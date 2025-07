ফোকাস ট্র্যাপিং উপর একটি প্রাইমার

ফোকাস ট্র্যাপিং এমন একটি শব্দ যা কোনও উপাদানগুলির মধ্যে ফোকাস পরিচালনা করা বোঝায়, যেমন ফোকাস সর্বদা এর মধ্যে থাকে:

যদি কোনও ব্যবহারকারী শেষ উপাদান থেকে ট্যাব করার চেষ্টা করে তবে আমরা প্রথমটিতে ফোকাস ফিরিয়ে দেব।

যদি ব্যবহারকারী চেষ্টা করে শিফট + ট্যাব প্রথম উপাদানটির মধ্যে আমরা শেষের দিকে ফিরে ফোকাস ফিরিয়ে দিই।

এই পুরো ফোকাস ট্র্যাপ জিনিসটি অ্যাক্সেসযোগ্য মডেল ডায়ালগগুলি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যেহেতু এটি পুরো ‘ন্যাটার সমস্যা’ inert অন্য সব – কিন্তু আপনার আর এটি দরকার নেই আপনি যদি সাথে মডেলগুলি তৈরি করছেন dialog এপিআই (ধরে নিচ্ছে আপনি এটি সঠিকভাবে করছেন)।

যাইহোক, ট্র্যাপিং ফোকাস ফিরে।

পুরো প্রক্রিয়াটি তাত্ত্বিকভাবে সহজ শোনায়, তবে বাস্তবে এটি তৈরি করা বেশ কঠিন হতে পারে, বেশিরভাগ কারণে আপনার কাছে অসংখ্য অংশ পরিচালনা করতে পেরেছিলেন।

দুর্দান্ত এবং সহজ ফোকাস জাঁকজমক

আপনি যদি অন্যের দ্বারা নির্মিত কোডটি ব্যবহার করতে বিরত না হন তবে আপনি আমার তৈরি কোডটি দিয়ে এই স্নিপেটটি বিবেচনা করতে চাইতে পারেন জাঁকজমকপূর্ণ ল্যাবজ।

মূল ধারণাটি হ’ল:

আমরা একটি উপাদানগুলির মধ্যে সমস্ত ফোকাসযোগ্য উপাদান সনাক্ত করি। আমরা একটি কীডাউন ইভেন্ট শ্রোতার সাথে ফোকাস পরিচালনা করি।

import { getFocusableElements, trapFocus } from '@splendidlabz/utils/dom' const dialog = document.querySelector('dialog') // Get all focusable content const focusables = getFocusableElements(node) // Traps focus within the dialog dialog.addEventListener('keydown', event => { trapFocus({ event, focusables }) })

উপরের কোড স্নিপেট ফোকাসকে ফাঁদে ফেলার পক্ষে সহজ করে তোলে।

তবে, যেহেতু আপনি এটি পড়ছেন, আমি নিশ্চিত যে আপনি এই প্রতিটি ফাংশনের মধ্যে থাকা বিশদগুলি জানতে চান। সম্ভবত আপনি নিজের তৈরি করতে চান, বা কী চলছে তা শিখতে চান। যে কোনও উপায়ে, উভয়ই দুর্দান্ত – সুতরাং আসুন এটিতে ডুব দিন।

আমি যখন এই সম্পর্কে লিখেছিলাম তখন গবেষণা করেছি কিছু সময় আগে। দেখে মনে হচ্ছে আপনি কেবল এক মুঠো উপাদানকে কেন্দ্র করে থাকতে পারেন:

a

button

input

textarea

select

details

iframe

embed

object

summary

dialog

audio(controls)

video(controls)

(contenteditable)

(tabindex)

সুতরাং, প্রথম ধাপে getFocusableElements একটি ধারক মধ্যে সমস্ত ফোকাসযোগ্য উপাদান অনুসন্ধান করা হয়:

export function getFocusableElements(container = document.body ) { return { get all () { const elements = Array.from( container.querySelectorAll( `a, button, input, textarea, select, details, iframe, embed, object, summary, dialog, audio(controls), video(controls), (contenteditable), (tabindex) `, ), ) } } }

