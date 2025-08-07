ফোর্ট স্টুয়ার্ট দ্রুত প্রতিক্রিয়া জরুরী নীতি, প্রোটোকল জীবন বাঁচাতে সহায়তা করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
বুধবার ফোর্ট স্টুয়ার্টে পাঁচ জন সৈন্যকে আহত করে এমন একটি শুটিংয়ের পরে, জর্জিয়ার সামরিক ইনস্টলেশনের প্রাক্তন জননিরাপত্তা পরিচালক এই পোস্টের জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং অস্ত্র সুরক্ষা প্রোটোকলগুলির রূপরেখা প্রকাশ করেছেন, কারণ কর্মকর্তারা সন্দেহভাজনকে মোকাবেলা করা সহকর্মীদের প্রশংসা করেছিলেন, সম্ভবত আরও হতাহতের ঘটনা রোধ করে।
আর্মি সার্জেন্ট। ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিলের কোয়ার্নেলিয়াস র্যাডফোর্ড (২৮) ফোর্ট স্টুয়ার্টের ২ য় আর্মার্ড ব্রিগেড কম্ব্যাট টিম অঞ্চলে ব্যক্তিগত হ্যান্ডগান দিয়ে পাঁচ সহকর্মী সদস্যকে গুলি করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
Ret আর্মি কর্নেল মাইক বুমগারনার, যিনি এর আগে ফোর্ট স্টুয়ার্ট এবং হান্টার আর্মি এয়ারফিল্ডে সমস্ত জরুরি পরিষেবা এবং পুলিশিংয়ের তদারকি করেছিলেন, তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে 911 কল পাওয়ার তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামরিক পুলিশ একাধিক ইউনিট নিয়ে এসেছিল।
এছাড়াও, বুমগারনার মতে, সন্দেহভাজনদের দ্রুত আশঙ্কায় সহায়তা করা সম্ভবত এফবিআই-স্টাইলের প্রোটোকল সৈন্যরা দ্রুত সরিয়ে নেওয়া, যদি পালানো সম্ভব না হয় তবে ব্যারিকেডিং সহ অনুসরণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং আসন্ন বিপদটি রোধ করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া ছিল।
জর্জিয়ার ফোর্ট স্টুয়ার্টে গুলি করা 5 জন সৈন্যকে আহত করেছে; হেফাজতে সন্দেহ
বুধবারের ট্র্যাজেডির ফলে কী ঘটেছিল তা নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষ সাক্ষীর বক্তব্য এবং প্রমাণের মাধ্যমে যেমন, ফোর্ট স্টুয়ার্টে সামরিক পুলিশের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিল, বলেছিল যে, যদি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সমস্যায় পড়েছে, তবে প্রোটোকলগুলি তার দখল থেকে অস্ত্র অপসারণ করতে প্ররোচিত করার জন্য সতর্কতার লক্ষণ থাকলে।
তিনি বলেন, ব্যারাকগুলিতে বসবাসকারী সৈন্যরা তাদের কক্ষে অস্ত্র সংরক্ষণ করতে পারে না, তবে অন-পোস্ট ফ্যামিলি হাউজিং বা অফ-পোস্টে বসবাসকারীরা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তারা দুর্গের প্রোভস্ট মার্শাল দিয়ে নিবন্ধিত হয়, তিনি বলেছিলেন।
এবং যদি নেতৃত্ব কোনও পরিষেবা সদস্যের স্থিতিশীলতার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন, বুমগারনার বলেছিলেন যে সাধারণ প্রোটোকলটি সৈনিককে নিরাপদ রক্ষার জন্য তাদের অস্ত্র চালু করতে বলে। যদি সৈনিক প্রত্যাখ্যান করে, তবে একজন কমান্ডার সাধারণত পদক্ষেপ নেবেন এবং অস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেবেন।
কোয়ার্নেলিয়াস র্যাডফোর্ড কে? আর্মি সার্জেন্ট জর্জিয়ার ফোর্ট স্টুয়ার্টে 5 জন সৈন্যকে গুলি করার অভিযোগে অভিযুক্ত
