ফেডারেল কন্ট্রোল অফ ডিসি সংবিধান থেকে কংগ্রেস তদারকি

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
কলম্বিয়া জেলা আমেরিকান প্রশাসনের একটি বিশেষ কেস।
এই কারণেই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের কমপক্ষে এক মাসের জন্য শহরের রাস্তায় টহল দেওয়ার জন্য ফেডারেল এজেন্ট এবং ন্যাশনাল গার্ড সেনাবাহিনী প্রেরণ করার স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব রয়েছে।
এটি সংবিধানে।
প্রথম অনুচ্ছেদ, ধারা ৮ কংগ্রেসকে “এই জাতীয় জেলায় (দশ মাইল বর্গক্ষেত্রের বেশি নয়), নির্দিষ্ট রাজ্যের সেশন দ্বারা এবং কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের আসন হয়ে ওঠার জন্য এই জাতীয় জেলায় (দশ মাইল বর্গক্ষেত্রের বেশি নয়) একচেটিয়া আইন প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে।”
এটি কলম্বিয়ার জেলা হয়ে উঠবে এমন একটি উল্লেখ।
রিপাবলিকানরা ডিসি অপরাধের ক্র্যাকডাউনে স্কার্ট কংগ্রেসে ট্রাম্পের পদক্ষেপকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত
প্রতিষ্ঠাতারা ফেডারেল সরকারের বাড়ি কিছুটা ক্লিস্টেড – এবং সুরক্ষিত – স্থানীয় কৌতুক এবং বিপদ থেকে চেয়েছিলেন। ফিলাডেলফিয়ায় আহ্বান করা বর্তমান কংগ্রেসের পূর্ববর্তী। তবে কন্টিনেন্টাল আর্মির সৈন্যরা 1783 সালের পেনসিলভেনিয়া বিদ্রোহ হিসাবে পরিচিত যা “কনফেডারেশনের কংগ্রেস” বলে দাবি করে তাদের মঞ্চস্থ করেছিল। এই ঘটনাটি আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে কংগ্রেস ফিলাডেলফিয়া খালি করার পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল। এটি পরিষ্কার ছিল না যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ইনসিপিয়েন্ট কংগ্রেসকে রক্ষা করতে পারে। তাই তারা নিউ জার্সির প্রিন্সটনের হয়ে ফিলাডেলফিয়া ত্যাগ করেছিল।
ফিলাডেলফিয়ায় যা ঘটেছিল তা দ্বারা দাগী, প্রতিষ্ঠাতারা একটি উদ্দীপনা “ফেডারেল জেলা” তৈরি করেছিলেন যা কোনও রাজ্যে বিদ্যমান ছিল না। প্রতিষ্ঠাতারা অনুভব করেছিলেন যে পেনসিলভেনিয়া মূল কংগ্রেসকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে শিথিল। সুতরাং কংগ্রেসের জন্য তাদের নিজস্ব “ক্যাপিটাল সিটি” বিকাশ – সরকার নিয়ন্ত্রণে – তাদের সুরক্ষা প্রদান করবে।
1 ম কংগ্রেস “আবাস আইন” গ্রহণ করেছিল। এটি ওয়াশিংটন, ডিসি হয়ে ওঠে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি সমঝোতা ছিল যে নতুন জাতি এখন হ্যাজারস্টাউন, মো।, এর বর্তমান স্থানে যে কোনও জায়গায় সরকারের আসনটি শুরু করবে। তবে আইনটি রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনকে সঠিক অবস্থান নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষ দিয়েছে। ওয়াশিংটনের বাসস্থান ছিল মাউন্ট ভার্ননের পোটোম্যাকের পাশে। সুতরাং তারা পোটোম্যাক নদীর বিপরীত দিকে – অন্যথায় মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়ার অংশ ছিল এমন অঞ্চল থেকে একটি “কলম্বিয়া জেলা” তৈরি করেছিল।
কংগ্রেস 1840 এর দশকে পোটোম্যাকের “পশ্চিম” উপকূলে ভার্জিনিয়ায় জমির পার্সেল নিয়ে কাঁটেছিল। পাথর চিহ্নিতকারীরা এখনও আলেকজান্দ্রিয়া, ভিএ -এর আশেপাশে কলম্বিয়া সীমানাগুলির পুরাতন জেলা চিহ্নিত করে।