এরপরে, আমরা উপাদানগুলি ফিল্টার করতে চাই disabled , hidden বা সেট display: none যেহেতু তাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় না। আমরা একটি সাধারণ দিয়ে এটি করতে পারি filter ফাংশন।

export function getFocusableElements(container = document.body ) { return { get all () { // ... return elements.filter(el => { if (el.hasAttribute('disabled')) return false if (el.hasAttribute('hidden')) return false if (window.getComputedStyle(el).display === 'none') return false return true }) } } }

এরপরে, যেহেতু আমরা কীবোর্ড ফোকাসটি ফাঁদে ফেলতে চাই, কেবল কীবোর্ড-কেবলমাত্র ফোকাসযোগ্য উপাদানগুলির একটি তালিকা পুনরুদ্ধার করা স্বাভাবিক। আমরা খুব সহজেই এটি করতে পারি। আমাদের কেবল সমস্ত অপসারণ করা দরকার tabindex মান যে চেয়ে কম 0 ।

export function getFocusableElements(container = document.body ) { return { get all () { /* ... */ }, get keyboardOnly() { return this.all.filter(el => el.tabIndex > -1) } } }

এখন, মনে রাখবেন যে ফোকাস ট্র্যাপিংয়ের জন্য আমাদের দুটি জিনিস করতে হবে:

যদি কোনও ব্যবহারকারী শেষ উপাদান থেকে ট্যাব করার চেষ্টা করে তবে আমরা প্রথমটিতে ফোকাস ফিরিয়ে দেব।

যদি ব্যবহারকারী চেষ্টা করে শিফট + ট্যাব প্রথম উপাদানটির মধ্যে আমরা শেষের দিকে ফিরে ফোকাস ফিরিয়ে দিই।

এর অর্থ আমাদের প্রথম ফোকাসযোগ্য আইটেম এবং শেষ ফোকাসযোগ্য আইটেমটি সন্ধান করতে সক্ষম হওয়া দরকার। ভাগ্যক্রমে, আমরা যোগ করতে পারি first এবং last এই উপাদানগুলি সহজেই ভিতরে পুনরুদ্ধার করতে গেটাররা getFocusableElements ।

এই ক্ষেত্রে, যেহেতু আমরা কীবোর্ড উপাদানগুলির সাথে কাজ করছি, আমরা প্রথম এবং শেষ আইটেমগুলি থেকে নিতে পারি keyboardOnly ::

export function getFocusableElements(container = document.body ) { return { // ... get first() { return this.keyboardOnly(0) }, get last() { return this.keyboardOnly(0) }, } }

আমাদের যা প্রয়োজন তা আমাদের কাছে রয়েছে – এরপরে ফোকাস ট্র্যাপিং কার্যকারিতা বাস্তবায়ন করা।

প্রথমত, আমাদের একটি কীবোর্ড ইভেন্ট সনাক্ত করতে হবে। আমরা সহজেই এটি দিয়ে এটি করতে পারি addEventListener ::

const container = document.querySelector('.some-element') container.addEventListener('keydown', event => {/* ... */})

ব্যবহারকারীটি কিনা তা আমাদের পরীক্ষা করা দরকার:

টিপুন ট্যাব (ছাড়া শিফট )

) টিপুন ট্যাব (সাথে শিফট )

জাঁকজমকপূর্ণ ল্যাবজ এগুলি সনাক্ত করতে সুবিধাজনক ফাংশন রয়েছে:

import { isTab, isShiftTab } from '@splendidlabz/utils/dom' // ... container.addEventListener('keydown', event => { if (isTab(event)) // Handle Tab if (isShiftTab(event)) // Handle Shift Tab /* ... */ })

অবশ্যই, শেখার চেতনায়, আসুন কীভাবে স্ক্র্যাচ থেকে কোডটি লিখতে হয় তা নির্ধারণ করা যাক:

আপনি ব্যবহার করতে পারেন event.key কিনা তা সনাক্ত করতে ট্যাব কী টিপানো হচ্ছে।

কিনা তা সনাক্ত করতে কী টিপানো হচ্ছে। আপনি ব্যবহার করতে পারেন event.shiftKey যদি সনাক্ত করতে শিফট কী টিপানো হচ্ছে

এই দুটি একত্রিত করুন, আপনি নিজের লিখতে সক্ষম হবেন isTab এবং isShiftTab ফাংশন:

export function isTab(event) { return !event.shiftKey && event.key === 'Tab' } export function isShiftTab(event) { return event.shiftKey && event.key === 'Tab' }

যেহেতু আমরা কেবল পরিচালনা করছি ট্যাব কী, আমরা অন্যান্য কীগুলির হ্যান্ডলিং এড়াতে প্রাথমিক রিটার্ন স্টেটমেন্টটি ব্যবহার করতে পারি।

container.addEventListener('keydown', event => { if (event.key !== 'Tab') return if (isTab(event)) // Handle Tab if (isShiftTab(event)) // Handle Shift Tab /* ... */ })

আমাদের এখন প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কিছুই রয়েছে। বর্তমান ফোকাসযুক্ত উপাদানটি কোথায় রয়েছে তা কেবল জানতে হবে – তাই আমরা ফোকাস ফাঁদে ফেলতে পারি বা ডিফল্ট ফোকাস অ্যাকশনটি এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি কিনা তা আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

আমরা এটি দিয়ে এটি করতে পারি document.activeElement ।

পদক্ষেপে ফিরে যাচ্ছেন:

ব্যবহারকারী যদি শিফট ফোকাস ট্যাব উপর শেষ আইটেম

উপর শেষ আইটেম ব্যবহারকারী যদি শিফট ফোকাস শিফট + ট্যাব উপর প্রথম আইটেম

স্বাভাবিকভাবেই, আপনি বলতে পারেন যে আমাদের পরীক্ষা করা দরকার কিনা document.activeElement প্রথম বা শেষ ফোকাসযোগ্য আইটেম।

container.addEventListener('keydown', event => { // ... const focusables = getFocusableElements(container) const first = focusables.first const last = focusables.last if (document.activeElement === last && isTab(event)) { // Shift focus to the first item } if (document.activeElement === first && isShiftTab(event)) { // Shift focus to the last item } })

চূড়ান্ত পদক্ষেপটি ব্যবহার করা হয় focus আইটেমটিতে ফোকাস আনতে।

container.addEventListener('keydown', event => { // ... if (document.activeElement === last && isTab(event)) { first.focus() } if (document.activeElement === first && isShiftTab(event)) { last.focus() } })

এটাই! আপনি যদি ধাপে ধাপে ক্রমটি দিয়ে যান তবে খুব সহজ, তাই না?

জাঁকজমকপূর্ণ ল্যাবজে চূড়ান্ত কলআউট

আমি যখন শিক্ষকতা বন্ধ করার জন্য নিজেকে সমাধান করি (এত বেশি) এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি তৈরি করা শুরু করি, তখন আমি নিজেকে অনেক সাধারণ প্রয়োজন বলে মনে করি উপাদান, ইউটিলিটিসএমনকি শৈলী।

যেহেতু আমার নিজের জন্য জিনিসগুলি তৈরি করার ক্ষমতা আমার রয়েছে, (এটি ভাল ডিএক্সের ক্ষেত্রে আমি যখন বিশেষভাবে বিশেষভাবে বিশেষ), তাই আমি এই জিনিসগুলি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বা বেশ কয়েকটি সহজেই ব্যবহারযোগ্য লাইব্রেরিতে তৈরি করব।

এগুলি কেবল আপনার সাথে ভাগ করে নেওয়া এই আশায় যে তারা আপনার বিকাশের কর্মপ্রবাহকে গতি বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করবে।

আমার নির্লজ্জ প্লাগ পড়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনি কোড করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সর্বোত্তম!