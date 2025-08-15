ফেডারেল বিচারক ট্রাম্প পুলিশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণের আদেশের হুমকি দিয়েছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
শুক্রবার একজন বিচারক ওয়াশিংটন, ডিসিতে পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে ওজন করেছিলেন, পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট প্রশাসনের প্রধান টেরি কোলের নিয়োগের পরামর্শ দেওয়ার পরে অবৈধ ছিল।
বিচারক আনা রেয়েস বিচার বিভাগ এবং ডিসি সরকারের জন্য আইনজীবীদের দিয়েছেন যে সন্ধ্যা অবধি কোলের কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করবে এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য, বা তিনি একটি অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করবেন।
একজন বিডেন নিয়োগকারী রেয়েস বলেছেন, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুস্পষ্ট কার্যনির্বাহী আদেশ নিয়ে বিস্তৃত প্রশ্নগুলি দেশের রাজধানীতে অপরাধ জরুরী জরুরী ঘোষণা দেওয়ার বিষয়ে আগামী সপ্তাহে আদালতের শুনানিতে সম্বোধন করা হবে।
তাত্ক্ষণিক ভবিষ্যতে, ট্রাম্প প্রশাসন এখনও ডিসি সরকারের সাথে কোনও চুক্তিতে পৌঁছেছে বা আদালতের আদেশের অধীনে পরিণত হয়েছে কিনা তা নির্বিশেষে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের উপর এখনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
‘সাহসীভাবে বেআইনী’: ডিসি কর্মকর্তারা পুলিশ টেকওভার নিয়ে ট্রাম্পের সাথে লড়াই বাড়িয়ে তোলেন
ডিসি অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়ালব ট্রাম্পের ডিসির আইন প্রয়োগকারী অভিযান গ্রহণকে আটকাতে মামলা করার পরে জরুরি শুনানি ডেকেছিলেন। শোয়ালব যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই পদক্ষেপটি অসাংবিধানিক এবং হোম রুল আইন লঙ্ঘন করেছে, এটি একটি ফেডারেল আইন যা ডিসি বাসিন্দাদের স্ব-গভর্ন করার ক্ষমতা দেয়।
শুনানি প্রশাসনের জন্য একটি ছোট্ট ধাক্কা ছিল, যেমন রেইস ইঙ্গিত দিয়েছিল যে কোলকে অবশ্যই মেয়র মুরিয়েল বাউসারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে পুলিশ বাহিনীর কাছে আরও কোনও নির্দেশনা দেওয়ার জন্য।
শুক্রবার শোয়াল্ব শুনানিকে জয় হিসাবে চিহ্নিত করে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে “প্রত্যাশা (এমপিডি) এর নিয়ন্ত্রণ ও কমান্ডের বিষয়ে মূল বিষয়টি আজ সমাধান করা হয়েছে, এবং এটি আইনের বিষয় হিসাবে স্পষ্ট যে এটি মেয়রের দ্বারা নিযুক্ত পুলিশের অধীনে রয়েছে।”
তবে আইনটি আরও বোঝায় যে বোসার অবশ্যই কোলের কাছে ভারীভাবে মর্যাদাপূর্ণ হতে হবে, যার অর্থ তিনি 30 দিনের সময়কালের জন্য অভিবাসন এবং গৃহহীনতার বিষয়ে ডিসি-তে ট্রাম্প প্রশাসনের পুলিশিং অগ্রাধিকারগুলি চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।
সরকারের পক্ষে তর্ক করে ডিওজে অ্যাটর্নি ইয়াকভ রথ বলেছেন, রাষ্ট্রপতি “প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত কী তা নির্ধারণে অনেক বিচক্ষণতা রয়েছে।”
বাউসার এবং ডেল। এলিয়েনর হোমস নরটন, ডিডি সি, ই ব্যারেট প্রেটিম্যান ফেডারেল কোর্টহাউসে শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন। ভবনের বাইরে, কয়েক ডজন ফেডারেল টেকওভারের প্রতিবাদে জড়ো হয়েছিল, যার মধ্যে ডিসি -তে শত শত ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যকে আরও বিক্ষোভকারীকে সক্রিয় করাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, “ফ্রি ডিসি” আন্দোলনের সাথে যারা ট্রাম্পের আদেশের বিষয়ে উত্থিত উত্তেজনাকে বোঝায়।
বোসার সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা যা জানি তা হ’ল ডিসি বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন এবং উদ্বিগ্ন এবং আমাদের ফেডারেল অফিসারদের উত্সাহ রয়েছে।” “এই সপ্তাহের মধ্যে চিফ (পামেলা) স্মিথের কাজ নিশ্চিত করা হয়েছে যে আমাদের যদি ফেডারেল অফিসার থাকে এবং তাদের কৌশলগতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।”
