ফোর্ড একটি 30,000 ডলার মিডসাইজড ইভি পিকআপ বিকাশ করছে

ফেডারেল ছাড়ের আসন্ন ক্ষতি সত্ত্বেও, ফোর্ড আমাদের ইভি উত্পাদনকে একটি বিশাল উত্সাহ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। পরে গত সপ্তাহে এটি হাইপিং “ব্রেকথ্রু” এবং “মডেল টি মুহুর্ত” হিসাবে সংস্থাটি ফোর্ড ইউনিভার্সাল ইভি প্ল্যাটফর্মটিকে পণ্যগুলির একটি নতুন পরিবার ভাগ করে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি প্রায় 30,000 ডলার প্রারম্ভিক মূল্য সহ একটি মিডসাইজড পিকআপ হবে, সম্ভবত জনপ্রিয় ম্যাভেরিকের সাথে কনফিগারেশনের অনুরূপ। এটি সংস্থার আসন্ন ব্যবহার করবে প্রিজম্যাটিক এলএফপি (লিথিয়াম আয়রন ফসফেট) ব্যাটারি।
ফোর্ড তার লুইসভিলে 2 বিলিয়ন ডলার সহ 5 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে, এর ব্লুওভ্যাল ব্যাটারি প্ল্যান্টের জন্য ইতিমধ্যে ঘোষিত 3 বিলিয়ন ডলারের শীর্ষে কেন্টাকি কারখানা। এটি লুইসভিলে সুবিধাটি 52,000 বর্গফুট দ্বারা প্রসারিত করবে এবং প্রায় 4,000 সরাসরি চাকরি “তৈরি বা সুরক্ষিত” করবে, ফোর্ড যোগ করেছে।
ফোর্ডের এখনই কেবল দুটি ইভি হ’ল এফ -150 বজ্রপাত এবং মুস্তং মাচ-ই, উভয়ই এক-অফ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। ইউনিভার্সাল ইভি প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে, ফোর্ড ভ্যান, গাড়ি এবং পিকআপ সহ একাধিক যানবাহন তৈরি করতে সক্ষম হবে যা তৈরি করা সহজ এবং এইভাবে সস্তা হওয়া উচিত। “ফলাফল: সাশ্রয়ী মূল্যের, বৈদ্যুতিন, সফ্টওয়্যার-সংজ্ঞায়িত যানবাহনের একটি পরিবার সরবরাহ করার জন্য একটি সহজ, দক্ষ, নমনীয় বাস্তুসংস্থান,” সংস্থাটি বলেছে।
ফোর্ড বলেছিলেন যে প্ল্যাটফর্মটি কম ফাস্টেনার এবং ওয়ার্কস্টেশন এবং 15 শতাংশ দ্রুত সমাবেশের সময় সহ একটি সাধারণ যানবাহন বনাম 20 শতাংশ হ্রাস করবে। সংস্থাটি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে মালিকানার স্বল্প ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে “তিন বছরের পুরানো ব্যবহৃত টেসলা মডেল ওয়াইয়ের চেয়ে” “
কোবাল্ট-মুক্ত এবং নিকেল-মুক্ত রচনার কারণে ব্যয় হ্রাস সহ স্থান এবং ওজন সাশ্রয় সক্ষম করার জন্য সংস্থাটি তার এলএফপি প্রিজম্যাটিক ব্যাটারিগুলিকেও প্রমাণ করেছে। তবে, পরবর্তী জেনের ইভিএসের জন্য কোম্পানির এলএফপি পছন্দটি বিতর্ক ছাড়াই হয়নি। যেহেতু ফোর্ড চীনের ক্যাটল থেকে প্রযুক্তি লাইসেন্স করছে, তাই এটি হতে পারে ট্যাক্স ক্রেডিট হারাতে কংগ্রেস চীন থেকে প্রযুক্তি বা উপকরণ ব্যবহার করে এমন ব্যাটারি প্ল্যান্টের জন্য ফেডারেল সমর্থন নিষিদ্ধ একটি বিল পাস করলে $ 700 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত।
প্রথম গাড়িটি মাঝারি আকারের চার-দরজার বৈদ্যুতিন পিকআপ সেট হবে 2027 সালে চালু হবে। ফোর্ড এখনও নামটি প্রকাশ করেনি বা কোনও ফটো দেখেনি, তবে সম্ভবত এটি ফ্রাঙ্ক এবং ট্রাক বিছানা গণনা না করেও টয়োটার সর্বশেষ আরএভি 4 এর চেয়ে বেশি জায়গা থাকবে। ক্রেতারা বাইক বা সার্ফবোর্ডের মতো গিয়ারটি সেই বিছানায় লক করতে সক্ষম হবেন, ছাদ বা ট্রেলার হিচ র্যাকগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর করে। এটি ব্যাটারি, তাত্ক্ষণিক টর্ক এবং 0 থেকে 60 মাইল প্রতি ঘন্টা সময় থেকে মাধ্যাকর্ষণ একটি নিম্ন কেন্দ্র থাকবে “মুস্তাং ইকো বুস্টের মতো দ্রুত (প্রায় 4.5 সেকেন্ড), আরও ডাউনফোর্স সহ, “ফোর্ড বলেছিলেন।
ফোর্ড প্ল্যাটফর্মে নির্মিত অন্যান্য যানবাহনের বিশদ বিবরণ দেয়নি, তবে একটি অ্যানিমেশনটি উল্লিখিত পিকআপের পাশাপাশি ইউটিলিটি ভ্যান থেকে ক্রসওভার থেকে এসইউভি পর্যন্ত সিডান পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের দেখায়। এক গুজব জানিয়েছে যে নতুন পিকআপটিকে রাঞ্চেরো বলা যেতে পারে (ট্রেডমার্ক ফাইলিংয়ের ভিত্তিতে) বা এটি রেঞ্জার নামটি ব্যবহার করতে পারে। যাই হোক না কেন, এটি ফোর্ডের জন্য স্পষ্টতই একটি বড় চুক্তি, যেহেতু সংস্থার এটির জন্য তিনটি কম ঘোষণা থাকবে না। ফোর্ড সহজভাবে বলেছিল, “পরে দাম, ব্যাটারি রেঞ্জ এবং চার্জের সময়গুলি” পরে জানানো হবে “সহ মিডসাইজড বৈদ্যুতিক ট্রাকের জন্য আরও তথ্য।