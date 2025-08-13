আগস্ট 4 “মিডিয়াজনা” প্রকাশিত অধ্যয়ন “চরমপন্থী” সংগঠনের স্বীকৃতি পাওয়ার পরে দুর্নীতির (এফবিকে) লড়াইয়ের জন্য তহবিলের জন্য তহবিলের ত্যাগকারী রাশিয়ানদের অত্যাচার সম্পর্কে। প্রকাশনা অনুসারে, এই জাতীয় অনুদানের সত্যতা সম্পর্কে প্রায় 40 টি অঞ্চলে কমপক্ষে 76 76 টি ফৌজদারি মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায়শই, একজন ব্যক্তির স্বীকৃতি একটি “চরমপন্থী” সংস্থাকে অর্থায়নের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে কেবল জরিমানা নয়, স্বাধীনতার সত্যিকারের বঞ্চনার দিকেও পরিচালিত করে। যেহেতু আমাদের বিশ্বাস করার উপযুক্ত কারণ রয়েছে যে তদন্তকারীরা দানগুলির তথ্যগুলি সনাক্ত করতে শিখেছেন, তাই রাশিয়ানরা সম্ভবত ঝুঁকিতে রয়েছেন। এই নির্দেশাবলীতে, আমরা কীভাবে সুরক্ষা বাহিনীর চাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি বা কমপক্ষে সম্ভাব্য ফৌজদারি মামলা থেকে ক্ষতি হ্রাস করতে পারি তা সংক্ষেপে স্মরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নিজের যত্ন নিন!
শুরু করার জন্য – নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি ঝুঁকিতে আছেন
ফৌজদারি মামলা -মোকদ্দমার দৃষ্টিকোণ থেকে, কোনও এফবিকে অনুদান দেয় না তা বিষাক্ত নয়, তবে কেবলমাত্র “উগ্রবাদী” এর সংস্থার চূড়ান্ত স্বীকৃতি অর্জনের পরে তৈরি করা হয়েছিল। এর ভিড়ফান্ডিং প্রচার তহবিল চালু আগস্ট 5, 2021-এবং 2022 সালের মার্চ মাসের শুরু পর্যন্ত অনুদান প্রাপ্ত, যখন ভিসা এবং মাস্টারকার্ড পেমেন্ট সিস্টেমস এবং মাস্টারকার্ড রাশিয়াকে আরএফ সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ-আক্রমণ করার পরে রাশিয়া ছেড়ে চলে যায়।
আপনি যদি নিশ্চিত হন যে আপনি এই সময়ের মধ্যে এফবিকে শেষ করেননি, তবে তদন্তকারীদের দ্বারা শীঘ্রই পরিদর্শন করার কোনও কারণ নেই, আমরা আশা করি। আপনি যদি নিশ্চিত হন যে সেগুলি দেওয়া হয়েছে, পাঠ্যের পরবর্তী অধ্যায়ে যান। তবে আপনি যদি মনে করেন না যে দাতা বিপজ্জনক সময়ে ছিলেন কিনা, তবে এটি কয়েকটি সাধারণ ক্রিয়া সম্পাদন করার মতো (এখানে আমরা আবার আমাদের সহকর্মীদের মিডিয়াওজোনগুলি থেকে উল্লেখ করতে পারি, জড়ো তাদের গবেষণার কাঠামোর এই টিপস):
- এফবিকে দাতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় উল্লিখিত সূত্রগুলির জন্য আপনার ব্যাংকিং আবেদনের ইতিহাস অনুসন্ধান করুন;
- ধন্যবাদ, ওয়ার্ল্ড.ফিবিকে.ইন আমাদের
- ধন্যবাদ, +13477252228
- +1347777772228 NU
- ভবিষ্যতের জন্য, +15128878787 এনওয়াই
- পেমেন্ট প্রাপ্ত httpsen.wiki মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- ভাল লড়াই httpsbestteaus
- আপনার বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ httpsen- উইকি আমাদের
- আপনার ট্রাস্ট নিউ ইয়র্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ধন্যবাদ
- বিটিপি পরিষেবাদি সাবস্ক্রাইব করুন httpsen- উইকি মার্কিন
- – পরিষেবাগুলি আমাদের সাবস্ক্রাইব করুন httpsbeste
- বিটিপি পরিষেবাদি সাবস্ক্রাইব +15123458781 এনওয়াই
- বিটিপি পরিষেবাদি সাবস্ক্রাইব +15128847907 এনওয়াই
- বিটিপি পরিষেবাদি সাবস্ক্রাইব +15127419421 এনওয়াই
- বিটিপি পরিষেবাদি সাবস্ক্রাইব +1512459998 এনওয়াই
- আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, বিটিপি httpsbestea মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- আপনার কাছে কৃতজ্ঞ +15042748625 এনওয়াই
