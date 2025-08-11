ফোর্ড $ 30k এর প্রারম্ভিক মূল্য সহ ইভি পিকআপ তৈরি করতে

ফোর্ড ২০২27 সালে তার সাশ্রয়ী মূল্যের বৈদ্যুতিক যানবাহনের নতুন পরিবারকে ঘুরিয়ে শুরু করার পরিকল্পনা করেছে, যার মধ্যে একটি মিডসাইজ পিকআপ ট্রাক সহ $ ৩০,০০০ ডলার মূল্যের দামের দাম রয়েছে, সংস্থাটি সোমবার জানিয়েছে, কারণ এটি চীনা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যয় দক্ষতার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী।
নতুন মিডসাইজ ফোর-ডোর পিকআপটি অটোমেকারস লুইসভিলে, কি।, প্ল্যান্টে একত্রিত হবে। ফোর্ড এই প্লান্টে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে, যা এস্কেপ এবং লিংকন কর্সার উত্পাদন করে, কমপক্ষে ২,২০০ কাজ ধরে রেখেছে, এটি এক বিবৃতিতে বলেছে।
BYD এর মতো চীনা কারমেকাররা পশ্চিমা অটোমেকারদের ব্যয়ের একটি ভগ্নাংশে ইভি উত্পাদন করতে তাদের সরবরাহ চেইন এবং উত্পাদন ব্যবস্থাটি সহজতর করেছে। যদিও এই যানবাহনগুলি এখনও মার্কিন বাজারে প্রবেশ করতে পারে নি, ফোর্ডের সিইও জিম ফারলে বলেছিলেন যে তারা একটি নতুন মান নির্ধারণ করেছেন যে ফোর্ডের মতো সংস্থাগুলি অবশ্যই মেলে।
ফারলি সোমবার ফোর্ডের লুইসভিলে অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টের একটি ভিড়কে বলেছেন, “আমি আপনাকে 100% নিশ্চিততার সাথে বলতে পারি না যে এটি সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে,” সাশ্রয়ী মূল্যের গাড়ি তৈরির জন্য মার্কিন অটোমেকারদের অতীতের প্রচেষ্টা ফিজল হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করে। “এটি একটি বাজি। ঝুঁকি আছে।”
ফোর্ড ইভি প্রতিদ্বন্দ্বী টেসলা এবং রিভিয়ান থেকে প্রতিভা ভরা, তথাকথিত স্কঙ্ক ওয়ার্কস দলের মাধ্যমে তার সাশ্রয়ী মূল্যের ইভিগুলি বিকাশ করছে। প্রাক্তন টেসলার নির্বাহী অ্যালান ক্লার্কের নেতৃত্বে ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক এই গোষ্ঠীটি বৃহত্তর ফোর্ড এন্টারপ্রাইজ থেকে নিজেকে এতটা আলাদা করে দিয়েছে যে ফারলে বলেছিলেন যে এমনকি তার ব্যাজ তাকে কিছু সময়ের জন্য তার ভবনে নামাতে পারেনি।
ইভিএস জুনে গড়ে প্রায় 47,000 ডলারে বিক্রি হয়েছিল, জেডি পাওয়ার ডেটা দেখিয়েছে। অনেক চীনা মডেল 10,000 ডলার থেকে 25,000 ডলারে বিক্রি করে।
ইভি ক্রেতাদের মধ্যে সাশ্রয়যোগ্যতা শীর্ষস্থানীয় উদ্বেগ, অটো এক্সিকিউটিভরা বলেছেন এবং সস্তা বৈদ্যুতিক মডেল সরবরাহের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।
অ্যামাজনের সিইও জেফ বেজোসের সমর্থিত ইভি স্টার্টআপ স্লেট তার বৈদ্যুতিক পিকআপের জন্য 20,000 ডলারের মাঝামাঝি সময়ে একটি প্রারম্ভিক দামের জন্য লক্ষ্য রেখেছে। টেসলা একটি সস্তা মডেল টিজ করেছে, এই বছরের শেষের দিকে উত্পাদন বাড়ছে। রিভিয়ান এবং লুসিড তাদের লাইনআপগুলির জন্য কম দামের মডেলগুলি রোল আউট করার পরিকল্পনা করছে, যদিও দাম পয়েন্টগুলি $ 40,000 থেকে $ 50,000 থেকে রয়েছে।
