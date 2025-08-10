You are Here
ফুটবল মা ছেলের মৃত্যুর পরে হিটস্ট্রোক প্রতিরোধের টিপস ভাগ করে
ফুটবল মা ছেলের মৃত্যুর পরে হিটস্ট্রোক প্রতিরোধের টিপস ভাগ করে

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ফুটবল খেলোয়াড়-টেনেসির জোশুয়া হেন্ডারসন, 16, এবং জর্জিয়ার 15 বছর বয়সী মিকাহ কিং ধসে পড়েছিলেন এবং উত্তাপে অনুশীলনের পরে মারা গিয়েছিলেন।

2017 সালে, ফ্লোরিডায় গ্রীষ্মের ফুটবল অনুশীলনের সময় হিটস্ট্রোকের কারণে 16 বছর বয়সী জাচ মার্টিন মারা গেলে একই ট্র্যাজেডি ঘটেছিল।

ভেঙে পড়ার পরে, তাকে 107 ডিগ্রি ফারেনহাইটের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তাঁর মা, জ্যাচ মার্টিন ফাউন্ডেশনের সভাপতি লরি মার্টিন-জিওর্ডানো বৃহস্পতিবার ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে অন্যান্য অ্যাথলিটদের এই মর্মান্তিক পরিণতি রোধ করার উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য কথা বলেছেন।

মার্টিন-জিওর্ডানো প্রথম এবং সর্বাগ্রে “নিজের পক্ষে পরামর্শ” জোর দিয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ফুটবল খেলোয়াড় ধসে পড়েছে এবং উত্তাপে অনুশীলনের পরে মারা গিয়েছিল। (ইস্টক)

“আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি হাইড্রেশন এবং পুষ্টি এবং প্রচুর ঘুম পাচ্ছেন, কারণ এগুলি এমন জিনিস যা আপনার কোচ বা আপনার শিক্ষকদের কোনও সচেতনতা নেই,” তিনি বলেছিলেন।

হিটস্ট্রোক কী?

মায়ো ক্লিনিক হিটস্ট্রোককে “শরীরের অতিরিক্ত গরম করার কারণে সৃষ্ট শর্ত” হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে।

অতিরিক্ত তাপের সময়কালে উচ্চ তাপমাত্রা বা দীর্ঘায়িত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সংস্পর্শের পরে এটি ঘটতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সতর্কতা লক্ষণগুলি স্বীকৃতি দেওয়া এবং সতর্কতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ।

মায়ো ক্লিনিক বলেছেন, “তাপের আঘাতের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে এবং হিটস্ট্রোক সবচেয়ে গুরুতর।”

উপরের উত্স অনুসারে হিটস্ট্রোকের লক্ষণগুলির মধ্যে উচ্চ শরীরের তাপমাত্রা (104 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা উচ্চতর) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, মানসিক অবস্থা বা আচরণ পরিবর্তন, ঘামের ধরণে পরিবর্তন এবং ত্বকে ফ্লাশ করা ত্বকের পরিবর্তন রয়েছে।

অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে বমি বমি ভাব এবং বমি বমিভাব, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, রেসিং হার্ট রেট এবং মাথাব্যথা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে কেউ যখন হিটস্ট্রোকের লক্ষণগুলি অনুভব করে তখন প্রথম পদক্ষেপটি হ’ল অ্যাম্বুলেন্স কল করা নয়, তাদের দেহের মূল তাপমাত্রা হ্রাস করার জন্য সম্ভব কিছু করা, বিশেষজ্ঞরা বলছেন। (ইস্টক)

হাইড্রেশন এবং বিশ্রাম প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন, বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন।

“আপনি যদি অজ্ঞান বা দুর্বল বোধ করেন তবে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করুন এবং একটি শীতল জায়গায় যান,” রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের কেন্দ্রগুলি তার ওয়েবসাইটে।

প্রথম পদক্ষেপ যখন কেউ হিটস্ট্রোকের লক্ষণগুলি অনুভব করে তখন কোনও অ্যাম্বুলেন্স কল করা নয়, তাদের দেহের মূল তাপমাত্রা হ্রাস করার জন্য সম্ভব কিছু করা, মার্টিন-জিওর্ডানো জোর দিয়েছিলেন।

সিডিসি তার ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, “আপনি যদি অজ্ঞান বা দুর্বল বোধ করেন তবে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করুন এবং শীতল জায়গায় যান”। (ইস্টক)

“এটি নীচে থাকা দরকার (104 ডিগ্রি ফারেনহাইট),” তিনি বলেছিলেন। “104 তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি যেখানে শরীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারায়” “

“আপনি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া শুরু করার আগে অবিলম্বে শীতল হওয়া শুরু করুন … সেই সময়ে, তাদের মূল তাপমাত্রা কেবল আরোহণ চালিয়ে যেতে চলেছে, যা শরীরের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্ষতি করে।”

“আমরা ইদানীং এবং আমার ছেলের সাথে যেমন দেখেছি তেমন ক্ষেত্রে তারা এ থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে না It’s এটি অভ্যন্তরীণভাবে খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন।

একবার শরীর শীতল হওয়া শুরু হয়ে গেলে, সহায়তা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে একটি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য 911 কল করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

একবার শরীর শীতল হওয়া শুরু হয়ে গেলে, সহায়তা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে একটি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য 911 কল করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। (ইস্টক)

উত্তাপে নিরাপদে অনুশীলনের জন্য টিপস

আপনি যদি বাইরে গরম থাকাকালীন অনুশীলন করার পরিকল্পনা করেন তবে মায়ো ক্লিনিক শীতল এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলি পরামর্শ দেয়।

  • বহিরঙ্গন ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ করুন, বিশেষত দিনের মাঝামাঝি সময়ে যখন সূর্য উষ্ণতম।
  • প্যাকেজে নির্দেশিত হিসাবে সানস্ক্রিনটি পরিধান করুন এবং পুনরায় প্রয়োগ করুন।
  • তাপমাত্রা শীতল হয় এমন দিনের আগে বা পরে ওয়ার্কআউট এবং অনুশীলনগুলির সময়সূচী করুন।
  • আস্তে আস্তে ক্রিয়াকলাপ শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে গতি তুলুন।
  • স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি জল পান করুন এবং আপনি বেশি পান করার তৃষ্ণার্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। পেশী ক্র্যাম্পিং তাপ সম্পর্কিত অসুস্থতার প্রাথমিক চিহ্ন হতে পারে।
  • আপনার শর্তটি পর্যবেক্ষণ করুন এবং আপনার জন্য কাউকে একই কাজ করুন।
  • আলগা, হালকা ওজনের, হালকা রঙের পোশাক পরুন।

খোলো কুইল ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে একটি লাইফস্টাইল প্রযোজনা সহকারী। তিনি এবং লাইফস্টাইল টিম খাবার এবং পানীয়, ভ্রমণ এবং স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন গল্পের বিষয়কে কভার করে।

