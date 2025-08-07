ফেসবুক ব্যবহারকারী লিজি অঞ্জরিনকে লক্ষ্য করে অভিযুক্ত মানহানিকর মন্তব্যগুলিতে জামিন মঞ্জুর করেছেন

বুধবার লেগোস দ্বীপে টিনুবু ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে আনার পর বুধবার কোফোয়োরোলা আকানজি নামে এক ৩ 37 বছর বয়সী মহিলা তাকে জামিন প্রদান করেছিলেন।
তার বিরুদ্ধে তার ফেসবুক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নলিউড অভিনেত্রী এবং উদ্যোক্তা লিজি অঞ্জোরিন সম্পর্কে মিথ্যা ও মানহানিকর উপাদান প্রকাশের অভিযোগ করা হয়েছিল।
লেগোসের ওনিকান, জোন 2 পুলিশ কমান্ডের অফিসাররা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহাব বালোগুনের সামনে আকানজিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।
প্রয়োজনীয় আইনী পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে পুলিশ তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হিসাবে ষড়যন্ত্র, জাল সংবাদ প্রকাশনা এবং মানহানির জন্য তিনটি গণনার মুখোমুখি হচ্ছে।
প্রসিকিউটর, পুলিশ সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট হারুনা ইব্রাহিমের মতে, আসামী এবং বেশ কয়েকটি নামবিহীন ব্লগার 2023 এবং 2025 এর মধ্যে লেগোসে অভিযুক্ত অপরাধগুলি সম্পাদন করেছিলেন।
প্রসিকিউটর আদালতকে আরও জানিয়েছিলেন যে আসামী তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি অভিনেত্রীর চিত্র পোস্ট করার জন্য জনসাধারণের অস্বীকৃতি জানানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।
তিনি সামাজিক মিডিয়া ব্যস্ততা বাড়াতে এবং আয় উপার্জনের জন্য অশ্লীল এবং অনুপযুক্ত সামগ্রী প্রচার করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
ইব্রাহিম উল্লেখ করেছেন যে অভিযুক্ত অপরাধগুলি ২০১৫ সালের লাগোস স্টেট ফৌজদারি আইনের ৩৯, ৫ ,, এবং ১৫০ ধারা লঙ্ঘন করেছে এবং এর বিধান অনুসারে শাস্তিযোগ্য।
তবে, তিনি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং দোষী না হওয়ার আবেদন করেছেন।
তার আবেদনের প্রবেশের পরে, প্রসিকিউটর আদালতকে তাকে বিচারের ফলাফলের জন্য হেফাজতে রাখতে বলেছিলেন।
তবে, তার আইনজীবী জামিনের জন্য মৌখিক আবেদন করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এমন অপরাধ যা আইনের অধীনে জামিনের যোগ্য।
জমা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেট বালোগুন অন্যান্য নির্দিষ্ট শর্তের সাথে দুটিও জামিনত সহ দুটি জামিনত সহ N100,000 এর যোগফলের জন্য বিবাদীর পক্ষে জামিন অনুমোদন করেছিলেন।
মামলাটি পরবর্তীকালে বিচার শুরুর জন্য 21 আগস্ট, 2025 এ স্থগিত করা হয়েছিল।