যেহেতু এই দশকের শুরুর দিকে ইভিএসে শক্তভাবে ধাক্কা দেওয়ার পরিকল্পনাগুলি রোল আউট করার পরে, ফোর্ড লোকসানগুলি স্তূপিত হওয়ার সাথে সাথে ফিরে এসেছে। এটি এর অনেকগুলি ইভি লক্ষ্যগুলি পিছনে ফেলেছে, একটি বৈদ্যুতিক তিন-সারি এসইউভি বাতিল করেছে এবং ভবিষ্যতের মডেলগুলির জন্য আরও উন্নত বৈদ্যুতিক আর্কিটেকচার বিকাশের জন্য একটি প্রোগ্রামকে ছাপিয়েছে।
ফোর্ড গত বছর ঘোষণা করেছিল যে এটি 2027 সালে স্কানক ওয়ার্কস দল থেকে তার মিডসাইজ ট্রাক তৈরি শুরু করবে।
এই বছরের শুরুর দিকে অটোমেকার তার ইভি এবং সফ্টওয়্যার বিভাগে 5.5 বিলিয়ন ডলার হারাতে অনুমান করেছে। এটি 2023 থেকে 2024 পর্যন্ত এই অপারেশনগুলিতে প্রায় 10 বিলিয়ন ডলার হারিয়েছে।
ব্যাটারি চালিত মডেলগুলিতে ব্যয় হ্রাস ফারলির অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য, যিনি বলেছেন যে তিনি ইভিএসের এই নতুন পরিবারটি এক বছরের মধ্যে লাভজনক হওয়ার প্রত্যাশা করছেন।
ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি ইভি বিক্রি করে: মুস্তং মাচ-ই এসইউভি, ই-ট্রানজিট ভ্যান এবং এফ -150 বজ্রপাতের পিকআপ। এই যানবাহনের বিক্রয় প্রথমার্ধে বছর-পূর্ব সময়কাল থেকে 12% হ্রাস পেয়েছে। এদিকে, হাইব্রিডগুলির প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, একই উইন্ডোতে 27% বিক্রয় বেড়েছে। ফোর্ড সম্প্রতি তার পরবর্তী প্রজন্মের এফ -150 বজ্রপাত এবং ই-ট্রানজিটের উত্পাদনকে 2028 এ ঠেলে দিয়েছে।
একটি $ 7,500 গ্রাহক ট্যাক্স credit ণ নির্মূল, নির্গমন সম্পর্কে শিথিলকরণ প্রবিধান এবং অবকাঠামো চার্জ করার জন্য তহবিল হ্রাস করা আরও চাহিদা কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই সমস্ত কিছু অটোমেকারদের পক্ষে তাদের লেন বাছাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে, ফারলি বলেছেন।
“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাঁটি ইভি বাজারটি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে: যাতায়াত এবং শহরের আশেপাশে ব্যবহৃত ছোট ছোট যানবাহন,” ফারলি গত মাসে উপার্জনের আহ্বানে বিশ্লেষকদের বলেছিলেন।
বিপরীতে, ক্রসটাউন প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল মোটরস হুলিং হামার থেকে শুরু করে ছোট ইকুইনক্স এসইউভি পর্যন্ত তার পুরো লাইনআপ জুড়ে যানবাহন বিদ্যুতায়িত করেছে। জিএম তার ইভি মডেলগুলির বেস হিসাবে একটি গ্রাউন্ড-আপ প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য আরও বেশি সময় ব্যয় করেছে।
এদিকে, ফোর্ড তার জনপ্রিয় পেট্রোল চালিত যানবাহনগুলির অনেকগুলিকে দ্রুত বাজারে পৌঁছানোর জন্য ব্যাটারি সহ পুনরায় কনফিগার করেছে, একটি ইউনিফাইড ইভি প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন ও প্রবর্তনকে বিলম্ব করেছে, যা সোমবার এটি উন্মোচন করেছে।
ফারলি বলেছেন, সামনের বাইরে থাকা ফোর্ডকে গত দুই বছরে আরও বেশি ইভি চাহিদা ওঠানামা প্রকাশ করেছে, এটি বাজার সম্পর্কে আরও শিখেছে, ফারলি বলেছেন।
ফোর্ড ইভিএসের আসন্ন পরিবারের জন্য লিথিয়াম-লোহা-ফসফেট বা এলএফপি ব্যাটারি ব্যবহার করছে। ব্যাটারিগুলি মার্শাল, মিচ। এ উত্পাদিত হয়, চীনা ইভি-ব্যাটারি নির্মাতা ক্যাটএল থেকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে যা বৈদ্যুতিক গাড়ির স্টিকারের দাম কমিয়ে আনতে সহায়তা করেছে।