- বিটি প্রোড সার্ভিসেস +15123458781 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- অনেক ধন্যবাদ! +15128827917 ইউএস
- ডেমোক্রেসি ফাউন্ডেশন +15124459998 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- ধন্যবাদ, ব্রুকলিন ইউএসএ
- এর অর্থ অনেক নিউ ইয়র্ক ইউএসএ
- দ্য গুড ফাইট নিউ ইয়র্ক ইউএসএ
- আপনার মেলবক্সে অনুদানের উপর সাবস্ক্রিপশনের প্রতিবেদনগুলি সন্ধান করুন বা আপনার সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে এটি উল্লেখ করা (এই জাতীয় রেফারেন্স এবং চিঠিগুলি একবারে মুছে ফেলা ভাল);
- আপনি যদি বিদেশে থাকেন তবে আপনার ব্যাংক সমর্থন পরিষেবাটি আপনাকে একটি নির্দিষ্ট অপারেশনের বিশদ বিবৃতি পাঠাতে বলুন। সুতরাং আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে রাশিয়ান সুরক্ষা বাহিনী বণিক আইডিতে দৃশ্যমান হতে পারে, তাদের দ্বারা এফবিকে দানগুলির সাথে সংযুক্ত। এবং দয়া করে আপনি যদি বুঝতে পারেন যে আপনি ঝুঁকিতে রয়েছেন তবে রাশিয়ায় না আসার চেষ্টা করুন।
হায়, আমি ঝুঁকিতে আছি কি করব?
- দুর্ভাগ্যক্রমে, রাশিয়ানদের জন্য একমাত্র 100% নিরাপদ কাউন্সিল যারা “চরমপন্থী” সময়কালে এফবিকে বিজয়ী করেছে এবং এর জন্য এখনও অত্যাচারিত হয় নি – কিছুক্ষণ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। অবশ্যই, আমরা বুঝতে পারি যে এটি কোনও সর্বজনীন সুপারিশ নয় এবং অনেক লোকের কোনও উপাদান বা অন্য সুযোগ নেই।
- অতএব, আপনি যদি রাশিয়ায় থাকেন বা সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন তবে সর্বাধিক সঠিক সিদ্ধান্তটি হ’ল একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করা (মানবাধিকার সংস্থাগুলি তাকে খুঁজে পেতে সহায়তা করবে “ওভিডি-ইনফো”)। তাঁর সাথে আপনি প্রতিরক্ষা কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, “চরমপন্থী” সংস্থাগুলির অর্থায়নের বিষয়ে নিবন্ধটির সুবিধা নেওয়া কি আপনার পক্ষে মূল্যবান যা যারা নিজেরাই এই অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করেছিল তাদের ফৌজদারি দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত (আমরা অবশ্যই আপনাকে পরামর্শ দিই না, তবে ডিফেন্ডারের অন্যান্য যুক্তি থাকতে পারে)।
- একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শের পাশাপাশি, রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ আজ দমনমূলক আইন লঙ্ঘনকারী বিষয়গুলি বিবেচনা করতে পারে এমন কোনও বিষয়বস্তু থেকে তাদের সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের “পরিষ্কার” করা স্পষ্টতই অতিমাত্রায় হবে না। যাই হোক না কেন, এটি আপনাকে অতিরিক্ত অভিযোগের ঝুঁকি থেকে বাঁচাতে পারে – উদাহরণস্বরূপ, আরএফ সশস্ত্র বাহিনীর “কুখ্যাত” এ।
- যোগাযোগ চ্যানেলে (একটি বাক্স শুরু করা ভাল, উদাহরণস্বরূপ, এনক্রিপ্ট করা মেল প্রোটনমেইলের পরিষেবাতে) আপনি এফবিকে যোগাযোগ করতে পারেন। তার নিজের মধ্যে উদ্ধার তহবিল উল্লেখ করেছে যে সংস্থার একটি আইনী সহায়তা লাইন রয়েছে যা “মিডিয়াওজোনস” উপাদানগুলিতে বাক্সে আবেদন গ্রহণ করে (ইমেল সুরক্ষিত)। এফবিকে অনুসারে, আপনি “প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সহায়তা” পেতে পারেন। তহবিলের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল যে “তারা ফৌজদারি মামলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্ভাব্য ব্যক্তিদের নতুন ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করতে সক্ষম হয়েছিল,” এবং বেশ কয়েকটি লোক এমনকি রাশিয়া থেকে “সফলভাবে সরিয়ে নেওয়া” হয়েছিল।