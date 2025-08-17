You are Here
ফেডারেল জবসের প্রতিবেদন কেন সংশোধিত হয়?
ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিকস (বিএলএস) দ্বারা জারি করা জবস রিপোর্টের সংশোধনীগুলি এই মাসের শুরুর দিকে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এজেন্সিটির মাথা নিক্ষেপ করার পরে একটি রাজনৈতিক আগুনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

এজেন্সিটির সর্বাধিক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে মে ও জুনের জন্য কর্মসংস্থান সংখ্যাটি পুরোপুরি 258,000 চাকরির দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি এবং তার মিত্রদের দ্বারা অভিযোগ আঁকানো যে সংখ্যাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হেরফের হয়েছে।

এটি সত্য নয়, বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদরা বলছেন। বিএলএস পরিবর্তে এর দেশব্যাপী জরিপ থেকে আরও তথ্যের জন্য অ্যাকাউন্টে এর সংখ্যাগুলি সংশোধন করে এবং সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামষ্টিক অর্থনৈতিক তথ্যের জন্য স্বর্ণের মান হিসাবে রয়ে গেছে

তবুও, ব্যুরো যে ব্যবস্থা নিতে পারে তা রয়েছে, এর সমর্থকরা বলেছেন, এর সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহকে আধুনিকীকরণের জন্য, বিশেষত এর জনসংখ্যা জরিপের জন্য – চাকরির প্রতিবেদন সংকলন করার জন্য ব্যবহৃত দুটি সমীক্ষার মধ্যে একটি। প্রাক্তন বিএলএসের একটি দল কংগ্রেসকে জিজ্ঞাসা করেছেন আসন্ন অর্থবছরের জন্য কমপক্ষে 70 770 মিলিয়ন ডলার দিয়ে এজেন্সিটিকে তহবিল দেওয়া।

আমেরিকান অগ্রগতির বাম দিকে ঝুঁকানো কেন্দ্রের সহযোগী কাইল রস বলেছেন, “আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে বড় উপায় হ’ল তাদের প্রয়োজনীয় সংস্থান রয়েছে তা নিশ্চিত করা হবে।”

চাকরির প্রতিবেদন কেন সংশোধিত হয়

প্রতি মাসে, বিএলএস একটি নমুনা জরিপ মজুরি, মোট কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ডেটা সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ইমেল এবং ফোনের মাধ্যমে 120,000 এরও বেশি নিয়োগকারীদের মধ্যে। মাসের শেষে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতগুলি কাজ যুক্ত করেছে তার প্রাথমিক অনুমান প্রকাশ করে।

বিএলএস কর্মসংস্থানের স্থিতি এবং দেশের জন্য গৃহ-মজুরি ট্র্যাক করার জন্য পরিবারের একটি সমীক্ষাও পরিচালনা করে।

পরের দুই মাসে, ব্যুরো তার অনুমানের জন্য আপডেটগুলি জারি করে, সমীক্ষার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া এবং মৌসুমী পরিবর্তনের জন্য সমন্বয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আগস্টের সংশোধনগুলি অনেক অর্থনীতিবিদদের অবাক করে দিয়েছিল, তবে তারা প্রথমবারের মতো বিএলএস বড় পরিবর্তন আনেনি। মহামারী চলাকালীন, এজেন্সিটিকে এর অনেকগুলি অনুমানের জন্য উল্লেখযোগ্য সংশোধন করতে হয়েছিল; 2021 এর গ্রীষ্মে, উদাহরণস্বরূপ, এটি নীচে চিহ্নিত জুন থেকে সেপ্টেম্বরের কাজের প্রবৃদ্ধির জন্য এর অনুমান 626,000 পজিশনে।

বেশ কয়েকটি মূল বিএলএস সমীক্ষা গত দুই দশক ধরে প্রতিক্রিয়া হার হ্রাসের সাথে লড়াই করেছে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অফ সান ফ্রান্সিসকো অনুমান যে প্রতিক্রিয়া হার কর্মসংস্থান জরিপে প্রায় 45 শতাংশ, মহামারীটির প্রায় 60 শতাংশের চেয়ে কম।

