ফেডারেল এজেন্সি প্রাক্তন ট্রাম্প অ্যাটর্নি, জ্যাক স্মিথের তদন্ত শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল এজেন্সি প্রাক্তন বিশেষ অ্যাটর্নি জ্যাক স্মিথের একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছিল, যিনি হোয়াইট হাউসে প্রথম মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর দুটি ফৌজদারি তদন্ত তদারকি করেছিলেন।
বিশেষ পরামর্শদাতার কার্যালয় (ওএসসি, মূল সংক্ষিপ্ত বিবরণে) রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছে যে স্মিথ লঙ্ঘন করেছেন কিনা তিনি তদন্ত করছেন লেই হ্যাচযা ফেডারেল কর্মীদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তাদের অবস্থান ব্যবহার করতে নিষেধ করে। এই সিদ্ধান্তটি আর্চানসাসের রিপাবলিকান মার্কিন সিনেটর টম কটন তদন্তের জন্য একটি অনুরোধ অনুসরণ করেছে।
ওএসসি হ’ল একটি স্বাধীন সংস্থা যা ফেডারেল কর্মকর্তাদের আচরণের তদন্ত করে, তবে ফৌজদারি অভিযোগ উপস্থাপনের কোনও অধিকার নেই। এটি পূর্বে স্মিথের তদারকি করা বিশেষ প্রসিকিউটরের অফিসের ধরণের থেকে পৃথক, যিনি বিচার বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল।
ওএসসির তদন্ত, যা প্রথম দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল নিউ ইয়র্ক পোস্টট্রাম্প এবং তাঁর মিত্রদের তার রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে নেওয়া একাধিক পদক্ষেপের সর্বশেষতম।
বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করার জন্য ট্রাম্পের নির্বাচনী জয়ের পরে জানুয়ারিতে পদত্যাগকারী স্মিথের সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি রয়টার্স।
এই সপ্তাহের শুরুর দিকে, তুলা স্মিথকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার মামলায় আক্রমণাত্মক বলে অভিযুক্ত করেছিল, রিপাবলিকানদের রাষ্ট্রপতি প্রচারের ক্ষতি করার লক্ষ্যে স্মিথকে “একজন রাজনৈতিক অভিনেতা” একজন রাজনৈতিক অভিনেতা হিসাবে একটি বেসামরিক কর্মচারী হিসাবে ছদ্মবেশী “বলে অভিহিত করেছেন এক্স এ প্রকাশনা।
কটন এক্সে লিখেছেন, “এ কারণেই আমি ২০২৪ সালের নির্বাচনে এই অভূতপূর্ব হস্তক্ষেপকে অবিলম্বে ওএসসি দ্বারা তদন্ত করতে বলেছিলাম,” কটন এক্সে লিখেছেন।
প্রাক্তন যুদ্ধাপরাধ, স্মিথ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দুটি অপরাধমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন: একজন তাকে অবৈধভাবে গোপনীয় উপাদান ধরে রাখার অভিযোগ করেছেন এবং অন্যটি ট্রাম্পের সাথে সম্পর্কিত ২০২০ সালের নির্বাচনে তার পরাজয়কে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এটি একটি প্রচেষ্টা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটলকে January জানুয়ারির আক্রমণকে চালিত করেছিল।
সুপ্রিম কোর্টের রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত সহ একাধিক আইনী প্রতিযোগিতা দ্বারা স্থগিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে কোনও মামলা বিচারের মুখোমুখি হয়নি, যিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের ফৌজদারি কার্যক্রমে বিস্তৃত অনাক্রম্যতা প্রদান করেছিলেন।
ট্রাম্প নির্বাচনে জয়ের পরে স্মিথ উভয় মামলা মোকদ্দমা ছেড়ে দিয়েছিলেন, একজন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির প্রক্রিয়াটির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের দীর্ঘমেয়াদী নীতির উদ্ধৃতি দিয়ে, তবে জানুয়ারিতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন যে তারা যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন তা আদালতের পক্ষে ট্রাম্পের নিন্দা করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।
ট্রাম্প কোনও অনিয়ম অস্বীকার করেছিলেন এবং তার প্রচারের ক্ষতি করার চেষ্টা হিসাবে অভিযোগগুলিতে আক্রমণ করেছিলেন।