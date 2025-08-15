You are Here
ফেডারেল এজেন্টরা ডিসি পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথে প্রায় 200 গ্রেপ্তার
News

ফেডারেল এজেন্টরা ডিসি পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথে প্রায় 200 গ্রেপ্তার

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি শুক্রবার ঘোষণা করেছেন যে হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন এবং অবৈধ বন্দুক অপরাধীদের সহ দেশের রাজধানীতে প্রায় 200 গ্রেপ্তার হয়েছে, যেহেতু ট্রাম্প প্রশাসন এই শহরটিকে অপরাধ মোকাবেলায় ফেডারেল করেছিল।

বন্ডি শুক্রবার বিকেলে ঘোষণা করেছিলেন যে ওয়াশিংটন, ডিসিতে 189 জন গ্রেপ্তার হয়েছে, “এবং গণনা।”

বন্ডির মতে গ্রেপ্তারদের মধ্যে দু’জন হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন, ১ 17 সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারী, 39 সন্দেহভাজন অবৈধ বন্দুক অপরাধী এবং দু’জন যৌন শিকারী ছিলেন।

ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ ওয়াশিংটন, ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ দেওয়ার পরে একজন ব্যক্তিকে আটক করে, 14 আগস্ট, 2025। (রয়টার্স/নাথান হাওয়ার্ড)

এজি বন্ডি ডিসি পুলিশ চিফের কাছ থেকে শক্তি স্ট্রিপস, ক্রাইম ক্র্যাকডাউন অপারেশনে অভয়ারণ্য সিটি সুরক্ষা উদ্ধার করে

তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) দ্বারা 75 জন গ্রেপ্তার হয়েছে, যা সোমবার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প পুলিশ বাহিনীর জরুরি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর থেকে ডিসি’র মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে (এমপিডি) এবং ম্যানিং সিটি চেকপয়েন্টগুলিতে সহায়তা করেছে।

“আপনি যখন আইন প্রয়োগ করবেন তখনই এটি ঘটে,” বন্ডি এক্স -এর একটি পোস্টে লিখেছিলেন। “আমরা আমাদের দেশের রাজধানী ফিরিয়ে নিচ্ছি! একসাথে, আমরা আবার ডিসি সুন্দর ও নিরাপদ করব।”

এফবিআই, এটিএফ এবং ইউএস পার্ক পুলিশ অফিসাররা ১৪ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে ওয়াশিংটন ডিসির টেরেস পাড়া নদীর তীরে সিন্থেটিক মারিজুয়ানার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ভোগ করছেন বলে অভিযোগ করা এক মহিলার সহায়তায় এসেছেন। (অ্যান্ড্রু লেডেন/গেটি চিত্র)

ট্রাম্পের অপরাধের ক্র্যাকডাউন করার পরে ডিসি পুলিশ ইমিগ্রেশন প্রয়োগের বিষয়ে বড় পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে

ট্রাম্প এমপিডি ফেডারেলাইজড কলম্বিয়া হোম রুল আইনের জেলা 740 ধারা অধীনে, যা রাষ্ট্রপতিকে 30 দিনের জন্য পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিতে দেয়।

ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির এজেন্টদের সাথে শহরে কয়েকশ ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে স্পট করা হয়েছে এফবিআই, ড্রাগ প্রয়োগকারী প্রশাসন (ডিইএ), ইউএস ক্যাপিটল পুলিশ এবং অ্যালকোহল ব্যুরো, তামাক, আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক (এটিএফ)।

বুধবার রাতে প্রায় 50 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, 29 টি অবৈধ অভিবাসী সহ।

এফবিআইয়ের একজন সদস্য সেই সাইটের কাছে ম্যাকডোনাল্ডের স্বাগত চিহ্নের দিকে ঝুঁকছেন যেখানে পুলিশ ওয়াশিংটন, ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 14 আগস্ট, 2025 এর ব্রাইটউড পাড়ায় লাইসেন্স ছাড়াই গাড়ি চালানোর জন্য একজন ব্যক্তিকে আটক করছিল। (রয়টার্স/এভলিন হকস্টেইন)

এজি পাম বন্ডি পরামর্শ দিয়েছেন ডিসিতে ট্রাম্পের অপরাধের ক্র্যাকডাউন লাতিনোর বাসিন্দাদের সহায়তা করবে

বন্ডির এই ঘোষণাটি ডিসি -তে অবৈধ অভিবাসন সুরক্ষা প্রত্যাহার করার পরে এবং পুলিশ বিভাগের জন্য একটি “জরুরি পুলিশ কমিশনার” তৈরি করার একদিন পরে এসেছিল।

ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (ডিইএ) টেরি কোল মেট্রো পুলিশ চিফ পামেলা স্মিথের দায়িত্ব নেবেন, যিনি ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সাথে সীমাবদ্ধ সহযোগিতা সীমিত নির্দেশের জন্য আগুনের কবলে পড়েছেন।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

বন্ডির আদেশ, “কলম্বিয়া জেলায় সুরক্ষা এবং সুরক্ষা পুনরুদ্ধার” নগরীর অভয়ারণ্য নগর নীতিমালা এবং এমপিডি কীভাবে অবৈধ অভিবাসীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তার নিক্সযুক্ত সীমাগুলিকে লক্ষ্য করে।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের এলিজাবেথ প্রিচেট এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

আলেকজান্দ্রা কোচ একজন ফক্স নিউজ ডিজিটাল সাংবাদিক যিনি ব্রেকিং নিউজকে কভার করেন, উচ্চ-প্রভাবের ঘটনাগুলিতে মনোনিবেশ করে যা জাতীয় কথোপকথনকে রূপ দেয় এবং সরকারী প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts