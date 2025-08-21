ফেডের গভর্নর লিসা কুক ট্রাম্পের কল সত্ত্বেও পদত্যাগ করবেন না

ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড অফ গভর্নর সদস্য লিসা কুক বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাকে তা করার আহ্বান সত্ত্বেও তিনি পদত্যাগ করবেন না।
কুক বলেছিলেন যে তিনি “মিডিয়া থেকে শিখেছিলেন যে (ফেডারেল হাউজিং ফিনান্স এজেন্সি (এফএইচএফএ)) পরিচালক উইলিয়াম পল্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন যে আমি ফেডারেল রিজার্ভে যোগদানের আগে চার বছর আগে বন্ধকী আবেদনের ভিত্তিতে তিনি একটি অপরাধী রেফারেল তৈরি করছেন,”
তিনি আরও যোগ করেন, “একটি টুইটটিতে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কারণে আমার অবস্থান থেকে পদত্যাগ করার জন্য আমার কোনও ইচ্ছা নেই।” “আমি ফেডারেল রিজার্ভের সদস্য হিসাবে আমার আর্থিক ইতিহাস সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার ইচ্ছা করি এবং তাই আমি যে কোনও বৈধ প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং তথ্য সরবরাহ করার জন্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করছি।”
বুধবার, ট্রাম্প এফএইচএফএর প্রধানের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কুকের পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন যে তিনি বন্ধকী জালিয়াতি করেছেন।
এফএইচএফএর পরিচালক উইলিয়াম পুল্ট বুধবার ভোরে সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্স -এ বলেছিলেন যে কুক তার দুটি বাড়িঘরকে তার প্রাথমিক আবাস হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।
“লিসা ডি কুক, তার মিশিগানের বাড়িতে loan ণ নেওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহ পরে যেখানে তিনি এটিকে তার প্রাথমিক বাসস্থান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, তার মাত্র দু’সপ্তাহ পরে তার রাজ্য-বহিরাগত কন্ডোকে তার প্রাথমিক আবাস হিসাবে মনোনীত করে বন্ধক জালিয়াতি করেছে,” তিনি বলেছিলেন।
পল্টের পোস্টের পরেই ট্রাম্প কুককে পদত্যাগ করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন।
“কুক অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে, এখন !!!” রাষ্ট্রপতি তার নিজের সত্য সামাজিক প্ল্যাটফর্মে বলেছিলেন।
পল্টে আরও বলেছিলেন যে তাঁর সংস্থা কুকের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে বিচার বিভাগের কাছে একটি ফৌজদারি রেফারেল তৈরি করেছে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ট্রাম্প ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েলের দিকেও তার জ্বালানী পরিচালনা করেছেন এবং তার প্রস্থান করার জন্যও চাপ দিয়েছেন।
হিলটি হোয়াইট হাউস এবং এফএইচএফএর কাছে মন্তব্য করার জন্য পৌঁছেছে।