ফোর্টনাইট অ্যাপলের বিপক্ষে আইনী জয়ের পরে অস্ট্রেলিয়ায় আইওএসে ফিরে আসছেন

এপিক গত পাঁচ বছর অ্যাপলের অ্যাপ্লিকেশন ক্রয়ের নীতিগুলির সাথে লড়াই করে ব্যয় করেছে। এখন, অর্ধ দশক পরে, এপিক গেমস স্টোর এবং ফোর্টনাইট অস্ট্রেলিয়ায় আবারও আইওএসে পাওয়া যাবে। একজন বিচারক বিকল্প অর্থ প্রদানের পদ্ধতির অনুমতি না দেওয়ার জন্য অংশে অ্যাপলের আচরণ সম্ভবত কমেছে প্রতিযোগিতা হ্রাস পেয়েছে, অস্ট্রেলিয়ান আর্থিক পর্যালোচনা রিপোর্ট।
এক্স এ একটি পোস্টে (পূর্বে টুইটার), এপিক ঘোষণা করেছিল, “একটি অস্ট্রেলিয়ান আদালত সবেমাত্র আবিষ্কার করেছে যে অ্যাপল এবং গুগল প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করার জন্য অ্যাপ বিতরণ এবং অ্যাপ্লিকেশন অর্থ প্রদানের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে অপব্যবহার করে। এখানে 2,000+ পৃষ্ঠাগুলি অনুসন্ধান রয়েছে যা আমাদের বিশদটি পুরোপুরি বুঝতে খনন করতে হবে। এটি অস্ট্রেলিয়ায় বিকাশকারী এবং গ্রাহকদের জন্য একটি জয়!”
এপিক এই যুদ্ধ শুরু করেছিল যখন এটি অ্যাপলের ইন-অ্যাপ্লিকেশন ক্রয় পদ্ধতিটি নিজস্ব ব্যবহার করে বাইপাস করেছিল। এই পদক্ষেপের অর্থ অ্যাপল তার সমস্ত বিক্রয়ের 30 শতাংশ কেটে হারিয়েছে। অ্যাপল এপিক নিষিদ্ধ করেছে এবং একটি দীর্ঘ আইনী পিছনে পিছনে অনুসরণ করেছে। এপ্রিলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে অ্যাপল আর অ্যাপ স্টোরের মাধ্যমে প্রদত্ত ক্রয়গুলিতে কমিশন সংগ্রহ করতে পারে না। মহাকাব্য গেম এবং ফোর্টনাইট মে মাসে ইউএস অ্যাপ স্টোরে ফিরে এসেছিল।
এটি স্পষ্ট নয় কখন মহাকাব্য গেমস এবং ফোর্টনাইট অস্ট্রেলিয়ায় আইওএসে ফিরে আসবে এবং যদি এই যুদ্ধটি শেষ পর্যন্ত শেষ হয়।