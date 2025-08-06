You are Here
ফেনারবাহে দে মরিনহো স্ব -কালারেটাল পুনরুদ্ধার করে, তবে শেষে রটারড্যামে পড়ে | আন্তর্জাতিক ফুটবল
News

ফেনারবাহে দে মরিনহো স্ব -কালারেটাল পুনরুদ্ধার করে, তবে শেষে রটারড্যামে পড়ে | আন্তর্জাতিক ফুটবল

বেনফিকিস্টা কেরেম আক্তারকোগলু ফেনারবাহির অগ্রগতির দিকে মনোনিবেশ করে, জোসে মরিনহো-এ দৃশ্যের দলে চূড়ান্ত স্থানান্তর করার লক্ষ্যে, তৃতীয় চ্যাম্পিয়ন লিগের প্রাক-ডেলাম-এর প্রথম স্তরের একটি ক্লুজের পরে (ইনজুরি দ্বারা) একটি স্থান অর্জনের পরে শক্তি অর্জনের পরে শক্তি অর্জন করেছিল (ইনজুরি দ্বারা) একটি স্থান অর্জনের পরে (ইনজুরি দ্বারা) একটি স্থান অর্জন করেছে। প্লে-অফ প্রতিযোগিতার পরবর্তী পর্যায়ে অ্যাক্সেস, দুটি বা তিনটি সংঘর্ষে কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রবণতা নিবন্ধন করে।

তবে আমরা চ্যাম্পিয়ন্সের তৃতীয় প্রাথমিক স্টার্টারের এই দ্বিতীয় দিনের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করার আগে, ফেনিনর্ডের ডেল্যান্ডস এবং ফেনারবাহে (২-১) তুর্কি, সম্ভাব্য বেনফিকার বিরোধীদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে আন্ডারলাইন করা জরুরী প্লে-অফ

একটি গেম যেখানে হোম টিম, যেখানে তিনি রবিন ভ্যান পার্সি দ্বারা পরিচালিত প্রাক্তন এফসি পোর্তো গোনালো বোর্জেস (বিকল্প) অভিনয় করেন, তুর্কি প্রতিরক্ষা মার্ট মুলদুরের (19 ‘) স্ব-সচেতনতার মাধ্যমে সুবিধার জন্য প্রাথমিক ডোমেনের সুযোগ নিয়েছিলেন।

জোসে মরিনহোর গঠনটি প্রথমার্ধের চূড়ান্ত লাইনে ইতিমধ্যে লাগামটি গ্রহণ করবে, প্রায় দ্বিতীয় সময়কালের জন্য নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল, যখন প্রাক্তন ওলভারহ্যাম্পটন নেলসন সেমেডোকে নতুন ক্লাবের আত্মপ্রকাশ করে প্রকাশিত হয়েছিল (58 ‘)।

ফেনারবাহি অবশেষে অমরাবাত (৮ 86 ‘) দ্বারা সমতার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে, কিন্তু যখন তুর্কি দলটি বাড়িতে হোস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে ভাল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়েছিল, বেনফিকার প্রতিপক্ষের সম্ভাবনা (নিসতে 0-2 জিতেছে) হিসাবে প্রোফাইলিং, একটি আনিস হাদজ মৌসাকে ইতিমধ্যে শেয়ারফ্যাটে (90+1’) শেয়ারফ্যাডে (90+1) টার্কিয়েতে দ্বিতীয় হাতের খেলায়।

ফার্ম রেড স্টার

তবে আসুন এই প্রথম প্রভাবের পরে “প্রিয়” এ ফিরে যাই। ভিক্টোরিয়া প্লাজেনের চেকোসের স্কটস দ্বারা, এর আগের দিন, এর আগের দিন 3-0 প্রয়োগ করা ছাড়াও, কেবল রেড স্টার, ম্যাথিউস মাগালহেসের দল (এসপি।

পোল্যান্ডে পদক্ষেপে পর্তুগিজ লেচ পোজনান জোওও মাউটিনহো এবং জোয়েল পেরেইরা সম্পর্কে বিজয় (১-৩) পোল্যান্ডে যাওয়ার বিষয়ে, প্রাক্তন ফেনারবাহে এবং এসি মিলান র‌্যাড ক্রুনিককে একটি বিআইএস-এর দ্বারা হাইলাইটের মাধ্যমে (৯ এবং ৫১ ‘) নিশ্চিত করে সার্বিয়া দলের কাছে দুর্দান্ত দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত করে, ব্রুনো ডুয়ার্টে (73 ‘)।

বিকেলে কায়রাত আলমাটি, কাজাখস্তান এবং পর্তুগিজ লুইস মাতা এবং জোর্গিনহো 90 মিনিটে পেনাল্টি গোলে স্লোভানব্রাটিস্লাভা (1-0) আঘাত করেছিলেন। আরবি সালজবার্গের হাউস রেড বুল অ্যারেনায় ভ্রমণ করার সময় 0-1-এর মধ্যে পর্তুগিজ কার্লোস ফোর্বসের ক্লাব ব্রুগের বেলজিয়ানদের বিজয় কম নাটকীয় ছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts