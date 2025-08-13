ফেলকা নিউজকাস্টগুলি যা করা উচিত ছিল তা করে এবং দেখায় যে টিভি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত

প্রভাবশালীদের নিন্দা ভিডিও ব্রডকাস্টারগুলিতে তদন্তকারী সাংবাদিকতার দুর্বল পর্ব এবং শিশুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তুলে ধরে
তার সেল ফোনের সাথে একা, ফেলকা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিকতার তথ্য তৈরি করেছে। তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে শিশু এবং কিশোর -কিশোরীদের যৌনতা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে মিলিয়নেয়ার লাভের নিন্দা করে এবং অনলাইন পেডোফিলিয়ার প্রান্তে আলোড়ন দিয়ে দেশকে রূপ দিয়েছিলেন।
সমস্ত নিউজকাস্ট একটি বাস্তবতা শক নিয়েছিল এবং ভাইরাল ভিডিওটি পুনরায় দেখা করেছে। সোমবার (১১) প্রদর্শিত নিবন্ধগুলির মধ্যে দীর্ঘতম সময়কাল, এই বিষয়টিকে 3 মিনিট উত্সর্গীকৃত ‘জর্নাল ন্যাসিয়োনাল’।
গতকাল, উইলিয়াম বোনার ইউটিউবে প্রভাবকের পোস্টের পর থেকে অপব্যবহার এবং শিশু পর্নোগ্রাফি বিজ্ঞপ্তিগুলির “উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি” ঘোষণা করেছিলেন।
তাঁর স্বতন্ত্র ক্রুসেডে ফেলকা সাংবাদিকতার ব্যর্থতার উপর জোর দিয়েছেন যে এ জাতীয় সুস্পষ্ট এবং জরুরি এজেন্ডা বিকাশ না করে।
তিনি রাষ্ট্রপতি পদে এবং জাতীয় কংগ্রেসকে নাবালিকাদের রক্ষা করার, যথাযথ আইনী শাস্তির জন্য এক্সপ্লোরারদের সনাক্ত করতে এবং দক্ষ পর্যবেক্ষণ তৈরির জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি চাপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মত হন।
প্রভাবশালী রেকর্ডিংটি গভীর গবেষণা এবং দৃ ag ় যুক্তি উপস্থাপন করেছে, যা তদন্তকারী সাংবাদিকের কাজের অনুরূপ, বৃহত্তর প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের গঠন এবং অভাবের গঠনের টিভি স্টেশনগুলির একটি বিরল প্রোফাইল।
অতএব, নতুন এবং আরও কাস্ট নিউজকাস্টগুলি – তাদের ‘আয়না’ (নিবন্ধগুলির স্ক্রিপ্ট) পূরণ করুন নিউজ পোর্টালগুলি ইতিমধ্যে হাইলাইট করা সংবাদ দিয়ে এবং একচেটিয়া সামগ্রীতে সামান্য বিনিয়োগ করুন। অ্যাঙ্কর এবং বিশেষ বিশ্লেষকদের মন্তব্য সহ বিরল বেঞ্চ রয়েছে।
আরেকটি সমস্যা হ’ল সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির দৈনন্দিন জীবনকে উপেক্ষা করার জন্য টিভি প্রবন্ধগুলির জেদ। এটি সেখানে রয়েছে – এক্স এবং টিকটকে, বিশেষত – যেখানে বেশিরভাগ বড় বিতর্ক ব্রাজিলিয়ানদের মধ্যে আসে। ক্রমবর্ধমানভাবে, ফেলকার মতো প্রভাবকরা পেশাদার প্রেসকে গাইড করে।
বাচ্চাদের প্রতি মনোযোগের অভাব
বৃহত্তম বাণিজ্যিক টিভি নেটওয়ার্কগুলি শিশুদের বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে মান পুনরুত্থানের পরে – এসবিটি ব্যতীত – বাচ্চাদের দিকে তাদের পিঠে পরিণত হয়েছিল। লাভ করতে অক্ষম, তারা নাবালিকাদের লক্ষ্য করে প্রোগ্রামিংটি বন্ধ করে দিয়েছে।
শিশু দর্শকের কাছ থেকে এই দূরত্বটি আংশিকভাবে চ্যানেলগুলির বিলম্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে যা ইন্টারনেটে ছেলে এবং মেয়েদের অনুসন্ধানের ঘটনাটি সনাক্ত করতে এবং থিমটি খবরে আনতে পারে।
এটি একটি প্যারাডক্স কারণ ব্রডকাস্টারদের জনসাধারণের একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি করা দরকার। তাদের তাই শিশু এবং কিশোর -কিশোরীদের দিকে আরও যত্ন সহকারে নজর দেওয়া উচিত।
যে টেলিভিশনটি একবার ব্রাজিলের কয়েক মিলিয়ন বাড়িতে বৈদ্যুতিন আয়া ছিল তা অবশ্যই ইন্টারনেটের বিপদগুলির পিতামাতা এবং অভিভাবকদের সতর্ক করতে তার প্রভাবের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।
ফেডারেল সরকারের অন্তর্গত টিভি ব্রাসিলের মতো রাষ্ট্রীয় চ্যানেলগুলি তাদের সাংবাদিকতাবাদী কর্মসূচিতে সামাজিক নির্দেশিকাগুলিকে আরও সুনির্দিষ্ট করতে পারে।
প্রেসের বাচ্চাদের শোষণের বিরুদ্ধে তার অংশটি করা দরকার।