শুটিংয়ের পরে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে র্যাডফোর্ডের কোনও পূর্ব শৃঙ্খলা বা আচরণগত সমস্যা নেই। তবে, লিবার্টি কাউন্টি, জর্জিয়ার আদালতের রেকর্ডগুলি দেখায় যে র্যাডফোর্ডকে ১৮ ই মে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ ডিভাইসগুলি মানতে এবং ব্যর্থতার অধীনে গাড়ি চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে র্যাডফোর্ডের চেইন অফ কমান্ডের অভিযোগগুলি অজানা ছিল।
“কোথাও কোথাও কিছু ভুল হয়েছে,” বামগারার বলেছিলেন। “চ্যাপেলিনগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে, প্রতিটি ইউনিটে, খুব স্থানীয় স্তরে খুব সক্রিয়, তাই কমান্ডের চেইন যে কোনও ধরণের ইস্যুতে খুব মনোযোগী।
“যদি চ্যাপেলিন বা প্রথম সার্জেন্ট কোনও কিছু লক্ষ্য করে তবে তারা নিজেরাই (সাহায্যের জন্য) প্রবেশের চেষ্টা করবে। এই সৈনিকের সাথে কী ঘটেছিল? স্পষ্টতই, কিছু পথে ফাটল দিয়ে কিছু পড়েছিল। আমরা খুঁজে বের করব।”
টেক্সাস সোলজার শীর্ষ সুরক্ষা ছাড়পত্রের সাথে রাশিয়ার কাছে সংবেদনশীল ট্যাঙ্কের ডেটা পাস করার চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত: ডিওজে
বুমগারনার বলেছিলেন যে সেনাবাহিনীর ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), যা এফবিআইয়ের সম্ভাব্য সহায়তায় তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে, সম্ভবত ইতিমধ্যে অনুসন্ধান করছে যে প্রোভস্ট মার্শালের সাথে কোন অস্ত্র নিবন্ধিত হয়েছে এবং জড়িত থাকতে পারে এমন কারও কাছ থেকে সাক্ষাত্কার সংগ্রহ করা হয়েছে।
বুমগারনার মতে কমান্ডাররা সন্ত্রাসবাদ, ধর্মান্ধতা বা একাধিক ব্যক্তির সাথে জড়িত বৃহত্তর ইস্যুতে যে কোনও লিঙ্ক অনুসন্ধান করবেন। অন্যান্য তদন্তকারীরা নিজেই অপরাধের দিকে মনোনিবেশ করবেন – অপরাধের দৃশ্য সংরক্ষণ করা, প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং সহযোগীদের সাথে কথা বলা যারা অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছেন।
“এটি ব্যতিক্রমী বিরল, এবং আমি সম্প্রদায়, পুরো সেনাবাহিনী, এতে হতবাক হয়ে গ্যারান্টি দিচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন। “এটি কেবল আমরা দেখি এমন কিছু নয় The সেনাবাহিনী খুব শক্ত-বুনন” “
দীর্ঘমেয়াদী অস্ত্রের অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য, বুমগারনার বলেছিলেন যে কোনও দ্রুত সমাধান নেই।
“আপনি যদি ১১/১১ -এর পরে সামরিক স্থাপনার আশেপাশে থাকেন তবে আমরা ১০০% যানবাহন চেক করেছি এবং আমি চার মাইল পিছনে ইন্টারস্টেটে বসে বসে মনে করতে পারি,” তিনি বলেছিলেন। “একবার আপনি এটি করার পরে, এটি একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে পরিণত হয়। প্রতিটি বগি বা ধারক যা (করতে পারে) একটি হ্যান্ডগান ধারণ করে, আপনি অনুসন্ধান করবেন। আপনি যখন কোনও পরিচিত হুমকি বেশি থাকে তখন আপনি এটি সময়ের জন্য ধরে রাখতে পারেন, তবে (এটি হবে) খুব কঠোর এবং সমস্ত সুরক্ষা, সামরিক পুলিশের পাশাপাশি দাবি করা এবং সেই সাথে পোস্টগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
“সুতরাং বিষয়টি অস্ত্রটিতে আসে। আমরা কীভাবে এটি থামিয়ে দেব? কোনও দ্রুত, সহজ উত্তর নেই,” বুমগারার যোগ করেছেন। “দ্বিতীয় সংশোধনীর অধিকারগুলিও সামরিক ক্ষেত্রেও সম্মানিত হয় That এভাবেই তারা অস্ত্রগুলিকে অস্ত্র রাখে। আপনি কীভাবে এটিকে অবহেলা করবেন? সেনাবাহিনী আমাদের সমাজের একটি মাইক্রোকোজম।”