তবে, সীমাবদ্ধ প্রতিক্রিয়াগুলি ২০২২ সালের পরে বিএলএসের সংশোধনগুলির আকারকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না, মার্চ মাসে ব্যাংক জানিয়েছে।

ডেটা সংগ্রহের 60 বছরেরও বেশি সময় ধরে এজেন্সিটির প্রাথমিক কাজের অনুমানগুলি ধীরে ধীরে আরও নির্ভুল হয়ে উঠেছে, বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইয়েল বাজেট ল্যাবের অর্থনীতিবিদ আর্নি টেডেসি লিখেছেন।

অন্যান্য বিএলএস মেট্রিকগুলির উপর উদ্বেগ

অ্যাডভোকেটরা বলছেন যে ট্রাম্পের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের দাবিগুলি ভিত্তিহীন থাকলেও সংস্থাটি বিশেষত বর্তমান জনসংখ্যার সমীক্ষায় আধুনিকীকরণের জন্য অতিরিক্ত তহবিল ব্যবহার করতে পারে, যা কর্মসংস্থানের ব্যবসায়ের পরিবর্তে পরিবারকে ভোট দেয়।

ফ্রেন্ডস অফ বিএলএস, একটি অ্যাডভোকেসি গ্রুপ যার মধ্যে প্রাক্তন কমিশনার উইলিয়াম বিচ এবং এরিকা গ্রোশেন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, মে মাসে কংগ্রেসকে জিজ্ঞাসা করলেন আসন্ন অর্থবছরের জন্য কমপক্ষে 70 770 মিলিয়ন ডলার দিয়ে এজেন্সিটিকে তহবিল দেওয়া।

অ্যাপলিয়েটরদের কাছে একটি চিঠিতে এই গোষ্ঠীটি বলেছিল যে অতিরিক্ত কংগ্রেসনাল তহবিল এজেন্সিটিকে তার ডেটা সংগ্রহ এবং পদ্ধতিগুলিতে দীর্ঘ পরিকল্পিত আপডেটগুলি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে।

অন্যান্য আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টার মধ্যে, সংস্থাটি তার বর্তমান জনসংখ্যা জরিপের জন্য একটি অনলাইন প্রতিক্রিয়া মডেল বাস্তবায়নের আশা করছে।

অতিরিক্ত তহবিল, সৈকত এবং গ্রোশেন বলেছেন, বিএলএসকে গ্রাহক মূল্য সূচকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগুলির জন্য বিশদ তথ্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে, যা মূল্য মূল্যস্ফীতি ট্র্যাক করে। এজেন্সি পণ্য এবং পরিষেবার দাম নিরীক্ষণের জন্য দেশজুড়ে ফ্যান আউট করা ডেটা সংগ্রহকারীদের উপর নির্ভর করে।

“মাঠের ব্যক্তি আক্ষরিক অর্থে একটি জার তুলবেন, যদি আমি প্রিংলগুলি বলতে পারি, এবং তারা বলবে, গত মাসে আমাদের এখানে 36 টি প্রিংল ছিল, এবং এটি এই মাসে, এটি একই দাম, তবে আমাদের এখানে কেবল 32 টি প্রিংল রয়েছে,” বিচ, যিনি তাঁর প্রথম প্রশাসনের সময় ট্রাম্পের বিএলএস ছিলেন, এপ্রিল ব্লুমবার্গ পডকাস্ট “এপ্রিল” অডডস “বলেছেন। “এর অর্থ হ’ল পণ্যটি আসলে দামে বেড়েছে।”

গত গ্রীষ্মে, বাজেটের সীমাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া, বিএলএস Mulled কাটা জনসংখ্যার জরিপের নমুনার আকার 5,000 পরিবার দ্বারা।

