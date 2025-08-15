You are Here
ফুলের শক্তি: ব্রিটনি স্পিয়ার্স ইমোজিসের সাথে নিপ স্লিপগুলি কভার করে
News

ফুলের শক্তি: ব্রিটনি স্পিয়ার্স ইমোজিসের সাথে নিপ স্লিপগুলি কভার করে

পর্যালোচনা এবং সুপারিশগুলি নিরপেক্ষ এবং পণ্যগুলি স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হয়। পোস্টমিডিয়া এই পৃষ্ঠায় লিঙ্কগুলির মাধ্যমে করা ক্রয়গুলি থেকে একটি অনুমোদিত কমিশন অর্জন করতে পারে।

নিবন্ধ সামগ্রী

একটি ভিডিও পোস্টের সময় একটি ডাবল নিপ স্লিপ এই সপ্তাহের শুরুতে তার ইনস্টাগ্রামে ব্রিটনি স্পিয়ার্স দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে ভালভাবে পরিচালিত হয়েছিল।

নিবন্ধ সামগ্রী

ডান্স-হ্যাপি পপ স্টারের স্তনবৃন্তগুলি সোনার মিনি-পোশাক থেকে মুক্ত হওয়ার পরে যখন তিনি জেনেট জ্যাকসনের 1993 হিটটিতে নাচেন যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গাস্পিয়ার্স ওয়ারড্রোব ত্রুটিটি গোপন করতে হলুদ ফুলের ইমোজিগুলি সম্পাদনা করে একটি কার্যকারিতা খুঁজে পেয়েছিল।

নিবন্ধ সামগ্রী

স্পিয়ার্সের সর্বশেষ ইনস্টাগ্রাম ভিডিওটি দাবি করেছে যে তিনি 12 জুলাই একটি শিশু মেয়ে গ্রহণ করেছেন বলে এক মাস পরে এসেছে।

সেই ভিডিওতে, প্রাক্তন কেভিন ফেডারলাইনের সাথে পুত্র শন ফেডারলাইন এবং জেডেন ফেডারলাইন (১৮ বছর বয়সী জেডেন ফেডারলাইন ভাগ করে নেবেন, এই গায়কটি নাচতে গিয়ে গোলাপী বডিসুট পরেছিলেন।

“আমি বছরের পর বছর কাজ করি নি তাই আমি এই ছোট গোলাপী এক টুকরোটি রেখেছি এবং খেলেছি !!!” স্পিয়ার্স ড।

“আজ সকালে আপনি কেমন সুন্দর মানুষ ??? আমার কফি দরকার এবং আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আমি একটি সুন্দর বাচ্চা মেয়ে গ্রহণ করেছি !!! তার নাম লেনন লন্ডন স্পিয়ার্স !!!”

নিবন্ধ সামগ্রী

আরও পড়ুন

স্পিয়ার্স তার কথিত নতুন কন্যা সম্পর্কে আরও বিশদ দিয়েছেন, লিখেছেন, “লেনন আজ আরাধ্য পোশাক রয়েছে !!!

দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্টএর পৃষ্ঠা ছয়টি সেই সময়ে স্পিয়ার্সের প্রতিনিধিগুলিতে পৌঁছেছিল তবে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কনসার্টগুলি পছন্দ করে, তবে এটি ভেন্যুতে তৈরি করতে পারে না? ভিপস সহ আপনার পালঙ্ক থেকে লাইভ শো এবং ইভেন্টগুলি স্ট্রিম, এখন কানাডায় পরিচালিত একটি সংগীত-প্রথম স্ট্রিমিং পরিষেবা। 30% ছাড়ের একটি সূচনা অফারের জন্য এখানে ক্লিক করুন। আসন্ন কনসার্ট এবং অতীত পারফরম্যান্সের বিস্তৃত সংরক্ষণাগারটি অন্বেষণ করুন।

এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts