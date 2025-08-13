ফুসফুসের ক্যান্সারের বেঁচে থাকার হার দ্বিগুণ, এখনও বেশিরভাগ মৃত্যুর কারণ হয়

নিবন্ধ সামগ্রী
১৯৯০ এর দশক থেকে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য পাঁচ বছরের বেঁচে থাকার হার দ্বিগুণ হয়ে গেছে, তবে এই রোগটি এখনও অন্য ধরণের ক্যান্সারের চেয়ে বেশি রোগীকে হত্যা করে, বুধবার একটি পরিসংখ্যান কানাডার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে জীবিত মানুষের সংখ্যা পাঁচ বছর তাদের নির্ণয়ের পরে 1992 এবং 2021 এর মধ্যে 13% থেকে 27% এ লাফিয়ে উঠেছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
ফুসফুসের ক্যান্সার এখনও কানাডার সমস্ত ক্যান্সারের মৃত্যুর প্রায় এক চতুর্থাংশের জন্য দায়ী, এতে বলা হয়েছে।
প্রতিবেদনে ফুসফুসের ক্যান্সারের বেঁচে থাকার বৃদ্ধিকে নতুন চিকিত্সার জন্য দায়ী করা হয়েছে, ক্যান্সার কোষগুলিতে নির্দিষ্ট অণু এবং ইমিউনোথেরাপির জন্য নির্দিষ্ট অণুগুলিকে লক্ষ্য করে এমন ওষুধ সহ নতুন চিকিত্সার জন্য যা রোগীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্যান্সারজনিত কোষগুলিতে আক্রমণ করার জন্য অনুরোধ করে।
“১৯৯০ এর দশকে, ফুসফুসের ক্যান্সার নির্ণয় করা, এটি সত্যই কিছুটা মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ছিল,” স্ট্যাটক্যানের অনুসন্ধানগুলি সম্পর্কে একটি সাক্ষাত্কারে ফুসফুস হেলথ ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম এবং অ্যাডভোকেসির সহ-সভাপতি জেসিকা মফ্যাট বলেছেন।
“ক্যান্সার খুব দেরিতে সনাক্ত করা হয়েছিল, তাই সাধারণত 4 ম পর্যায়ের কাছাকাছি এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম ছিল।”
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
আরও পড়ুন
-
চিনির বিকল্প অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার কোষকে হত্যা করতে পারে, গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন
-
মূত্রাশয় ক্যান্সার সম্পর্কে কী জানবেন, যা পুরুষদের মধ্যে বেশি সাধারণ, ডিওন স্যান্ডার্স প্রকাশের পরে
মোফ্যাট একমত হয়েছেন যে আরও কার্যকর চিকিত্সা ফুসফুসের ক্যান্সারের বেঁচে থাকার হারের কারণের অংশ, তবে এটি আরও বলেছে যে আরও ভাল স্ক্রিনিং গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
“আমরা আজ যা দেখছি তা হ’ল আমরা আগে ক্যান্সার সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি, যেখানে চিকিত্সা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে,” তিনি বলেছিলেন।
২০২২ সালে অন্টারিও, ব্রিটিশ কলম্বিয়া এবং নোভা স্কটিয়াতে সংগঠিত ফুসফুসের ক্যান্সার স্ক্রিনিং প্রোগ্রামগুলি প্রবর্তনের পরে মোফ্যাট স্ট্যাটকানের ২০২১ সালের ডেটা শোয়ের চেয়ে পাঁচ বছরের বেঁচে থাকার হার বেশি বেড়াতে দেখবেন বলে আশা করছেন।
এই প্রোগ্রামগুলি বয়স এবং ধূমপানের ইতিহাসের মতো ঝুঁকির কারণগুলির জন্য রোগীদের স্ক্রিন করে এবং যদি তাদের উচ্চ ঝুঁকি বলে মনে করা হয় তবে তাদেরকে পারিবারিক ডাক্তার বা নার্স চিকিত্সকের কাছ থেকে কম ডোজ সিটি স্ক্যানের জন্য রেফারেল পেতে বলা হয়।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
সেই “বেসলাইন স্ক্যান” এর ফলাফলের উপর নির্ভর করে মফফ্যাট বলেছিলেন, রোগীরা নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের জন্য ফিরে আসেন বা যদি কোনও স্ক্যানের পরামর্শ দেয় যে কোনও স্ক্যান ফুসফুসের ক্যান্সার উপস্থিত থাকতে পারে তবে ডায়াগনস্টিক মূল্যায়নে উল্লেখ করা হয়।
প্রস্তাবিত ভিডিও
তিনি আরও প্রদেশের ফুসফুসের ক্যান্সার স্ক্রিনিং প্রোগ্রামগুলির তহবিলের হিসাবে বেঁচে থাকার হারের প্রবণতাটি ward র্ধ্বমুখী দেখতে আশা করছেন।
“আমরা যে সাধারণ গল্পগুলি শুনি তার মধ্যে একটি হ’ল কারও কাছে অবিরাম কাশি ছিল, তারা তাদের পরিবারের চিকিত্সকের কাছে যেত যারা সম্ভাব্যভাবে অ্যান্টিবায়োটিকগুলি নির্ধারণ করেছিল এবং তারা বাড়ি ফিরে যেত এবং এটি কাজ করবে না তাই তারা ইআর -তে যান (এবং) আরও অ্যান্টিবায়োটিক পান এবং সময়টি কেবল কেটে যাচ্ছিল যখন ফুসফুসের ক্যান্সারটি বাড়ছিল,” মফট্ট বলেছিলেন।
“তারপরে যখন তারা শেষ পর্যন্ত তাদের নির্ণয় পেয়েছিল, তখন এটি এমন একটি উন্নত পর্যায়ে রয়েছে And এবং সেখানেই সংগঠিত স্ক্রিনিং সেই গল্পের সম্ভাবনা হ্রাস করার চেষ্টা করে কারণ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ লোকদের কোনও ক্যান্সারের বৃদ্ধির জন্য প্রায়শই যথেষ্ট স্ক্রিন করা উচিত।”
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
পরিসংখ্যান কানাডার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২০২১ সালের মধ্যে, পাঁচ বছরের বেঁচে থাকার হার 90% বা তার বেশি ক্যান্সারগুলির মধ্যে থাইরয়েড, টেস্টিকুলার, প্রোস্টেট এবং স্তন ক্যান্সারগুলির পাশাপাশি মেলানোমা ত্বকের ক্যান্সার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এটি বলেছে যে 10% এর কম বয়সী বেঁচে থাকার হার সহ ক্যান্সারগুলির মধ্যে রয়েছে মেসোথেলিয়োমা – বেশিরভাগ অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির চারপাশে থাকা ঝিল্লিতে ক্যান্সার – পাশাপাশি লিভারের পিত্ত নালীগুলিতে ক্যান্সারও রয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই ক্যান্সারগুলি অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের পাশাপাশি প্রায়শই উন্নত পর্যায়ে নির্ণয় করা হয় যখন ক্যান্সার ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।
স্ট্যাটকান তার কানাডিয়ান ক্যান্সার রেজিস্ট্রি থেকে কানাডার গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান মৃত্যুর ডাটাবেস থেকে ক্যান্সার বেঁচে থাকার হারের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী