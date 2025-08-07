ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি স্কুলগুলি গর্ভপাতের ব্যবস্থা করার কর্মীদের দাবি তদন্ত করছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি পাবলিক স্কুল সিস্টেমগুলি অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে যে স্কুল কর্মীরা তাদের পিতামাতাকে অবহিত না করে শিক্ষার্থীদের জন্য গর্ভপাতের ব্যবস্থা করেছে।
ইউনিয়ন হিলের সেন্টারভিলি হাই স্কুলের স্কুল কর্মকর্তারা ২০২১ সালে মেয়েদের জন্য গর্ভপাতের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ১ 17 বছর বয়সের এক যুবকসহ দাবী করেছিলেন, স্থানীয় নিউজ আউটলেট ডাব্লুজেএলএ।
বুধবার আউটলেটকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এফসিপিএস বলেছে, “আমরা গতকাল ২০২১ সাল থেকে এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে শিখেছি।” “আমরা শিক্ষার্থীদের সুস্থতার সমস্ত উদ্বেগকে খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করার কারণে আমরা তাত্ক্ষণিক এবং ব্যাপক তদন্ত শুরু করছি।”
এফসিপিএস কর্মীরা এই ক্ষেত্রে সহ শিক্ষার্থীদের জন্য গর্ভপাতের ব্যবস্থা করেছেন কিনা তা নিয়ে চাপ দেওয়া হয়েছে, জেলাটি বলেছে যে এটি সাজানোর কোনও উদাহরণ সম্পর্কে অবগত ছিল না।
জেলা ডব্লিউজেএলএকে জানিয়েছে, “আমাদের জ্ঞান নয়।
এফসিপিএস নীতিতে বলা হয়েছে যে “গর্ভাবস্থা সন্দেহ করে তাদের বাবা -মা বা অভিভাবকদের সাথে তাদের উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের উত্সাহিত ও সহায়তা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে।” তবে এটি বলছে না যে এফসিপিএস কর্মীদের সেই কথোপকথন সম্পর্কে পিতামাতাকে অবহিত করা উচিত।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অতিরিক্ত মন্তব্যের জন্য এফসিপিএসে পৌঁছেছে।
জীবনপন্থী দলগুলি সেন্টারভিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য “গোপনে সাজানো” গর্ভপাতের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।
“একটি ফেয়ারফ্যাক্স উচ্চ বিদ্যালয় গোপনে শিক্ষার্থীদের গর্ভপাতের জন্য সাজানো এবং অর্থ প্রদান করেছিল – পিতামাতাকে না বলে,” 40 দিনের জন্য জীবনের জন্য এক্স -তে লিখেছিলেন। “এটি ‘স্বাস্থ্যসেবা নয়’। এটি রাষ্ট্রীয় অর্থায়িত শিশু শোষণকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। “