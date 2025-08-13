You are Here
News

ফেডারাল পলি বাউচি শিক্ষার্থীদের উপর ডাকাতি আক্রমণ বন্ধ করে দিয়েছে

সোমবার রাতে সন্দেহভাজন ডাকাতরা তার শিক্ষার্থীদের পুরুষ হোস্টেলকে হামলা করার পরে ফেডারেল পলিটেকনিক বাউচির ব্যবস্থাপনা মঙ্গলবার ইনস্টিটিউশন বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

এই ঘটনায় দু’জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে হুডলামসও স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপ সহ মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে চলে গিয়েছিল।

এই হামলা মঙ্গলবার সকালে প্রতিষ্ঠানের মূল গেটে একটি বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছিল, যেখানে শিক্ষার্থীরা এই হামলার কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল এবং কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি জানায়।

উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পলিটেকনিকের রেজিস্ট্রার কাসিমু স্যালিসু বলেছিলেন যে বিক্ষোভের অভিপ্রায়টি প্রাথমিকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল, সন্দেহভাজন দুর্বৃত্তরা পরে এই প্রক্রিয়াটি হাইজ্যাক করে দিয়েছিল।

তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্মকর্তা ও পরিচালনা আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের যেখানে তারা হোস্টেলে সহিংসতার নিন্দা করেছিল সেখানে সম্বোধন করেছিলেন।

আরও বৃদ্ধি রোধে সালিহু বলেছিলেন যে ব্যবস্থাপনা তাত্ক্ষণিকভাবে একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে এবং ক্যাম্পাসটি খালি করার জন্য শিক্ষার্থীদের দুই ঘন্টা সময় দিয়েছে।

এই ঘটনাটিকে “বিরক্তিকর এবং অগ্রহণযোগ্য” হিসাবে বর্ণনা করা রেজিস্ট্রার যোগ করেছেন যে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বন্ধটি কার্যকর থাকবে।