সুতরাং কংগ্রেস 1973 সাল পর্যন্ত কলম্বিয়া জেলার দায়িত্বে ছিলেন।
আইন প্রণেতারা যখন ডিসির জন্য হোম রুল আইন অনুমোদন করেছিলেন তখনই। ডিসি কয়েক বছর আগে হাউসে (মার্কিন অঞ্চলগুলির অনুরূপ) একটি ভোটদানের প্রতিনিধি অর্জন করেছিলেন। তবে এখন ওয়াশিংটন, ডিসি একজন মেয়র এবং একটি সিটি কাউন্সিল উপস্থিত থাকবেন। তবে সংবিধানের প্রথম ধারা প্রথম অনুচ্ছেদে কংগ্রেস নগরীর উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বজায় রাখবে। হাউস এবং সিনেট “সুপার সিটি কাউন্সিল” হিসাবে সভাপতিত্ব করেছিলেন।
গ্রীষ্মকালীন সময় এবং জীবিত ক্যাপিটল হিলের উপর অস্বস্তিকর
আইন প্রণেতারা পর্যায়ক্রমে 1980 এর দশকের শেষের দিকে – এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিপাবলিকানদের নির্দেশে ওয়াশিংটনের স্থানীয় বিষয়গুলিতে নিজেকে জড়িয়ে ধরেন। কংগ্রেস ১৯৯৯ সালে ডিসিতে মেডিকেল মারিজুয়ানা বৈধকরণকে অবরুদ্ধ করেছিল। হাউস এবং সিনেটও ২০২২ সালে এই শহরের জন্য একটি নতুন ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা বিগফুট করেছিল। কারণ স্থানীয় আইন কারজ্যাকিংয়ের মতো গুরুতর অপরাধের জন্য শাস্তি হ্রাস করেছিল।
রিপাবলিকানরা 1994 সালে হাউসের নিয়ন্ত্রণ জিতেছিল এবং তাত্ক্ষণিকভাবে ওয়াশিংটন, ডিসির জন্য হোম রুলের ডায়ালিংয়ের বিষয়ে আলোচনা করেছিল। রিপাবলিকানরা ড্রাগ অপব্যবহারকারীদের জন্য সুই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামটি অবরুদ্ধ করে তাদের চিহ্ন তৈরি করেছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯61১ সালে ২৩ তম সংশোধনী অনুমোদন করেছিল। এটি শহরটিকে তিনটি নির্বাচনী ভোট দিয়েছে। তবে, ওয়াশিংটনের হাউসের মেঝেতে বা সিনেটে দুটি ভোটের অভাব রয়েছে – যদিও এর নাগরিকরা ফেডারেল আয়কর প্রদান করে, সামরিক বাহিনীতে পরিবেশন করে এবং খসড়াটির সাপেক্ষে। এই কারণেই ১৯৯০ এর দশকে শহরটি মনিকারকে “প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই ট্যাক্স” দিয়ে লাইসেন্স প্লেটগুলি সজ্জিত করেছিল।
ডেমোক্র্যাটরা ডিসি -র দুর্দশাকে মূলত চ্যাম্পিয়ন করেছে। ডিসি একটি রাজ্যকে 1993, 277-153 সালে ব্যর্থ করার একটি বিল। যাইহোক, হাউস 2020, 232-180 সালে ডিসির জন্য একটি রাষ্ট্রীয় বিল পাস করেছে। বিলটি বর্তমান শহরটির বেশিরভাগ অংশকে “ডগলাস কমনওয়েলথ” তে রূপান্তরিত করবে, বিলোপবাদী ফ্রেডরিক ডগলাসের নামানুসারে। সুতরাং শহরটি কোনও রাজ্য হবে না, তবে পেনসিলভেনিয়া, ভার্জিনিয়া, কেন্টাকি এবং ম্যাসাচুসেটস -এর মতো একটি “কমনওয়েলথ”।
এই বিলটি ক্যাপিটল, হোয়াইট হাউস, সুপ্রিম কোর্ট, জাতীয় মল এবং অনেক ফেডারেল ভবনকে ঘিরে এক বিশাল জমি ছড়িয়ে দেবে। আইনটির সমর্থকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি সংবিধানের দ্বারা নির্ধারিত সরকারের নতুন “আসন” হবে।
শিফ ব্লাস্টস ‘টিনপট স্বৈরশাসক’ ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ডকে একত্রিত করে, অন্যান্য শহরগুলি পরবর্তী সতর্ক করে দিয়েছে
তবে এই ব্যবস্থাটি জিওপি-নিয়ন্ত্রিত সিনেটে কখনও ভোট পায়নি।
এবং ডিসির জন্য শীঘ্রই রাষ্ট্রীয়তার সম্ভাবনা নেই।