ডিইএ হেড বলেছেন যে ফোন কলগুলি ফেড এজেন্টদের কাছ থেকে ডিসি -তে সহায়তা করতে চাইছে ‘সমস্ত দেশ’ থেকে আসছে
শুনানির শুরুতে, রেয়েস পর্যবেক্ষণ করেছেন যে কংগ্রেস ১৯ 197৩ সালে আইনটি পাস করার পর থেকে মামলার তাত্পর্যকে বোঝায়, হোম রুল আইনের অধীনে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বের বিষয়ে তিনি প্রথম বিচারক হবেন।
বিচারক স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প তার কার্যনির্বাহী আদেশে যেমন বলেছিলেন, কোনও অপরাধ জরুরী অবস্থা রয়েছে কিনা তা নিয়ে তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে রায় দেওয়ার পরিকল্পনা করেননি, তবে কিছু অস্থায়ী রেজোলিউশন এখনও প্রয়োজন ছিল।
রেইস উভয় পক্ষকেই বলেছেন, “আমি একটি ব্যবহারিক সমাধানে যেতে চাই কারণ সময় সংক্ষিপ্ত এবং এমন কিছু লোক রয়েছে যাঁরা তাদের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিচ্ছেন এবং তারা কী করছেন তা জানতে হবে।”
রেইস, যিনি দ্রুতগতির একটি আদালতের সভাপতিত্বে পরিচিত হয়েছেন যা তাদের পায়ের আঙ্গুলের উপর মামলা-মোকদ্দমা রাখে, শুক্রবার শুক্রবার পরিমিতরূপে একটি সতর্কতার সাথে আঘাত করেছিল।
“আমি মনে করি না যে আইনটি আপনি যতটা ভাবেন তত সংকীর্ণ বা মিঃ রথের মতো বিস্তৃত,” তিনি অ্যাটর্নি মিচেল রেইচকে বলেছেন, যিনি ডিসি অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন।
শোয়ালবের মামলা ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানায় যে হোম রুল আইন আইন এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির বৃহস্পতিবার আরও সাম্প্রতিক আদেশের ধারা 740 এর অধীনে ডিসি অস্থায়ীভাবে ফেডারেলাইজ করা হয়েছে যা কোলকে ডিসি পুলিশ বাহিনীর জরুরি কমিশনার হিসাবে ইনস্টল করার চেষ্টা করেছিল। শোয়াল্বের অফিস যুক্তি দিয়েছিল যে এই পদক্ষেপগুলি নজিরবিহীন এবং পুলিশ বিভাগে “অপারেশনাল ধ্বংসযজ্ঞ” ফেলতে পারে।
শোয়ালব আদালতকে ট্রাম্প প্রশাসনের উভয় আদেশকে অবরুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে হোম রুল আইনের অধীনে ফেডারেল সরকারের ডিসি পুলিশকে অস্থায়ীভাবে গ্রহণ “” তার নিজস্ব সরকারের উপর জেলার কর্তৃত্বের এই সাহসী দখলের অনুমোদন দেয় না। “
এজি বন্ডি ডিসি পুলিশ চিফের কাছ থেকে শক্তি স্ট্রিপস, ক্রাইম ক্র্যাকডাউন অপারেশনে অভয়ারণ্য সিটি সুরক্ষা উদ্ধার করে
“তারা জেলার স্বশাসনের অধিকারকে লঙ্ঘন করে এবং ডিসি বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলেছে,” তিনি বলেছিলেন।
সমালোচকরা ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশকে উজ্জীবিত করেছেন, যুক্তি দিয়ে যে এটি দেশের রাজধানীতে কোনও বাস্তব জরুরি অবস্থা প্রতিফলিত নয়, যা সহিংস অপরাধের হ্রাস পেয়েছে (যদিও ঠিক কতটা, ঠিক কতটা, বিতর্কের বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে)।
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অধীনে হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন নীতিশাস্ত্র সিজার অ্যাটর্নি নর্ম আইজেন বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে ডিসি -তে ট্রাম্পের আদেশ “আইন অনুসারে হামলার ধরণ” সর্বশেষতম, যা সকলেই সাধারণ নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়াগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপায় হিসাবে “জরুরী” হিসাবে ঘোষণা করে।
ট্রাম্প ডিসি -তে “একটি জাল জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন”, আইজেন বলেছিলেন। “এমপিডি বা ফেডারেল সামরিক বাহিনীর সাথে এই পদক্ষেপের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এমন কোনও ‘জরুরি’ নেই।”
জেসিকা সোনকিন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।