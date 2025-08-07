ফোর্ট স্টুয়ার্ট সৈন্যরা শ্যুটিংয়ের সময় বীরত্ব দেখায় যা আহত 5

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
আর্মির সেক্রেটারি ড্যান ড্রিসকোল বৃহস্পতিবার বেসে শুটিংয়ের সময় ফোর্ট স্টুয়ার্টে সৈন্যদের দ্বারা তৈরি বীরত্বের কাজগুলি তুলে ধরেছিলেন।
ড্রিসকোল ছয় জন সৈন্যদের কথা বলেছিলেন যারা এই হামলার সময় “নিজেকে ক্ষতির পথে রেখেছিলেন” যা দেখেছিল যে পাঁচ জনকে গুলি করে গুলি করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে নামবিহীন এক সৈন্য, যিনি নামহীন শ্যুটার, মার্কিন সেনা সার্জেন্ট কোয়ার্নেলিয়াস র্যাডফোর্ডকে মোকাবেলা করেছেন।
“এই সৈন্যদের দ্রুত পদক্ষেপ, চাপের মধ্যে এবং ট্রমা এবং আগুনের নিচে, একেবারে জীবনকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিল,” ড্রিসকোল বলেছিলেন।
ড্রিসকল জানান, দ্বিতীয় সৈনিক তাকে মোকাবেলা করার পরে র্যাডফোর্ড এবং অন্য সলাইডারের শীর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, অন্য চারজন যত্ন নেওয়ার জন্য শুটিংয়ে আহতদের ছুটে এসেছিল।
“এই আমেরিকান সৈন্যরা এদেশে সেনাবাহিনী ঠিক কী ছিল তা তুলে ধরে তুলে ধরেছে,” ড্রিসকোল বলেছেন, মার্কিন সেনাবাহিনী এই বছর তার 250 তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। “এই জাতির ইতিহাসের কিছু অন্ধকার মুহুর্তের সময় এটি সেখানে ছিল এবং এটি সেখানে রয়েছে এবং আমেরিকান নাগরিকদের পক্ষে দৃ strong ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল এবং অভিনয় করেছিল।”
আক্রমণে গুলিবিদ্ধ পাঁচ সৈন্যদের মধ্যে তিনজন ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়েছে। বাকি দুটি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে তবে তারা পুনরুদ্ধারের জন্য আরও দীর্ঘ রাস্তা রয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে।
র্যাডফোর্ড, যিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন, তিনি 28 বছর বয়সী এবং একজন হিসাবে পরিবেশন করেছেন স্বয়ংক্রিয় লজিস্টিক সার্জেন্ট এবিটিকে বরাদ্দ করা হয়েছে।
সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে র্যাডফোর্ড ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিলি থেকে এসেছেন এবং জানুয়ারী 2018 সালে একটি স্বয়ংক্রিয় লজিস্টিকাল বিশেষজ্ঞ হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছেন।
সেনাবাহিনী আরও বলেছে যে র্যাডফোর্ডকে কখনও মোতায়েন করা হয়নি।
শ্যুটিংয়ের পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বর্তমানে প্রাক-বিচারের কারাগারে রয়েছে।