শহরটি অপ্রতিরোধ্যভাবে গণতান্ত্রিক। নতুন রাজ্য বা কমনওয়েলথ সম্ভবত একটি ডেমোক্র্যাটিক মার্কিন প্রতিনিধি এবং দু’জন ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর নির্বাচন করবে। রিপাবলিকানরা কখনই তা মেনে চলতে পারে না কারণ এটি কংগ্রেসে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখবে।
নোট করুন যে আলাস্কা এবং হাওয়াই একটি সমঝোতার অংশ হিসাবে কার্যত একসাথে ইউনিয়নে প্রবেশ করেছিলেন। একটি হবে “গণতান্ত্রিক” রাষ্ট্র। অন্যটি হবে “রিপাবলিকান” রাজ্য। সুতরাং, ভর্তি কংগ্রেসে রাজনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করেছিল।
হাস্যকরভাবে, আলাস্কার “গণতান্ত্রিক” রাজ্য এবং হাওয়াই “রিপাবলিকান” রাজ্য হওয়ার কথা ছিল। যাইহোক, এই উভয় রাজ্যের প্রচলিত রাজনীতি বেশিরভাগ বছর ধরে উল্টে যায়।
তদুপরি, রাষ্ট্রের জন্য কোনও পরিকল্পনা কীভাবে সিনেট ফিলিবাস্টারকে 60 টি ইয়েসের প্রয়োজন হয় তা কাটিয়ে উঠতে পারে তা দেখা শক্ত। এই কারণেই কিছু প্রগতিশীলরা সিনেট গণতান্ত্রিক নেতাদের বেশ কয়েক বছর আগে ফিলিবাস্টার বাতিল করতে বাধ্য করেছিল। তবে ডেমোক্র্যাটরা যখন একটি পাতলা সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ন্ত্রণ করেছিল তখন ডিসি এমনকি রাষ্ট্র হয়ে ওঠার ভোট পেয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট ছিল না।
ডেমস 30 বছরের কম দাবি সত্ত্বেও ডিসি সহিংসতা আরও মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে
সুতরাং এটি আমাদের বর্তমান দিন এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওয়াশিংটনের স্থানীয় পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব নিতে 1973 হোম রুল আইনের ব্যবহার নিয়ে আসে। আইন বলছে কংগ্রেসকে অবশ্যই এক মাসের মধ্যে এই জাতীয় পদক্ষেপ অনুমোদন করতে হবে। কেউ বাজি ধরতে পারেন যে জিওপি-নিয়ন্ত্রিত হাউস এবং সিনেট সেপ্টেম্বরে এ জাতীয় পদক্ষেপ বিবেচনা করবে। সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সম্ভাব্য উত্তরণটি ঘরে সর্বদা শক্ত থাকে। তবে, এই জাতীয় পরিকল্পনা সম্ভবত সিনেটে কোনও ফিলিবাস্টার সাপেক্ষে।
বেশিরভাগ রিপাবলিকানরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে আগ্রহী। তদুপরি, কংগ্রেসনাল রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের পুনর্নবীকরণে কোনও ভোট দেওয়ার সাহস করার সুযোগটি গ্রহণ করবে – এবং তাদের রাস্তায় বিরোধী আদেশ হিসাবে চিত্রিত করবে।
তার পক্ষে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি কংগ্রেসকে “খুব দ্রুত” অভিনয় করবেন বলে আশা করেছিলেন। তবে মিঃ ট্রাম্প পর্যবেক্ষণ করেছেন যে “আমরা কংগ্রেস ছাড়াই এটি করতে পারি” যদি তিনি এটিকে জাতীয় জরুরি অবস্থা বলে মনে করেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে “হাস্যকর” এবং “অগ্রহণযোগ্য” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।
সুতরাং দেশের রাজধানীর জন্য এই অনন্য রাজনৈতিক নির্মাণটি কংগ্রেসকে – এবং রাষ্ট্রপতি – কলম্বিয়া জেলার উপর কর্তৃত্বকে মঞ্জুরি দেয়। এটি সংবিধানে। এবং কংগ্রেস তাকে অবরুদ্ধ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সম্ভবত উপযুক্ত হিসাবে ডিসি পরিচালনা করতে পারেন।