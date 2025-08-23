You are Here
ফেডারেল কর্মী এই বছর 300,000 কর্মচারী হারাতে হবে, ট্রাম্পের কর্মকর্তা বলেছেন
News

ফেডারেল কর্মী এই বছর 300,000 কর্মচারী হারাতে হবে, ট্রাম্পের কর্মকর্তা বলেছেন

ট্রাম্প প্রশাসন বছরের শেষের দিকে প্রায় 300,000 কর্মচারীকে বরখাস্ত করার পথে রয়ে গেছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ফেডারেল কর্মীদের সঙ্কুচিত করার প্রচেষ্টা দ্বারা উত্সাহিত করা ছাঁটাই এবং কেনা অনুসরণ করে।

অফিস অফ পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট (ওপিটিই) পরিচালক স্কট কুপর নিউ ইয়র্ক টাইমসকে বলেছে একটি নতুন সাক্ষাত্কারে যে তিনি কিছু শ্রমিকের আশঙ্কা সত্ত্বেও পরের মাসে অর্থবছর শেষ হওয়ার আগে ইতিমধ্যে যে প্রচেষ্টা চলছে তা ছাড়িয়ে যাওয়া প্রচেষ্টার বাইরেও উল্লেখযোগ্য ডাউনসাইজিংয়ের প্রত্যাশা করছেন না।

“সেখানে এখনও কিছু চলমান অংশ রয়েছে,” তিনি টাইমসকে বলেছিলেন। “আমার অন্ত্রটি হ’ল – আমি মনে করি না যে 30 সেপ্টেম্বরের মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ পরিবর্তনগুলি হবে, কমপক্ষে এখন পর্যন্ত কী পূর্বাভাস ছিল তার তুলনায়।”

সামগ্রিক কাটাটি ফেডারেল পে -রোলে ৪.৪ মিলিয়ন কর্মীর প্রায় ১২.৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে যখন ট্রাম্প জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কুপোর উদ্ধৃত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে।

ওপিএমের একজন মুখপাত্র হিলকে টাইমস স্টোরির বিষয়বস্তু নিশ্চিত করেছেন তবে আরও মন্তব্য করেননি।

এই মাসের শুরুর দিকে পরিচালক রয়টার্সকে কী বলেছিলেন তাও পরিসংখ্যানগুলিও আয়না করে।

উভয় নিবন্ধে, কুপর বলেছিলেন যে হোয়াইট হাউসের সরকারী দক্ষতা বিভাগ (ডগে) সংস্থাগুলি পর্যালোচনা শুরু করার পরে, হ্রাসগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী বায়আউট থেকে এসেছে – গুলি চালানোর পরিবর্তে।

“আমি মনে করি এজেন্সিগুলি প্রত্যাশা করেছিল যে তাদের মধ্যে কম লোক থাকবে, এটিকে ‘স্বেচ্ছাসেবী বালতি’ বলবে এবং তাই তাদের এই সপ্তাহে টাইমসকে বলেছেন, ‘অনিচ্ছাকৃত বালতিতে’ আরও কিছু করতে হবে।”

তবে ওপিএম পরিচালক বলেছিলেন যে হোয়াইট হাউস আসন্ন বছরের জন্য কী প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বা এতে আরও কাটা অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা তা তিনি জানেন না।

“এটি কিছুটা টিবিডি,” তিনি বলেছিলেন। “এটাই আমি মনে করি যে এখনই আমাদের কাছে এতটা দিকনির্দেশনা নেই।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।