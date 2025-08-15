ফোর্ডের 30,000 ডলার ইভি পিকআপ ট্রাক কতটা বাস্তব?

ফোর্ডের 2027 এর জন্য বড় পরিকল্পনা রয়েছে: এই সপ্তাহে, আমেরিকান গাড়ি প্রস্তুতকারক ভবিষ্যতের বৈদ্যুতিন গাড়িগুলির জন্য একটি নতুন “ইউনিভার্সাল ইভি প্ল্যাটফর্ম” ঘোষণা করেছে, যা 30,000 ডলার মাঝারি আকারের ইভি পিকআপ দ্বারা পরিচালিত। এই পর্বে, আমরা যোগদান করেছি SAE আন্তর্জাতিক সম্পাদক রবার্তো বাল্ডউইন ফোর্ডের সমস্ত দাবি ভেঙে ফেলার জন্য, পাশাপাশি যেখানে এর 5 বিলিয়ন ডলার উত্পাদন বিনিয়োগ চলছে। ধীর ইভি বিক্রয় এবং গত বছরের হতাশাজনক পণ্য বিলম্বের পরে ফোর্ড কি সত্যিই প্রত্যাবর্তন করতে পারে?
বিষয়
ফোর্ডের একটি ‘ইউনিভার্সাল ইভি প্ল্যাটফর্ম’ এবং একটি 30,000 ডলার মাঝারি আকারের বৈদ্যুতিক পিকআপের পরিকল্পনা রয়েছে, তারা কি এটিকে টানতে পারে? – 0:49
ওপেনই জিপিটি -5 প্রকাশ করেছে, এখন পর্যন্ত অভ্যর্থনা মিশ্রিত-24:45
এনভিডিয়া এবং এএমডি তাদের চীনা জিপিইউ বিক্রির 15% মার্কিন সরকারের কাছে দশমিক – 30:18
বিদায়: এওএল সেপ্টেম্বরের শেষে ডায়াল-আপকে ফেজ করবে-33:25
এআই-চালিত “স্মার্ট সিরি” সম্ভবত বসন্ত 2026-36:42 অবধি আইফোনগুলিতে আঘাত করবে না
বিভ্রান্তি 34 বিলিয়ন ডলারে ক্রোম কেনার জন্য একটি অযৌক্তিক অফার দেয়, যা সংস্থার চেয়ে বেশি – 41:03
শ্রোতা মেল: একটি ম্যাকবুক এয়ারে গেমিং – 52:31
পপ সংস্কৃতি বাছাই – 59:13
ক্রেডিট
হোস্ট: দেবীন্দ্র হার্ডওয়ার
অতিথি: রবার্তো বাল্ডউইন
প্রযোজক: আমি এলম্যান
সংগীত: ডেল উত্তর এবং টেরেন্স ও’ব্রায়েন