্রতিফলিত করে।
নাইট এয়ারের সাথে মিশ্রিত সমুদ্রের স্বতন্ত্র সুগন্ধ, এটি এই বলেকম্বাং পার্ক থেকে খুব দূরে অবস্থিত বাজারের একটি বৈশিষ্ট্য।
এই বাজারটি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০২১ সালে অস্থায়ীভাবে বন্ধ এবং পুনরায় চালু করা হয়েছিল, এখন অবধি সক্রিয়ভাবে বিক্রি করা 20 জন ব্যবসায়ী রয়েছে।
যদিও তুলনামূলকভাবে পুনরায় তৈরি করা হয়েছে, বলেকম্বাং ফিশ মার্কেট সমুদ্রের মাছ বিক্রয় এবং একক বাসিন্দাদের জন্য মিঠা পানির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
ব্যবসায়ী: টিলাপিয়া এবং ক্যাটফিশ বিশেষজ্ঞ
একটি স্টলে, রোফি (35) ক্রেতার অর্ডার শপিং স্মারকলিপি গণনা করতে ব্যস্ত বলে মনে হয়েছিল।
“আমার কাছ থেকে, তিলাপিয়ার বিশেষজ্ঞ, পুকুরের মতো নিজস্ব সরবরাহ
মঙ্গলবার (12/8/2025) ট্রাইব্যুনিউজকে তিনি বলেছেন, কেডুং ওম্বো, তুলুঙ্গাগং থেকে প্যাটিন। “
রোফির মতে, আবহাওয়া এবং সরবরাহের উপর নির্ভর করে মাছের দাম পরিবর্তন হতে পারে, তিনি তার কিওস্কে ক্রেতাদের ক্রয় শক্তি প্যাটার্নও প্রকাশ করেছিলেন।
“ক্রয়ের ক্ষমতার জন্য, ক্রেতাদের শনিবার, রবিবার এবং লাল তারিখগুলিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়, এছাড়াও Eid দ এবং নববর্ষের আগেও ভিড় করার আগে,” তিনি বলেছিলেন।
রোফি তার স্টলে মাছের পণ্যগুলির দামও বিস্তারিত জানিয়েছেন।
“তিলাপিয়ার দাম নিজেই, পাইকারি এবং খুচরা খুচরা আমরা আরপি 33 হাজার/কেজি, এবং নোংরা আরপি 30 হাজার/কেজি, ক্লিন ক্যাটফিশ আরপি 22 হাজার/কেজি, এবং ডার্টি আরপি 18 হাজার/কেজি, যদি পাইকারি দামের জন্য 10 কেজি উপরে ক্রয়ের জন্য এটি এমনকি সস্তা হতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
বাজারে মাছের দামের শর্তটিও বেশ স্থিতিশীল, তবে এমন কিছু মুহুর্ত রয়েছে যেখানে দাম বৃদ্ধি পায়।
“দাম নিজেই তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, তবে এক সময়, উদাহরণস্বরূপ, Eid দ বা নববর্ষের সময়, ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর কারণে দাম বৃদ্ধি পায় এবং মাছ সরবরাহ থেকে নিজেই পণ্যটির দাম বাড়ায়, তাই আমরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম বাড়িয়েছি,” রোফি উপসংহারে বলেছিলেন।